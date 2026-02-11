Bombardier annonce une importante commande d’avions Challenger 3500 de la part de son client de longue date Vista

Commandées par Vista et ses entités sous contrôle commun, les commandes fermes de 40 avions d’affaires Challenger 3500 sont évaluées à 1,18 milliard $ US selon les prix courants de 2026

Les commandes comprennent également 120 options d’achat de nouveaux avions; si toutes les options sont exercées, la valeur totale des commandes pour l’ensemble des 160 avions s’élèverait à 4,72 milliards $ US 1

Ces commandes témoignent de la confiance élevée du marché dans les performances, la fiabilité et le confort en cabine exceptionnels du jet Challenger 3500





MONTRÉAL, 11 févr. 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Bombardier a annoncé aujourd’hui des commandes fermes de 40 avions d’affaires Challenger 3500, avec des options d’achat pour 120 avions supplémentaires, de la part de son client de longue date Vista et de ses entités sous contrôle commun. La valeur marchande des commandes, en fonction des prix actuels, est évaluée à 1,18 milliard $ US selon les prix courants de 2026. Si toutes les options d’achat sont exercées, la valeur totale des commandes pour l’ensemble des 160 avions s’élèverait à 4,72 milliards $ US1.

« Les jets Bombardier ont été les pionniers de la catégorie des avions superintermédiaires, et aujourd’hui, avec l’avion Challenger 3500, nous continuons de relever la barre pour nos clients en leur offrant un ensemble complet de performances, de fiabilité et de confort en cabine, a déclaré Éric Martel, président et chef de la direction de Bombardier. Ces commandes importantes témoignent de la qualité des services offerts par cet avion à nos clients, alliant à la perfection technologie de pointe, confort exceptionnel et valeur éprouvée. Vista est un client précieux de Bombardier depuis ses débuts. Nous sommes fiers que notre relation se renforce encore davantage avec ces commandes importantes, et nous sommes ravis que les équipes et les clients de Vista puissent profiter de tout ce que l’avion Challenger 3500 a à offrir. »

« Cette entente porte sur le leadership, la préparation et l’expérience client, a déclaré Thomas Flohr, fondateur et président de Vista. Nous continuons à constituer la flotte sur laquelle nos membres pourront compter au cours de la prochaine décennie, sans réagir aux cycles à court terme, mais en investissant avec clarté, envergure et discipline. »

L’avion Challenger 3500 de Bombardier incarne le summum de la performance et de la valeur dans le segment des avions superintermédiaires, alliant une technologie de pointe à un confort exceptionnel pour les passagers. En 2024, l’avion Challenger 3500 est devenu l’avion ayant atteint le plateau des 100 livraisons le plus rapidement de l’histoire dans la catégorie des avions superintermédiaires. Avec un taux de ponctualité technique supérieur à 99,8 % et les plus faibles coûts d’exploitation directs de sa catégorie, il est conçu pour offrir des performances constantes et sans souci, ce qui en fait le choix privilégié d’un large éventail d’exploitants, qu’il s’agisse de flottes d’entreprise ou de propriétaires individuels.

Mettant à profit certaines des caractéristiques clés de la gamme réputée d’avions Global de Bombardier, l’avion Challenger 3500 offre un confort et un luxe inégalés en cabine, intégrant de façon fluide des innovations de design et de technologie. Les passagers peuvent profiter du fauteuil Nuage breveté de Bombardier. Sur le plan de la technologie sur mesure, l’avion Challenger 3500 ouvre la voie. Il a intégré plusieurs fonctionnalités qui constituent autant de premières dans l’industrie, dont la commande vocale, un système de divertissement 4K inégalé, des chargeurs sans fil de premier ordre et une véritable philosophie « apportez votre propre appareil » en cabine, ce qui en fait l’avion de pointe de sa catégorie.

À propos de Bombardier

Chez Bombardier (BBD-B.TO), nous concevons, construisons, modifions et entretenons les avions les plus performants du monde pour les particuliers, les entreprises, les forces militaires et les gouvernements les plus avisés du monde. Cela signifie non seulement de dépasser les exigences des normes, mais aussi de comprendre les clients suffisamment bien pour anticiper leurs besoins inexprimés.

Pour eux, nous tenons à jouer un rôle de pionniers dans l’avenir de l’aviation – en innovant pour rendre le transport aérien plus fiable, plus efficace et plus durable. De plus, nous tenons absolument à faire preuve d’un savoir-faire attentionné sans pareil, en renforçant la confiance de nos clients et en leur offrant l’expérience de haut niveau à laquelle ils s’attendent. Parce que les gens qui façonnent le monde auront toujours besoin des moyens les plus productifs et les plus responsables pour s’y déplacer.

Les clients de Bombardier exploitent une flotte de plus de 5 200 avions, soutenus par un vaste réseau mondial de membres de l’équipe Bombardier, ainsi que par 10 établissements de services dans six pays. Les avions Bombardier aux performances de premier ordre sont fièrement construits dans des installations d’activités liées aux aérostructures, à l’assemblage ou à la finition au Canada, aux États-Unis et au Mexique. En 2024, Bombardier a été honorée par le prestigieux prix Red Dot du « Meilleur des meilleurs » pour les marques et le design en communication.

Information

Vous trouverez des nouvelles et des renseignements sur l’entreprise, y compris le rapport de Bombardier sur la durabilité, ainsi que les plans de l’entreprise pour couvrir la totalité de ses opérations aériennes avec un mélange de carburant d’aviation durable en utilisant le système « Réserver et réclamer », sur le site bombardier.com.

Pour en savoir plus sur les produits et le réseau de service à la clientèle de Bombardier à l’avant-garde de l’industrie, consultez le site businessaircraft.bombardier.com. Suivez-nous sur X (Twitter) @Bombardier.

À propos de Vista

Vista Global Holding Limited (Vista) est le leader mondial de l’aviation d’affaires, fournissant des services de vols d’affaires à travers le monde grâce à son réseau de filiales et à une équipe de plus de 4 000 experts. Groupe international dont le siège social est situé à Dubaï, Vista intègre un portefeuille unique d’entreprises afin d’offrir des services sans actifs couvrant tous les aspects clés de l’aviation d’affaires, notamment une couverture mondiale garantie et sur demande, des solutions d’abonnement et d’adhésion, ainsi que des services de négociation et de gestion.

Innovant dans le secteur depuis 20 ans grâce à des investissements continus dans les talents, la technologie et les infrastructures, Vista a pour mission de fournir les services de vol les plus avancés au meilleur prix, à tout moment et partout dans le monde.

La vaste expertise de Vista dans le secteur lui permet de fournir des solutions et des technologies complètes de bout en bout pour répondre aux besoins des clients de l’aviation d’affaires dans le monde entier. Ces services sont proposés par l’intermédiaire de ses marques vedettes, notamment VistaJet et XO.

Pour plus d’informations et d’actualités sur Vista, consultez le site www.vistaglobal.com.

Ressources pour les médias

