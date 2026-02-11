OP Pohjola

OP Pohjolas bokslutskommuniké 1.1–31.12.2025: Återigen ett starkt år för OP Pohjola – rörelsevinst 2 269 miljoner euro

Rörelsevinsten uppgick till 2 269 miljoner euro (2 486). Rörelsevinsten minskade med 9 %, dvs. med 217 miljoner euro från jämförelseperioden. Det fjärde kvartalets rörelsevinst ökade till 554 mn euro (538).

Räntenettot minskade med 12 % till 2 372 miljoner euro (2 694). Resultatet från försäkringstjänster ökade med 23 % till 236 miljoner euro (192) och provisionsnettot minskade med 1 % till 812 miljoner euro (818). Intäkterna från kundrörelsen, dvs. räntenettot, resultatet från försäkringstjänster och provisionsnettot minskade totalt med 8 % till 3 419 mn euro (3 703).

Nedskrivningar av fordringar återfördes för 53 miljoner euro (-96). Nedskrivningarna av fordringar utgjorde -0,05 % av kredit- och garantistocken (0,09). De nödlidande fordringarna minskade och uppgick till 2,1 % av exponeringarna (2,6).

Placeringsintäkterna ökade med 16 % till 659 miljoner euro (567).

De totala kostnaderna ökade med 7 % till 2 424 miljoner euro (2 262). Kostnads-intäktsrelationen försvagades till 52 % (47).

Utlåningen ökade med 2 % till 100,4 miljarder euro (98,9) och inlåningen ökade med 4 % till 80,9 miljarder euro (77,7).

CET1-kapitaltäckningen var 21,2 % (21,5), vilket överstiger miniminivån enligt regleringen med 6,9 %. Kapitaltäckningen försvagades av förändringar i hanteringsprocesserna för säkerheter. Ändringarna i EU:s tillsynsförordning (CRR3) som trädde i kraft vid början av året försvagade kapitaltäckningen en aning.

Segmentet Andelsbankers rörelsevinst minskade med 31 % till 912 miljoner euro (1 328). Räntenettot minskade med 17 % till 1 759 miljoner euro (2 113). Nedskrivningar av fordringar återfördes för 21 miljoner euro (-95). Provisionsnettot uppgick till 720 miljoner euro (729). Kostnads-intäktsrelationen försvagades till 65 % (51). Utlåningen ökade med 1 % till 71,4 miljarder euro (70,7) och inlåningen ökade med 5 % till 65,9 miljarder euro (62,9). De förvaltade medlen ökade med 13 % till 105,5 miljarder euro (93,3).

Segmentet Försäkrings rörelsevinst ökade med 2 % till 590 miljoner euro (578). Resultatet från försäkringstjänster ökade med 23 % till 236 miljoner euro (192). Placeringsintäkterna minskade och uppgick till 358 miljoner euro (382). Skadeförsäkringens totalkostnadsprocent förbättrades till 87,7 % (92,3).

Gruppfunktionernas rörelsevinst ökade till 199 miljoner euro (19). Placeringsintäkterna på 159 miljoner euro (16) ökade till följd av förändringar i verkligt värde på aktier.

OP Pohjola förnyade ägarkundsförmånerna från 1.1.2026 då lagen som gäller ändring av beskattningen av bonusar i finansbranschen trädde i kraft. I och med förnyelsen får ägarkunderna ännu mer nytta av att koncentrera sina bank-, kapitalförvaltnings- och försäkringstjänster till OP Pohjola: OP-bonusen höjdes, det samlas bonus för fler tjänster än tidigare och ägarkunderna kan välja vad de vill använda sin OP-bonus till. År 2025 uppgick det sammanlagda värdet på OP-bonus och dagliga banktjänster utan månadsavgift för ägarkunderna till 420 miljoner euro.

Utsikter: Rörelsevinsten uppskattas vara på en god nivå 2026 men ändå bli mindre än rörelsevinsten 2025. Mer information finns under "Utsikter".





