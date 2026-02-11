Fastsættelse af rentetrigger - Nykredit Realkredit A/S

Til Nasdaq Copenhagen

11. februar 2026

Fastsættelse af rentetrigger

Nykredit-koncernen har afsluttet obligationssalget ved refinansiering af Tilpasningslån med årlig rentetilpasning pr. 1. april 2026.



Niveauet for rentetriggeren på de 1-årige rentetilpasningsobligationer i DKK, der kan udløse forlængelse af løbetiden ved næste års refinansiering, er herefter fastsat.

ISIN Rentetrigger DK000955086-5 6,94%

Flere oplysninger om rentetriggere samt obligationssalget kan ses på nykredit.dk.

Spørgsmål kan rettes til Christian Mauritzen, Funding og Kapital, på tlf. 44 55 10 14 eller Kommunikation på tlf. 44 55 14 50.

