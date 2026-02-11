Paris, le 11 février 2026, 8h45

COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Eramet : réaction aux volumes initiaux de production et de vente accordés par les autorités indonésiennes à la co-entreprise PT Weda Bay Nickel

Eramet informe le marché que sa co-entreprise PT Weda Bay Nickel (« PT WBN ») a reçu une notification initiale des autorités indonésiennes de procéder au dépôt d’un Plan de Travail et de Budget (RKAB) reflétant un volume annuel de production et de ventes (internes et externes) de 12 Mth (contre un RKAB initial de 32 Mth accordé pour 2025 et révisé à la hausse à 42 Mth en juillet 2025).

PT WBN prend acte du caractère sensible et complexe de la politique de quotas de production et de ventes mise en œuvre par les autorités indonésiennes afin de soutenir la gestion durable de l’industrie du nickel en Indonésie et l’équilibre du marché, politique qui a contribué à une hausse de l’indice du minerai de nickel depuis le début de l’année.

PT WBN va désormais engager la préparation de ce RKAB et évaluer, avec les autorités locales, ses sous-traitants, ses clients et les autres parties prenantes locales, les modalités d’adaptation de son dispositif minier afin de minimiser les impacts potentiels sur l’économie des Moluques du Nord. En parallèle, comme en 2025 et conformément aux procédures indonésiennes applicables, PT WBN prévoit de solliciter dès que possible une révision de ce quota de production et de ventes à un niveau plus élevé. Cette demande complémentaire tiendra compte des besoins d’approvisionnement des unités de transformation et des installations HPAL en activité au sein du parc industriel IWIP, estimés à plus de 100 Mth.

PT WBN demeure pleinement engagé dans un dialogue constructif et continu avec les autorités indonésiennes, avec pour objectif d’obtenir des niveaux de production compatibles avec la durabilité à long terme des opérations et la poursuite de l’impact positif de PT WBN pour ses collaborateurs, les communautés locales et l’économie régionale de la province des Moluques du Nord.

À PROPOS D'ERAMET

Eramet transforme les ressources minérales de la Terre pour apporter des solutions durables et responsables à la croissance de l’industrie et aux défis de la transition énergétique.

Ses collaborateurs s’y engagent par leur démarche citoyenne et contributive dans l’ensemble des pays où le groupe minier et métallurgique est présent.

Manganèse, nickel, sables minéralisés, et lithium : Eramet valorise et développe les métaux indispensables à la construction d’un monde plus durable.

Partenaire privilégié de ses clients industriels, le Groupe contribue à rendre les infrastructures et les constructions robustes et résistantes, les moyens de mobilité plus performants, les outils de santé plus sûrs, les appareils de télécommunications plus efficaces.

Pleinement engagé dans l’ère des métaux, Eramet ambitionne de devenir une référence de la transformation responsable des ressources minérales de la Terre, pour le bien vivre ensemble.

www. eramet .com

CONTACT INVESTISSEURS



Directrice des Relations Investisseurs



Sandrine Nourry-Dabi



T. +33 1 45 38 37 02



sandrine.nourrydabi@eramet.com



CONTACT PRESSE



Directeur de la Communication



Laurent Cicolella



T. +33 1 45 38 41 38



laurent.cicolella@eramet.com



Chargée des Relations Médias



Nedjma Amrani



T. +33 6 65 65 44 49



nedjma.amrani@eramet.com





Pièce jointe