OP Pohjolas nyckeltal

Mn € 1–12/2025 1–12/2024 Förändr. % Rörelsevinst, mn € 2 269 2 486 -8,7 Andelsbanker** 912 1 328 -31,3 Företagsbank** 571 520 9,8 Försäkring 590 578 2,1 Gruppfunktioner 199 19 – Ny OP-bonus som ägarkunderna samlat, mn € -327 -314 4,4 Intäkter totalt 4 639 4 844 -4,2 Kostnader totalt -2 424 -2 262 7,2 Kostnads-intäktsrelation, %* 52,2 46,7 5,5 Kostnads-intäktsrelationen utan OP-bonus, %* 49,0 43,9 5,1 Skadeförsäkringens totalkostnadsprocent* 87,7 92,3 -4,6 Räntabilitet på eget kapital (ROE), %* 9,5 11,6 -2,0 Räntabilitet på eget kapital utan OP-bonus, %* 10,9 13,0 -2,1 Räntabilitet på totalt kapital (ROA), %* 1,11 1,24 -0,13 Räntabilitet på totalt kapital utan OP-bonus, %* 1,26 1,39 -0,13 31.12.2025 31.12.2024 Förändr. % CET1-kapitaltäckning, %* 21,2 21,5 -0,3 Utlåning, md € 100,4 98,9 1,5 Inlåning, md € 80,9 77,7 4,1 Förvaltade medel, md €*** 105,5 93,3 13,1 Nödlidande fordringar av exponeringarna, %* 2,06 2,64 -0,58 Nedskrivningar av fordringar i kredit- och garantistocken, %* -0,05 0,09 -0,15 Ägarkunder, 1 000 pers. 2 136 2 115 1,0

Som jämförelsetal för resultatet har använts talen för motsvarande perioder 2024. För balansräkningstal och andra tal av tvärsnittstyp har som jämförelsetal använts talet vid slutet av 2024 om inte annat nämns.

*Förändringen i relationstalet anges i procentenheter.

**OP Kapitalförvaltning Ab, OP-Fondbolaget Ab och OP Kiinteistösijoitus Oy med dotterföretag rapporteras som en del av segmentet Andelsbanker från och med 1.1.2025. Uppgifterna för jämförelseperioden 2024 har justerats.

***Uppställningen av förvaltade medel har ändrats i början av 2025. Jämförelseperiodens uppgifter har justerats så att de motsvarar det nuvarande redovisningssättet.



Kommentar från OP Pohjolas chefdirektör:

En ny förmånshelhet för ägarkunder och namnbytet till OP Pohjola hörde till våra viktigaste förändringar 2025

År 2025 var ett år av betydande förändringar för OP Pohjola. I oktober offentliggjorde vi en ny förmånshelhet för våra ägarkunder och bytte namn till OP Pohjola. Våra ägarkunder får bank-, försäkrings‑ och kapitalförvaltningstjänster från OP Pohjola under samma tak, tillsammans med ännu bättre och tydligare förmåner. Ägarkunderna får nu mer OP‑bonus än tidigare och för fler bank- och försäkringstjänster. De kan fritt och flexibelt välja hur de använder sin bonus, exempelvis till banktjänster, försäkringspremier eller fondsparande. Under 2025 samlade ägarkunderna totalt 327 miljoner euro i OP-bonus.

När det går bra för OP Pohjola, gynnar det också våra ägarkunder. Mot slutet av 2025 berättade vi att vår goda resultatutveckling innebär att vi under 2026 kan mer än tiodubbla den bonus som samlas för hem- och egendomsförsäkringar samt kaskoförsäkringar för fordon. Därför kan vi erbjuda våra ägarkunder en tilläggsfördel på över 30 miljoner euro. Tilläggsförmånen gäller både nuvarande och nya ägarkunder. Koncentrera mera, det ger bonus – nu ännu mer än tidigare.

Osäkerhet präglade omvärlden 2025

År 2025 var ett tudelat år inom ekonomin. Den exceptionella geopolitiska och handelspolitiska osäkerheten kastade en skugga över början av året. Men världsekonomin växte till slut nästan i linje med den långsiktiga genomsnittstakten, och förtroendet för ekonomin stärktes mot slutet av året. Den ekonomiska utvecklingen i euroområdet blev bättre än väntat. Bruttonationalprodukten ökade med cirka 1,4 procent, inflationen låg på ECB:s målnivå om två procent och ränteutsikterna förblev stabila.

På finansmarknaden återspeglades osäkerheten och handelskriget under början av året som ett kraftigt kursfall i april. Men marknaden återhämtade sig snabbt och aktiekurserna slog nya rekord mot årets slut. Till exempel var aktieindexet MSCI World i dollar 19 procent högre vid slutet av året än vid början av året, men den försvagade dollarn minskade avkastningen i euro till fem procent. I Europa steg aktiekurserna med 21 procent, och på Helsingforsbörsen var uppgången 30 procent.

