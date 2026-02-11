Selskabsmeddelelse nr. 10/2026

Holbæk, den 11. februar 2026





SJF Bank A/S (Sparekassen Sjælland-Fyn A/S) afholder ordinær generalforsamling torsdag den 5. marts 2026 kl. 16.00

Generalforsamlingen afholdes i Boxen, Østre Havnevej 11, 4300 Holbæk.

Dagsorden:

1. Bestyrelsens beretning om bankens virksomhed i det forløbne år.

2. Fremlæggelse af revideret årsrapport til godkendelse.

3. Vedtagelse af fordeling af overskud eller dækning af underskud i henhold til den godkendte årsrapport.



Bestyrelsen foreslår, at årets resultat anvendes således:

Overførsel af DKK 37.272.308 til indehavere af hybrid kernekapital.

Udbyttebetaling på DKK 11,00 pr. aktie á nominelt DKK 10, svarende til et samlet udbyttebeløb på DKK 181.964.453.

Ydelse af gave på DKK 17.229.581 til almennyttige eller dermed ligestillede formål.

Henlæggelse af DKK 375.125.332 til egenkapitalen.

4. Vejledende afstemning om godkendelse af vederlagsrapport.

5. Valg af medlemmer til repræsentantskabet.

I henhold til vedtægterne skal der vælges seks medlemmer på generalforsamlingen. Følgende syv kandidater er opstillet (anført i alfabetisk rækkefølge efter efternavn):

Direktør Jakob Andersson

Direktør Michael Højgrav-Huus

Cand.polit Ane Arnth Jensen

Autoforhandler Peter Klarskov Larsen

Tømrermester Claus Sørensen

Civil Ingeniør Lars Korsby Sørensen

Bedemand Heidi Ørskov

6. Valg af revisor.

Bestyrelsen foreslår, at Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab (”Deloitte”) genvælges som bankens revisor i overensstemmelse med revisionsudvalgets indstilling.

Revisionsudvalgets indstilling er ikke blevet påvirket af tredjeparter og har ikke været underlagt nogen aftale med en tredjepart, som begrænser generalforsamlingens valg af visse revisorer eller revisionsfirmaer.

7. Valg af bæredygtighedsrevisor

Bestyrelsen foreslår, at Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab (”Deloitte”) genvælges til at afgive erklæring på bankens bæredygtighedsrapportering for 2026. Bestyrelsen foreslår samtidig, at Deloitte fratræder som bæredygtighedsrevisor, når Europa kommissionens Omnibusdirektiv, som blandt andet fritager virksomheder med under 1.000 ansatte fra kravet om bæredygtighedsrapportering, er implementeret i dansk ret.

8. Bemyndigelse til opkøb af egne aktier.

Bestyrelsen foreslår, at generalforsamlingen bemyndiger bestyrelsen til – indtil næste ordinære generalforsamling – mod vederlag at lade banken erhverve egne aktier til eje eller pant op til 4 % af bankens aktiekapital. Vederlaget må ikke afvige fra den på erhvervelsestidspunktet noterede børskurs med mere end 10 %.

9. Forslag fra bestyrelse, repræsentantskab eller aktionærer.

9.a. Godkendelse af vederlag for 2026 til bestyrelsesmedlemmer i SJF Bank A/S koncernen.

9.b. Forslag om vedtægtsændringer (forlængelse af bemyndigelser til at gennemføre kapitalforhøjelser)

Bestyrelsen foreslår, at de i vedtægternes punkt 4 indeholdte bemyndigelser til bestyrelsen til at gennemføre kapitalforhøjelser forlænges til den 1. marts 2031.

Dette indebærer, at datoangivelserne i vedtægternes punkter 4.1, 4.2 og 4.3 bliver ændret fra ”1. marts 2030” til ”1. marts 2031”.

9.c. Forslag om nedsættelse af bankens aktiekapital med nominelt 3.132.730 ved annullering af egne aktier

Bestyrelsen foreslår, at bankens aktiekapital nedsættes fra nominelt DKK 165.422.230 til nominelt DKK 162.289.500 ved annullering af en del af bankens beholdning af egne aktier, i alt nominelt DKK 3.132.730, fordelt på 313.273 aktier á DKK 10.

Under henvisning til selskabslovens § 188, stk. 1 oplyses det, at formålet med kapitalnedsættelsen er udbetaling til aktionærer, da nedsættelsesbeløbet er anvendt til udbetaling til aktionærer som vederlag for aktier tidligere erhvervet af banken i henhold til bemyndigelse fra generalforsamlingen.

Forslaget indebærer, at bankens beholdning af egne aktier nedsættes med 313.273 aktier á nominelt DKK 10. Disse aktier er tilbagekøbt for et samlet beløb på DKK 99.998.451,27, hvilket indebærer, at der - udover den nominelle kapitalnedsættelse på DKK 3.132.730 - er udbetalt i alt DKK 99.685.178,27 til aktionærer ved tilbagekøbet. Kapitalnedsættelsen sker således til overkurs, idet den sker til kurs 319,21 for hver aktie á nominelt DKK 10, svarende til den gennemsnitlige kurs, som aktierne er tilbagekøbt for.

Vedtagelse af forslaget indebærer, at ordlyden af vedtægternes punkt 3.1 ændres til:

”Bankens aktiekapital udgør DKK 162.289.500, fordelt på aktier á DKK 10.” Vedtægtsændringen vil have virkning fra kapitalnedsættelsens gennemførelse.

