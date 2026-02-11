



Communiqué de presse

Eviden forme les Forces terrestres de l’Armée belge au Système d’Information du Combat Scorpion (SICS)

Bourg-Léopold, Belgique – 10 février 2026 – Eviden, la branche produits d’Atos Group leader dans les produits de cybersécurité, les systèmes critiques de mission et l’analyse vidéo augmentée par l’IA, annonce aujourd’hui avoir pris part à l’inauguration de la première plateforme nationale de formation au Système d’information du Combat SCORPION (SICS) par la Défense à Bourg-Léopold en Belgique.

Le SICS constitue le système nerveux numérique de la nouvelle génération de véhicules CaMo et est un élément essentiel de la modernisation de la Force Terrestre. Le système permet le partage instantané d'informations entre les véhicules, les pelotons et les postes de commandement, ce qui augmente considérablement la puissance de frappe, la sécurité et la rapidité des opérations.

Cette mise en service marque une étape importante dans le partenariat CaMo stratégique entre la Belgique et la France. La Direction générale des ressources matérielles (DGMR) a sélectionné Eviden pour la création et le déploiement des plateformes de formation SICS et les radios associé de Thales, ainsi que pour la formation initiale des formateurs principaux. De cette manière, la Force Terrestre et la DGMR acquièrent une autonomie totale pour former tous les opérateurs et administrateurs système à SICS. Cette réalisation confirme le rôle central du SICS dans la transition de l'armée de terre vers le combat collaboratif connecté et illustre l'engagement des équipes Mission-Critical Systems d'Eviden dans le déploiement et l'adoption du système au sein des forces armées belges.

Le SICS sera déployé sur toutes les capacités pertinentes de la Force terrestre, notamment :

les véhicules Scorpion,

les véhicules « Scorpionized »,

les véhicules existants modernisés.





SICS : l'épine dorsale numérique du CaMo

Le SICS est un système intégré de communication, de coordination et de commandement qui relie les véhicules, les capteurs et les unités au sein d'un même réseau. Il offre une connaissance de la situation en temps réel, met à disposition des cartes tactiques partagées, affiche la géolocalisation des unités propres et amies et favorise un échange d'informations rapide et cohérent entre les différents échelons.

Le système constitue le moteur numérique de CaMo et soutient l'armée de terre dans sa transition vers un mode de combat moderne, axé sur l'information.

Trois environnements d'apprentissage SICS nationaux

Afin de préparer au mieux les militaires à l'environnement numérique CaMo, la Défense a mis en place trois plateformes de formation SICS spécialisées.

Les formations sont proposées à deux niveaux. À Bourg-Leopold et Marche-en-Famenne, les militaires opérationnels suivent leur formation SICS sur du matériel validé, identique aux systèmes équipant les véhicules Scorpion. À Peutie, les administrateurs système, les spécialistes CIS et d'autres profils techniques sont formés, avec un accent particulier sur la configuration, l'architecture réseau et l'intégration radio. Toutes les salles de classe SICS ont été conçues pour se rapprocher autant que possible de la réalité opérationnelle, ce qui permet aux militaires d'être préparés à leur future mission dans un environnement sûr mais extrêmement réaliste.

Les trois plateformes de formation SICS ont été rendues opérationnelles entre juin et l'automne 2025, afin que la mise en service officielle puisse avoir lieu en février 2026. L'infrastructure a été conçue pour une durée de vie de 15 à 20 ans dans l'écosystème CaMo en constante évolution.

Le général-major Lieven Vanheste, chef de la Division Systèmes de communication et d'information & infrastructure (DGMR C&I), explique :

« L'objectif est clair : transformer les forces armées belges en une armée enrichie par l’information. une armée qui utilise de manière optimale les informations pour renforcer ses capacités de combat. Cela est essentiel dans les conflits modernes, où la rapidité de l'information et de la coordination fait toute la différence. »

Fabrice Laclef, directeur des activités Systèmes d'information et électroniques de défense chez Eviden, Atos Group, a déclaré : « Nous sommes fiers de soutenir la DGMR et la Force Terrestre de l'armée belge dans cette étape clé qui permettra à leurs opérateurs d'adopter le système d'information de combat Scorpion. La collaboration étroite avec les forces belges est très importante pour nous. Cette proximité a été l'un des ingrédients clés du succès du déploiement et de l'adoption du SICS en France. »