Finlands ekonomi återhämtade sig bara måttligt under 2025, men mot slutet av året sågs en försiktig tillväxt. Exporten ökade med omkring tre procent, prisuppgången var långsam och inflationen förväntas förbli låg även 2026 till följd av den svaga ekonomiska tillväxten och den höga arbetslösheten. Den privata konsumtionen stod och stampade och sparkvoten steg. Investeringarna väntas öka under 2026, i takt med att byggandet tar fart och de offentliga investeringarna fortsätter att växa till följd av högre försvarsutgifter.

Återigen ett starkt år för OP Pohjola

I en osäker omvärld nådde OP Pohjola ett utmärkt resultat. Rörelsevinsten för hela 2025 uppgick till totalt 2 269 miljoner euro, vilket är det näst bästa resultatet i vår historia. Rörelsevinsten minskade med nio procent från rekordåret 2024. Till den positiva resultatutvecklingen bidrog särskilt ett starkare resultat från försäkringstjänster och ökade intäkter från placeringsverksamheten. Dessutom återfördes undantagsvis nedskrivningar av fordringar för 53 miljoner euro till följd av framför allt kundernas förbättrade ekonomi. Ett år tidigare däremot bokfördes nedskrivningar av fordringar för 96 miljoner euro.

Intäkterna från OP Pohjolas kundrörelse, räntenettot, resultatet från försäkringstjänster och provisionsnettot, minskade totalt med åtta procent från året innan till 3 419 miljoner euro. Räntenettot minskade med 12 procent till följd av nedgången i marknadsräntorna. Resultatet från försäkringstjänster ökade med 23 procent och provisionsnettot minskade med en procent. Intäkterna från placeringsverksamheten ökade med 16 procent tack vare den positiva utvecklingen av avkastningen på aktieplaceringar.

OP Pohjola gör omfattande investeringar i AI och AI-utveckling. Till följd av framför allt ICT- och utvecklingskostnader ökade kostnaderna under 2025 med sju procent. Inom ICT-utvecklingen har fokus under 2025 legat på en bred användning av AI, utveckling av datakapaciteten samt uppgradering av bassystemen för bank- och försäkringsverksamheten. OP Pohjolas kostnads‑intäktsrelation låg fortsatt på en konkurrenskraftig nivå, 52,2 procent.

Alla tre segment presterade väl under 2025. Segmentet Företagsbank presterade särskilt väl. Dess rörelsevinst ökade med 10 procent till 571 miljoner euro. Inom segmentet Företagsbank återfördes nedskrivningar av fordringar för 32 miljoner euro, och kostnads‑intäktsrelationen låg på en mycket konkurrenskraftig nivå, 35 procent. Resultatet för segmentet Försäkring ökade med två procent till 590 miljoner euro. Särskilt resultatet från försäkringstjänster utvecklades positivt och ökade med 23 procent från året innan. Skadeförsäkringens totalkostnadsprocent förbättrades ytterligare till 87,7. Också segmentet Andelsbankers rörelsevinst låg på en god nivå, 912 miljoner euro, trots att räntenettot minskade till följd av nedgången i marknadsräntorna. Segmentets rörelsevinst försvagades särskilt av att räntenettot minskade till följd av sjunkande marknadsräntor.

OP Pohjolas CET1-kapitaltäckning var 21,2 procent vid slutet av december, vilket överstiger miniminivån enligt regleringen med 6,9 procentenheter. OP Pohjola är en av de mest solida stora bankerna i Europa. En stark kapitaltäckning och en utmärkt likviditet skapar trygghet i en osäker omvärld.

Utlåningen och inlåningen ökade – kundernas lånebetalningsförmåga var fortsatt god

OP Pohjolas inlåning ökade på ett år med över fyra procent till närmare 81 miljarder euro. Inlåningen från hushåll ökade på ett år med fem procent till över 50 miljarder euro. OP Pohjolas marknadsandel av inlåningen har under de senaste åren klart ökat i Finland och var vid slutet av året över 40 procent.

