Le rebond du travail autonome pourrait accroître le PIB de 24G$ : nouvelle étude de BDC

MONTRÉAL, 11 févr. 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Le travail autonome connaît un regain au Canada et pourrait contribuer à renverser la baisse des taux d’entrepreneuriat et à stimuler la croissance économique, selon une nouvelle étude de la Banque de développement du Canada (BDC).

Après un recul pendant la pandémie, le travail autonome a rebondi en 2024, avec environ 70 000 personnes qui s’y sont ajoutées. Aujourd’hui, deux millions de Canadiennes et Canadiens travaillent à leur compte, et près de quatre sur dix prévoient embaucher ou investir au cours de la prochaine année.

Cette intention d’embauche est déterminante. Près de la moitié des nouvelles microentreprises sont créées par des personnes qui travaillaient à leur compte qui embauchent leur premier.ère employé.e. À grande échelle, cette transition pourrait ajouter jusqu’à 0,8 % au PIB — soit environ 24 milliards de dollars — en une seule année. De nouveaux outils, notamment l’intelligence artificielle accessible, peuvent aider les travailleuses et travailleurs autonomes à accroître leur productivité, à structurer leurs activités et à accélérer le passage à une première embauche.

« Les travailleuses et travailleurs autonomes du Canada constituent un moteur de croissance souvent sous-estimé. Avec le bon accompagnement, une entreprise d’une seule personne peut embaucher, croître pour devenir une petite ou moyenne entreprise (PME) et, au fil du temps, faire partie de la prochaine génération de transferts d’entreprise », affirme Pierre Cléroux, vice-président, Recherche et économiste en chef, BDC.

Le rapport conclut que si une proportion significative de travailleuses et travailleurs autonomes embauchait un.e premier.ère employé.e et devenait un employeur, le Canada pourrait voir jusqu’à 213 000 travailleuses et travailleurs autonomes devenir des propriétaires de PME qui ont des employé.es — contribuant ainsi à renforcer la base entrepreneuriale du pays dans un contexte de roulement normal des microentreprises.

Principaux constats

Ampleur et intention : Deux millions de Canadiens et Canadiennes travaillent à leur compte; près de 40 % prévoient croître par l’embauche ou l’investissement au cours de la prochaine année.

: Deux millions de Canadiens et Canadiennes travaillent à leur compte; près de 40 % prévoient croître par l’embauche ou l’investissement au cours de la prochaine année. Moment charnière : L’embauche d’un.e premier.ère employé.e marque le point de bascule — le travail autonome devient de l’entrepreneuriat.

: L’embauche d’un.e premier.ère employé.e marque le point de bascule — le travail autonome devient de l’entrepreneuriat. Rôle économique : Le travail autonome aide à amortir les chocs sur le marché du travail en période de hausse du chômage et peut être un important créateur de richesse.

: Le travail autonome aide à amortir les chocs sur le marché du travail en période de hausse du chômage et peut être un important créateur de richesse. Obstacles au financement : 73 % s’appuient sur des fonds personnels, contre 55 % des microentreprises.

: 73 % s’appuient sur des fonds personnels, contre 55 % des microentreprises. Retombées des politiques publiques : Un soutien ciblé peut augmenter les taux de survie des nouvelles entreprises jusqu’à 20 points de pourcentage sur un horizon de trois à cinq ans.





« Il faut voir le travail autonome comme la rampe de lancement d’un continuum de création de PME. Notre récente étude sur les transferts d’entreprise montre l’autre extrémité de ce continuum — des milliers de PME qui changeront de mains au cours des prochaines années. En renforçant l’amont, là où les travailleuses et travailleurs autonomes deviennent des employeurs, on bâtit des entreprises plus résilientes, plus d’emplois et de meilleurs résultats en matière de relève », ajoute Pierre Cléroux.

Soutenir les travailleuses et travailleurs autonomes au Canada

L’étude met également en lumière des défis persistants, notamment l’acquisition de clients et la gestion des flux de trésorerie. Ces défis sont accentués par un accès limité au financement : la grande majorité des travailleuses et travailleurs autonomes au Canada (73 %) s’appuient sur des fonds personnels, et seulement 39 % disposent d’un compte bancaire commercial, comparativement à 52 % des microentreprises.

Les recherches de BDC soulignent l’importance de soutenir les travailleuses et travailleurs autonomes à mesure qu’elles et ils prennent de l’expansion. Un accompagnement accru peut améliorer les taux de survie des nouvelles entreprises de 20 points de pourcentage au cours des trois à cinq premières années.

« Transformer le travail autonome en entrepreneuriat est essentiel », conclut Pierre Cléroux. « Chaque nouvel employeur renforce le tissu économique du Canada. Un soutien ciblé au moment de la première embauche peut améliorer la survie des entreprises, libérer des gains de productivité et contribuer à rebâtir la base entrepreneuriale du pays. »

Consultez le rapport complet pour découvrir comment le soutien aux travailleuses et travailleurs autonomes peut alimenter la prochaine vague de croissance économique.

Pour des perspectives connexes sur la vague historique de transferts d’entreprise au Canada, consultez l’étude de BDC.

À propos du rapport

Le rapport L’étincelle entrepreneuriale des travailleuses et travailleurs autonomes du Canada repose sur un sondage en ligne mené auprès de 851 travailleuses et travailleurs autonomes et de 654 propriétaires ou décideurs de microentreprises (entreprises de moins de cinq employés), tous membres du panel en ligne de Sago. Le sondage s’est déroulé en deux phases : du 19 novembre au 4 décembre 2024 et du 7 au 16 janvier 2025. Les résultats n’ont pas été pondérés, faute de données de référence sur la population. Le traitement et l’analyse des données ont été réalisés par l’équipe Recherche et intelligence de marché de BDC. Étant donné que le sondage repose sur un échantillon non probabiliste, aucune marge d’erreur ne peut être établie; à titre indicatif, la marge d’erreur maximale pour un échantillon probabiliste de cette taille serait de ±2,5 points de pourcentage pour l’échantillon total, ±3,4 points pour les travailleuses et travailleurs autonomes et ±3,8 points pour les microentreprises, 19 fois sur 20.

