Sampo Oyj, lehdistötiedote, 11.2.2026 klo 9.20

EI LEVITETTÄVÄKSI YHDYSVALTOIHIN

Sampo on vähentänyt omistustaan NOBAssa

Sampo Oyj (”Sampo”) on myynyt 10,0 miljoonaa NOBA Bank Group AB:n (publ), (”NOBA” tai ”Yhtiö”) osaketta institutionaalisille sijoittajille nopeutetussa tarjousmenettelyssä, joka toteutettiin yhdessä Nordic Capitalin kanssa (”Osakemyynti”).

Sampo sai Osakemyynnistä noin 95 miljoonan euron bruttomyyntitulot. Osakemyynnin jälkeen Sampo omistaa 64,7 miljoonaa NOBAn osaketta, mikä vastaa 12,9 prosentin omistusosuutta Yhtiöstä.

DNB Carnegie Investment Bank AB (publ), Goldman Sachs Bank Europe SE ja J.P. Morgan SE toimivat nopeutetun tarjousmenettelyn Järjestäjinä.

Sampo ja Nordic Capital ovat sitoutuneet Järjestäjille olemaan luovuttamatta tai siirtämättä, tietyin tavanomaisin poikkeuksin, mitään jäljellä olevasta NOBAn osakeomistuksestaan 90 päivän aikana Osakemyynnin selvityksestä, elleivät Järjestäjät myönnä tähän poikkeusta.

Lisätiedot:

Mirko Hurmerinta

Väliaikainen sijoittajasuhdejohtaja

puh. 010 516 0032

Antti Järvenpää

Sijoittajasuhdeasiantuntija, mediayhteydet

puh. 010 516 0035