OP Pohjolas utlåning ökade med 1,5 procent till 100,4 miljarder euro. Kreditstockens kvalitet förblev exceptionellt god: De nödlidande fordringarna minskade ytterligare och kreditriskerna var på en mycket låg nivå. Kundernas lånebetalningsförmåga var fortsatt god, och räntesänkningscykeln återspeglades i minskade skuldbetalningsutgifter. Bolånestocken låg kvar på samma nivå som året innan, men bostadsmarknaden piggnade till under året. Under januari–december tog kunderna ut nya bolån för 9,4 procent mer än året innan, för sammanlagt nästan sex miljarder euro. Vi är klar marknadsledare inom bolån i Finland.

Utlåningen till företag ökade med nästan tre procent. OP Pohjola har en stark vilja och förmåga att finansiera finländska företags tillväxt, och under 2025 preciserade vi vår kreditpolicy för att förbättra tillgången till finansiering för företag. Som Finlands största företagsfinansiär vill vi stödja Finlands och företagens tillväxt och framgång.

Inom kapitalförvaltningen var 2025 en tid av stark tillväxt

Regelbundet sparande fortsatte att öka i popularitet bland våra kunder. Under januari–december tecknades rekordmånga nya avtal om regelbundet fondsparande, 195 000 stycken, vilket är 18 procent fler än året innan. Antalet andelsägare i OP:s placeringsfonder steg till en rekordhög nivå på nästan 1,6 miljoner, och de förvaltade medlen ökade med 13 procent till över 105 miljarder euro.

På OP Pohjola vill vi främja finländarnas förmögenhetstillväxt och uppmuntra alla att spara och placera långsiktigt och regelbundet. Under början av året lanserade vi OP Första Placering. Det är en placering på 100 euro i placeringsfonden OP-Världen Index till alla bebisar födda i Finland 2025. Under perioden maj–december tog nästan 10 500 bebisar emot en OP Första Placering. Det innebär över en miljon euro till finländska bebisar och deras familjer. Vid slutet av året meddelade vi att OP Första Placering fortsätter och att också alla bebisar som föds i Finland 2026 får en fondplacering på 100 euro av oss.

Kapitalförvaltning är ett av våra viktigaste tillväxtområden, som vi också stärker genom strategiska partnerskap. Mot slutet av 2025 tillkännagav vi ett samarbete med tre ledande internationellt verksamma kapitalförvaltare, J.P. Morgan, Goldman Sachs och BlackRock. Genom samarbetet kan vi framöver erbjuda våra kunder ett ännu bredare och högklassigare produkturval inom kapitalförvaltningstjänster.

Under året satsade vi särskilt på AI och säkerheten vid användning av banktjänster

Utnyttjande av teknik, data och AI är ett av prioritetsområdena i OP Pohjolas strategi. Vi satsade målmedvetet under året på att utnyttja AI som en del av våra kunders bank‑ och försäkringstjänster samt för att förbättra kundupplevelsen. AI-assisterade lösningar möjliggör ännu flexiblare, snabbare och personligare tjänster. Den AI‑assisterade tjänsten OP Aina hade över 7,5 miljoner kundinteraktioner under året.

Kompetensutveckling är en viktig del av vår AI-strategi. Under 2025 deltog över 80 procent av våra anställda i AI‑utbildningar, och nästan 13 000 av våra anställda använder en AI-assistent. Det stärker våra anställdas förmåga att använda ny teknik på ett ansvarsfullt sätt och till stöd för kunderna, samtidigt som det förbättrar arbetstagarupplevelsen.

Vid sidan av AI fokuserade vi också under året på att förbättra säkerheten vid användning av banktjänster. Vi satsade på cybersäkerhet och avvärjde igen ett stort antal cyberattacker och bedrägeriförsök. Vi lanserade också en ny samarbetsmodell för att förebygga bankbedrägerier. Det täta samarbetet med myndigheter och teleoperatörer stärkte vår förmåga att identifiera och stoppa bedrägeriförsök samt att stötta våra kunder i snabbt föränderliga situationer.

OP Pohjola vill stärka sin position som AI-föregångare inom finansbranschen. I anknytning till det offentliggjorde vi i februari 2026 ett samarbete med Qutwo för att inrätta en ny forskningsenhet inom kvant‑ och AI‑teknologi. Det är ett strategiskt viktigt steg för att bygga upp framtida kapaciteter genom de nya möjligheter som kvantberäkning och avancerad AI erbjuder. Samtidigt skapas helt nya sätt att utveckla våra tjänster.

