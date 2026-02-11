Nordic Fibreboard AS aktsionäride erakorralise üldkoosoleku kokkukutsumise teade

Nordic Fibreboard AS (registrikood 11421437, asukoht Rääma 31, Pärnu 80044, edaspidi Selts) aktsionäride erakorraline üldkoosolek toimub 04.03.2026.a. kell 10:00 Nordic Fibreboard AS kontoris, aadressil Rääma 31 Pärnu 80044

Osalejate registreerimine algab koosoleku toimumiskohas kell 09:45. Registreerimine lõppeb kell 10.00.

Üldkoosolekul osalemiseks õigustatud aktsionäride nimekiri fikseeritakse 7 (seitse) päeva enne üldkoosoleku toimumist ehk 25. veebruar 2026.a. Nasdaq CSD Eesti arveldussüsteemi tööpäeva lõpu seisuga.

Üldkoosoleku päevakord ja nõukogu ettepanekud:

1. Muudatused Nordic Fibreboard AS nõukogu koosseisus

Nõukogu ettepanek:

(1) kutsuda Nordic Fibreboard AS nõukogust tagasi Sakari Wallin.

(2) Kinnitada uueks nõukogu liikmeks Tage Johansson viieks (5) aastaks alates üldkoosoleku otsuse vastuvõtmisest.

Tage Johansson on Soome ettevõtja ja ärijuht, kellel on ligi 40 aastat ärikogemust. Ta on Soomes tegutseva süvatehnoloogilise materjaliettevõtte Fiberwood Oy tegevjuht, kaasasutaja ja juhatuse liige. Samuti on ta olnud investor ja juhatuse liige mitmetes teistes biomajanduse idufirmades.

Olles töötanud finantsjuhina Kemira Oy-s ja Perlos Oy-s ning investeerimisdirektorina Aura Capitalis, toob Tage endaga kaasa ulatusliku juhtimiskogemuse tehnoloogia, finantsi, taastuvate materjalide ja äriarenduse valdkonnas.

Tage’l on Executive MBA kraad Helsingi Majanduskoolist ning õigusteaduse magistrikraad Helsingi Ülikoolist.

__________________________

Nordic Fibreboard AS-i aktsiakapital on teadeande avaldamise päeva seisuga 849 906,10 eurot. Ettevõttel on 8 499 061 nimiväärtuseta aktsiat ja iga aktsia annab ühe hääle.

Registreerimiseks palume osalejatel esitada järgmised dokumendid :

füüsilisest isikust aktsionärid on kohustatud esitama isikut tõendava dokumendi; esindajad peavad esitama kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis antud volikirja; juriidilisest isikust aktsionäri esindaja peab esitama kehtiva registriväljavõtte, kus isik on registreeritud ja mis annab aktsionäri esindusõiguse (seaduslik esindus), ning isikut tõendava dokumendi. Esindajad, kes ei ole seaduslikud esindajad, peavad esitama ka kehtiva kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis volikirja.

Aktsionär võib enne üldkoosoleku toimumist teavitada Seltsi esindaja määramisest või esindajale antud volituse tagasivõtmisest, saates vastavasisulise allkirjastatud teate Seltsi e-posti aadressil group@nordicfibreboard.com või toimetades selle kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis tööpäeviti ajavahemikus 09:00 kuni 16:00 Seltsi kontorisse Rääma 31, Pärnu, kasutades selleks Seltsi kodulehel https://www.nordicfibreboard.com/et/investor/ avaldatud blankette. Kui aktsionär soovib enne erakorralise üldkoosoleku toimumist teavitada Seltsi esindaja määramisest või esindajale antud volituse tagasivõtmisest, peavad sellised teated olema Seltsile laekunud hiljemalt. 27.02.2026 kell 23.59.

Aktsionäridel on võimalik tutvuda kõigi Seltsi erakorralise üldkoosolekuga seotud dokumentidega Seltsi veebilehel https://www.nordicfibreboard.com/et/investor/ ja Seltsi kontoris asukohaga Rääma 31, Pärnu tööpäevadel kell 09.00 kuni 16.00 alates erakorralise üldkoosoleku kokkukutsumise teatamisest kuni erakorralise üldkoosoleku toimumise päevani. Dokumentidega tutvumisest palume ette teatada e-posti aadressil group@nordicfibreboard.com

Aktsionäril on õigus üldkoosolekul saada juhatuselt teavet Seltsi tegevuse kohta. Juhatus võib keelduda teabe andmisest, kui on alust eeldada, et see võib tekitada olulist kahju Seltsi huvidele. Juhul, kui juhatus keeldub teabe andmisest, võib aktsionär nõuda, et üldkoosolek otsustaks tema nõudmise õiguspärasuse üle või esitada 2 (kahe) nädala jooksul hagita menetluses kohtule avaldus juhatuse kohustamiseks teavet andma.

Kõik küsimused erakorralise üldkoosoleku päevakorrapunktide kohta võib esitada Seltsi e - posti aadressil group@nordicfibreboard.com hiljemalt 3 päeva enne üldkoosoleku toimumist s.o hiljemalt 01.03.2026 kell 16:00.

Aktsionärid, kelle aktsiatega on esindatud vähemalt 1/20 aktsiakapitalist, võivad nõuda täiendavate küsimuste võtmist korralise üldkoosoleku päevakorda, kui vastav nõue on esitatud hiljemalt 15 päeva enne üldkoosoleku toimumist, s.o hiljemalt 1. juuni 2025. a kell 23:59 Aktsiaseltsi e-posti aadressile group@nordicfibreboard.com või Aktsiaseltsi kontorisse aadressil Rääma 31, Pärnu, Pärnu maakond tööpäeviti ajavahemikus 09:00 kuni 16:00. Päevakorra täiendamise ettepanekuga samaaegselt tuleb esitada otsuse eelnõu või põhjendus.

Aktsionärid, kelle aktsiatega on esindatud vähemalt 1/20 Seltsi aktsiakapitalist, võivad Seltsile esitada kirjalikult iga päevakorrapunkti kohta otsuse eelnõu, saates vastava eelnõu kirjalikult e-posti aadressile group@nordicfibreboard.com või Seltsi asukohta Aktsiaseltsi kontorisse Rääma 31, Pärnu, Pärnu maakond tööpäeviti ajavahemikus 09:00 kuni 16:00. Eelnõu peab jõudma elektrooniliselt või posti teel edastatult selliselt, et see on Seltsi poolt kätte saadud mitte hiljem kui 3 tööpäeva enne üldkoosoleku toimumist ehk 01.03.2026.a.

Andrus Allikoja

Juhatuse liige

Nordic Fibreboard AS

Telefon: + 372 50 59 260

E-post: group@nordicfibreboard.com