Paldiski Lõunasadamasse rajatud multifunktsionaalne kai sai kasutusloa

ASi Tallinna Sadam (edaspidi: Tallinna Sadam) uus multifunktsionaalne kai valmis lõppenud aastal. Koguinvesteering oli 64 miljonit eurot, millest 20 miljoni eurot kaasrahastas Euroopa Komisjon läbi sõjalise mobiilsuse projekti EstMilMob. Paldiski Lõunasadama uus kai on piirkonnas ainulaadne – see on 310 meetrit pikk, sügavus kai ees on 13,5 meetrit ja kai hõlmab 10 ha suurust tagala ala. Kasutusloa väljastamine võimaldab kaid koheselt kasutama hakata ning esimeste planeeritud laevakülastustega saabuvad Lätis rajatava maismaatuulepargi komponendid. Samuti võimaldab uus kai vastu võtta ka muid ülegabariidseid ja raskeid projektkaupu.

Paldiski Lõunasadamasse rajatud uus kai koos tagalaga on lisaks militaarsetele eesmärkidele vajalik ka kaupade ja sõidukite meretranspordi võimekuse suurendamiseks. Tulenevalt Paldiski Lõunasadama soodsast asukohast loob uus kai Tallinna Sadamale eeldused saada oluliseks partneriks tuuleparkide ehitamisel ja hilisemal hooldusel nii merel kui maismaal. Uus kai tagab võimekuse võtta sadamas vastu suure süvisega eriotstarbelisi laevu. Suur tagalaala võimaldab erinevaid ettevalmistustöid generaatorite ja tuulikulabade valmistamiseks ning ladustamiseks.

"Koos Paldiski Lõunasadama tööstuspargiga loob uus kai integreeritud keskkonna, mis võimaldab koondada tootmise, ladustamise ja logistika ühte terviklikku keskusesse. Head meelt valmistab, et esimest suuremahulist laeva maismaatuulepargi komponentidega on oodata juba veebruari teises pooles," ütles Tallinna Sadama juhatuse esimees Valdo Kalm. Lisaks on uut kaid võimalik kasutada vajadusel ka ro-ro laevade teenindamiseks.

Tallinna Sadamale kuulub üks Läänemere suurimaid kauba- ja reisisadamate komplekse. Lisaks reisijate ja kaubavedude teenindamisele tegutseb ettevõte laevanduse ärivaldkonnas läbi oma tütarettevõtete – TS Laevad OÜ korraldab parvlaevaühendust Eesti mandri ja suursaarte vahel ning OÜ TS Shipping osutab multifunktsionaalse jäämurdjaga Botnica jäämurde ja konstruktsioonilaeva teenust Eestis ja offshore projektides. Tallinna Sadama gruppi kuulub ka jäätmekäitlusega tegelev sidusettevõte AS Green Marine.

Lisainfo:

Angelika Annus

Investorsuhete juht

Tel. +372 5649 6230

E-post: angelika.annus@ts.ee