Vid utgången av 2025 var antalet andelsbanker 54

Utvecklingen av andelsbanksstrukturen intensifierades under 2025, då antalet andelsbanker inom OP Pohjola minskade från 93 till 54. Större och starkare andelsbanker förbättrar vår förmåga att betjäna våra ägarkunder och företagskunder allt bredare och mångsidigare runtom i Finland. Fusionerna och utvecklingen av gemensamma verksamhetsmodeller möjliggör djupare expertis och större finansieringsresurser. Det betyder att vi i högre grad än tidigare kan möta lokala företags investerings‑ och tillväxtbehov, samtidigt som vi bevarar den personliga kundrelationen och lokalkännedomen, vilket våra kunder värdesätter.

Jag vill framföra mitt varmaste tack till alla våra kunder för ert förtroende under 2025. Samtidigt vill jag tacka våra anställda och våra förvaltningspersoner för ert utmärkta arbete under året. Vår starka finansiella ställning utgör en utmärkt grund för att gå in i 2026 med tillförsikt och fortsätta det långsiktiga arbetet för våra kunders och hela Finlands bästa.

Timo Ritakallio

chefdirektör



Januari–december

OP Pohjolas rörelsevinst uppgick till 2 269 miljoner euro (2 486). Rörelsevinsten minskade med 8,7 procent från jämförelseperiodens rekordnivå. Intäkterna från kundrörelsen, dvs. räntenettot, provisionsnettot och resultatet från försäkringstjänster minskade totalt med 7,7 procent till 3 419 miljoner euro (3 703). Kostnads-intäktsrelationen försvagades till 52,2 procent (46,7). Den nya OP-bonus som samlats av ägarkunderna ökade med 4,4 procent till 327 miljoner euro.

Räntenettot minskade med 12,0 procent till 2 372 miljoner euro efter en nedgång i marknadsräntorna. I segmentet Andelsbanker minskade räntenettot med 16,8 procent till 1 759 miljoner euro och ökade i segmentet Företagsbank med 7,7 procent till 597 miljoner euro. OP Pohjolas utlåning ökade med 1,5 procent till 100,4 miljarder euro och inlåningen med 4,1 procent till 80,9 miljarder euro. Inlåningen från hushåll ökade med 4,9 procent till 50,0 miljarder euro. Under rapportperioden tog kunderna ut nya krediter för 27,2 miljarder euro (22,2).

Nedskrivningar av fordringar återfördes för 53 miljoner euro, främst till följd av att kundernas ekonomiska situation förbättrats och exponeringar återbetalats. Under jämförelseperioden uppgick nedskrivningarna av fordringar till 96 miljoner euro. De slutgiltiga kreditförlusterna uppgick till 94 miljoner euro (200). Förlustreserven var vid slutet av rapportperioden 677 miljoner euro (824), varav 58 miljoner euro (77) var extra avsättningar enligt ledningens bedömning. De nödlidande fordringarna minskade och uppgick till 2,1 procent (2,6) av exponeringarna. Nedskrivningarna av fordringar för krediter och övriga fordringar var -0,05 procent (0,09) av kredit- och garantistocken.

Provisionsnettot uppgick till 812 miljoner euro (818). Provisionsnettot från betalningstjänster ökade med 4 miljoner euro till 239 miljoner euro. Provisionsnettot från bostadsförmedlingen minskade med 7 miljoner euro till 50 miljoner euro.

Resultatet från försäkringstjänster ökade med 23,0 procent till 236 miljoner euro. Under jämförelseåret höjdes försäkringsersättningarna av väderrelaterade skador. I resultatet från försäkringstjänster ingår rörelsekostnader på 554 miljoner euro (529). Skadeförsäkringens nettopremieintäkter inklusive återförsäkringens andel ökade med 2,3 procent till 1 800 miljoner euro. Nettoförsäkringsersättningarna efter återförsäkringens andel minskade med 7,9 procent till 1 028 miljoner euro. Skadeförsäkringens totalkostnadsprocent förbättrades till 87,7 (92,3).

Placeringsintäkterna, dvs. nettointäkterna från placeringsverksamheten, de finansiella nettokostnaderna för försäkringsavtal och intäkterna från finansiella tillgångar som innehas för handel, ökade med totalt 16,2 procent till 659 miljoner euro. Nettointäkterna från placeringsverksamheten tillsammans med finansiella nettokostnader visar resultatet från försäkringsverksamhetens placeringsverksamhet. OP Pohjolas försäkringsbolags totala avkastning på placeringar till verkligt värde var 3,9 procent (7,6).

