15 % de croissance : Numeryx en nette accélération en 2025

Le groupe Numeryx confirme son solide positionnement sur le marché en annonçant un chiffre d’affaires consolidé de 15 millions d’euros

Une reconnaissance des différents domaines d’expertise

Cette traction importante malgré une conjoncture internationale difficile met en avant l’approche pragmatique du groupe qui s’est illustré sur l’ensemble de ses domaines d’expertises. Dans ce contexte, toutes les activités ont contribué : service (de plus en plus structuré sous forme de plateaux ou Managed services avec SLA), édition de logiciels, Nearshoring et formations.

À noter également une croissance très forte à l’international (en Afrique) avec le lancement de la solution de gestion des opérations de péage TollXpress, basée sur une brique IA, qui a d’ores et déjà été déployée sur 2 projets d’envergure.

Autre élément marquant, la montée en puissance de l’activité formation, notamment cybersécurité, dispensée par Numeryx University (certifiée Qualiopi).

Une croissance portée par la satisfaction client et l’excellence opérationnelle

Fort des éléments évoqués précédemment, Numeryx a donc signé de nombreux nouveaux projets d’envergure, mais également conforté ses positions chez ses clients historiques. Cela s’explique par la qualité des prestations proposées. Dans ce contexte, une enquête de satisfaction menée auprès de la base clients affiche un taux de satisfaction de 3,67 sur 4.

Pour entretenir cette solide dynamique, Numeryx va continuer de structurer et de faire évoluer ses équipes en France et en Tunisie pour s’adapter toujours mieux aux attentes de ses clients et leur permettre de mener à bien leurs projets de transformation digitale dans un contexte de sécurisation des systèmes d’information. Enfin, différents recrutements pourront intervenir pour accompagner le développement des activités les plus dynamiques. Sur ce point, on notera que grâce à son implantation en Tunisie, le groupe peut accéder à de précieuses ressources et expertises et donner un vrai sens à l’approche Nearshore et au codéveloppement entre les deux rives de la méditerranée.

Mondher AYADI, CEO de Numeryx « 2025 a été une année charnière pour notre groupe. Nous avons une nouvelle fois démontré notre capacité à nous positionner comme un partenaire stratégique et de confiance dans de nombreux domaines. Nous devrions poursuivre cette tendance cette année et continuer à renforcer nos parts de marché en France, mais également à l’international où nous bénéficions de nombreuses opportunités, notamment en Afrique du Nord et en Afrique subsaharienne avec TollXpress. »