9.d. Forslag om ændring af hovednavn og optagelse af binavn

Bestyrelsen foreslår, at Bankens nuværende binavn, ”SJF Bank A/S” optages som hovednavn, mens Bankens nuværende hovednavn ”Sparekassen Sjælland-Fyn A/S” optages som binavn.

9.e. Forslag om ændring af dagsorden

Bestyrelsen foreslår, at vedtægternes punkt 9.2, nr. 7 (valg af bæredygtighedsrevisor) slettes som følge af Europa Kommissionens vedtagelse af Omnibusdirektivet.

9.f. Bemyndigelse til dirigenten.

10. Eventuelt.

Vedtagelseskrav

Til vedtagelse af forslagene under punkterne 9.b, 9.c, 9.d, og 9.e. kræves tiltrædelse af mindst 2/3 af såvel de afgivne stemmer, som af den på generalforsamlingen repræsenterede stemmeberettigede kapital. Til vedtagelse af de øvrige forslag kræves simpel stemmeflerhed.

Aktiekapitalens størrelse og aktionærernes stemmeret

Bankens aktiekapital på nominelt 165.422.230 kr. er fordelt på 16.542.223 aktier a 10 kr. Hvert aktiebeløb på 10 kr. giver én stemme, dog kan der for aktier tilhørende samme aktionær maksimalt afgives stemmer svarende til 7,5 % af den samlede aktiekapital. Der henvises i øvrigt til bankens vedtægter pkt. 12.

Registreringsdatoen er torsdag den 26. februar 2026.

Aktionærer, der besidder aktier i banken på registreringsdatoen, har ret til at deltage i og stemme på generalforsamlingen. De aktier, aktionæren besidder, opgøres på registreringsdatoen på baggrund af notering af aktionærens aktier i ejerbogen samt meddelelser om ejerforhold, som banken har modtaget med henblik på indførsel i ejerbogen. Deltagelse er endvidere betinget af, at aktionæren rettidigt har anmodet om adgangskort som beskrevet nedenfor.

Adgangskort

Aktionærer, der ønsker at deltage i generalforsamlingen, skal anmode om adgangskort senest mandag den 2. marts 2026 kl. 23.59.

En aktionær eller dennes fuldmægtig kan desuden deltage i generalforsamlingen sammen med en rådgiver, forudsat at der rettidigt er anmodet om adgangskort til rådgiveren.

Adgangskort kan rekvireres elektronisk via investorportalen på bankens hjemmeside https://www.sjfbank.dk/generalforsamling via Euronext Securities på www.euronext.com/cph-agm eller ved personlig eller skriftlig henvendelse til en af bankens afdelinger.

Adgangskort udstedes som digitale adgangskort, der medbringes på generalforsamlingen enten digitalt på smartphone eller i udskrevet stand. Ved bestilling heraf, skal aktionæren registrere sin e-mailadresse. Ønsker aktionæren ikke at modtage et digitalt adgangskort, vil et fysisk adgangskort blive udleveret ved indgangen til generalforsamlingen mod fremvisning af gyldigt ID.

Stemmesedler udleveres i adgangsregistreringen ved generalforsamlingen.

Fuldmagt og brevstemme

Aktionærer kan via investorportalen via bankens hjemmeside https://www.sjfbank.dk/generalforsamling afgive fuldmagt eller brevstemme elektronisk ved anvendelse af MitID eller VP-ID.

Ønsker man som aktionær ikke at afgive fuldmagt eller brevstemme elektronisk, kan man tilgå og printe fysiske blanketter via https://www.sjfbank.dk/generalforsamling. Den printede underskrevne blanket skal sendes enten som brev til Euronext Securities, Nicolai Eigtveds Gade 8, 1402 København K eller via e-mail til CPH-investor@euronext.com.

Fuldmagten skal – uanset om den afgives elektronisk eller sendes pr. brev eller e-mail – være Euronext Securities i hænde senest mandag den 2. marts 2026 kl. 23.59.

Brevstemmer skal være Euronext Securities i hænde senest onsdag den 4. marts 2026 kl. 12.00. Afgivne brevstemmer kan ikke tilbagekaldes.

Yderligere oplysninger

På bankens hjemmeside https://www.sjfbank.dk/generalforsamling findes yderligere oplysninger om generalforsamlingen, herunder denne indkaldelse (der tillige indeholder oplysning om det samlede antal aktier og stemmerettigheder på datoen for indkaldelsen), årsrapport for 2025, vederlagsrapport for 2025, forslag til vedtægter, fuldmagts- og brevstemmeblanket samt de fuldstændige forslag inklusive dagsordenen. Oplysningerne kan tillige rekvireres i bankens afdelinger.

Spørgsmål fra aktionærerne

Aktionærer kan forud for generalforsamlingen stille spørgsmål til dagsordenens punkter eller til de dokumenter, der skal fremlægges til generalforsamlingen, ved at sende en e-mail til ir@sjfbank.dk eller via post til SJF Bank A/S, Investor Relations, Isefjords Alle 5, 4300 Holbæk.



Persondata

For nærmere information om bankens indsamling og behandling af persondata i forbindelse med generalforsamlingen henvises til bankens persondatapolitik for aktionærer, som er tilgængelig på bankens hjemmeside link.

På bestyrelsens vegne

Jakob Andersson

Formand





Yderligere information:

Presse- og direktionsrådgiver Morten Jeppesen, tlf. 53 85 07 70

Administrerende direktør Lars Petersson

www.sjfbank.dk/ir

Vedhæftet fil