Nettointäkterna från finansiella tillgångar värderade till verkligt värde via resultatet, dvs. nettointäkterna från skuldebrev, aktier och derivat, uppgick till totalt 1 540 miljoner euro (1 975), och de totala nettointäkterna från skulder för placeringsavtal var -748 miljoner euro (-851). De finansiella nettokostnaderna för försäkringsavtal var 297 miljoner euro (727).

Bankrörelsens nettointäkter från finansiella tillgångar som innehas för handel ökade till 160 miljoner euro (146) till följd av värdeförändringar i derivat.

De övriga rörelseintäkterna uppgick till 8 miljoner euro (44). De övriga rörelseintäkterna minskade på grund av en värderingsjustering på 23 miljoner euro för fordringar relaterade till patientförsäkringsavtal med full självrisk.

De totala kostnaderna ökade med 7,2 procent till 2 424 miljoner euro. Personalkostnaderna ökade med 3,9 procent till 1 122 miljoner euro. Till ökningen bidrog en ökning i antalet anställda samt löneförhöjningar. Antalet anställda på OP Pohjola ökade med nästan 400 personer. Antalet anställda ökade inom försäljningen och kundtjänsten, tjänsteutvecklingen samt riskhanterings- och compliancefunktionerna. Upplösning av tilläggspensionsansvar minskade personalkostnaderna med 20 miljoner euro. Avskrivningarna och nedskrivningarna av materiella och immateriella tillgångar minskade med 4,3 procent till 152 miljoner euro. De övriga rörelsekostnaderna ökade med 11,0 procent till 1 149 miljoner euro. ICT-kostnaderna var 591 miljoner euro (514). Utvecklingsinsatserna hade en kostnadseffekt på 423 miljoner euro (349), och de aktiverade utvecklingsutgifterna uppgick till 53 miljoner euro (58). Myndighetsavgifterna uppgick till 17 miljoner euro (16). EU:s gemensamma resolutionsnämnd (Single Resolution Board, SRB) samlade inte in stabilitetsavgifter av bankerna för 2025.

Ägarkundernas OP-bonus som ingår i resultatet, 310 miljoner euro (307), har delats upp baserat på hur OP-bonusen insamlats: 149 miljoner euro (160) under ränteintäkter, 92 miljoner euro (82) under räntekostnader, 53 miljoner euro (48) under provisionsintäkter från placeringsfonder och 16 miljoner euro (17) under resultat från försäkringstjänster.

Inkomstskatten uppgick till 462 miljoner euro (499). Rapportperiodens effektiva skattesats var 20,4 procent (20,1). Totalresultatet efter skatt var 1 940 miljoner euro (2 067). Förändringen i fonden för verkligt värde ökade rapportperiodens totalresultat.

OP Pohjolas eget kapital uppgick till 19,7 miljarder euro (18,1). I eget kapital ingick Avkastningsandelar för 3,1 miljarder euro (3,3), av dem bestod 0,3 miljarder euro (0,4) av uppsagda Avkastningsandelar.

OP Pohjolas finansieringsposition och likviditet är starka. OP Pohjolas LCR-relationstal var 186 procent (193) och NSFR-relationstalet var 131 procent (129).



Utsikter

Den ekonomiska omvärlden omfattas fortfarande av exceptionella risker. Trots de geopolitiska spänningarna är grundprognosen för den globala ekonomin för de närmaste åren stabil, och Finlands ekonomi förväntas återhämta sig gradvis. Geopolitiska kriser som utvidgas eller ökade handelshinder kan dock försvaga förtroendet för ekonomin i Finland och påverka placeringsmarknaden samt OP Pohjolas och dess kunders ekonomiska omvärld.

OP Pohjolas rörelsevinst uppskattas vara på en god nivå 2026 men ändå bli mindre än rörelsevinsten 2025.

De största osäkerhetsfaktorerna för OP Pohjolas resultatutveckling gäller utvecklingen i omvärlden, förändringarna i placeringsmiljön och utvecklingen i nedskrivningar av fordringar. Prognoserna och bedömningarna grundar sig på rådande uppfattning om den ekonomiska utvecklingen. De faktiska resultaten kan avvika betydligt.



