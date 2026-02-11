EXEL Industries : Nombre total de droits de vote et d’actions au 31.01.2026

EXEL Industries
Société Anonyme au capital de 16 969 750 €
Siège social : 54, rue Marcel Paul 51206 Epernay Cedex
RCS Reims n° 095 550 356
Information mensuelle relative au nombre total de droits de vote et d’actions composant le capital social
Article 223-16 du Règlement Général de l’AMF
|Date
|Nombre total d’actions
composant le capital social
|Nombre total de droits de vote
|31 janvier 2026
|6 787 900
|Droits de vote théoriques : 9 890 341
|Droits de vote exerçables* : 9 884 832
* Déduction faite des actions privées du droit de vote
