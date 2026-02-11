Troilus renforce son équipe financière alors que le projet progresse en vue d’une décision de construction

MONTRÉAL, 11 févr. 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Corporation minière Troilus (TSX : TLG; OTCQX : CHXMF; FSE : CM5) (« Troilus » ou la « Société ») a le plaisir d’annoncer la nomination de Marty Rendall à titre de chef des finances, avec entrée en fonction le 1er mars 2026. Cette nomination vient renforcer le leadership financier de la Société alors que Troilus poursuit l’avancement du projet en vue de sa préparation à la construction.

Dans le cadre de cette transition, Susanna Milne assumera le rôle de vice-présidente, Finances, et continuera de superviser l’information financière, la comptabilité, la budgétisation ainsi que les contrôles internes de la Société. Mme Milne demeure un membre clé de l’équipe de direction de Troilus et travaillera en étroite collaboration avec M. Rendall alors que l’équipe de finances poursuit sa croissance.

Justin Reid, chef de la direction de Troilus, a déclaré : « Nous sommes très heureux d’accueillir Marty à titre de chef des finances à une étape déterminante du développement de Troilus. Il apporte une vaste expérience dans l’accompagnement de sociétés minières à travers des financements complexes, la construction et l’exploitation - des compétences directement alignées avec notre stade actuel de développement du projet. Par ailleurs, Susanna a joué un rôle essentiel dans l’établissement des bases financières de la Société depuis sa création, et son leadership continu à titre de vice-présidente, Finances, assure la rigueur et la profondeur de notre équipe financière. Ensemble, Marty et Susanna forment une équipe de direction hautement complémentaire pour soutenir la prochaine phase de croissance de Troilus. »

M. Rendall est un dirigeant financier chevronné comptant près de 30 ans d’expérience dans l’industrie minière, ayant soutenu des sociétés aux stades de l’exploration, du développement, de la construction et de la production, à travers diverses commodités et juridictions. Plus récemment, il a occupé le poste de chef des finances chez Electra Battery Materials Corporation, où il a contribué au financement et au démarrage de la construction d’une raffinerie de cobalt en Ontario.

Auparavant, M. Rendall a agi pendant 17 ans à titre de chef des finances de Victoria Gold Corp., où il a joué un rôle central dans l’avancement de la mine Eagle Gold, au Yukon, depuis l’exploration initiale jusqu’à la construction et la mise en production. Durant cette période, Victoria a réalisé plus de 1 milliard de dollars canadiens en financements, incluant des financements majeurs pour la construction, et a mené à bien plusieurs transactions corporatives. M. Rendall a également occupé le poste de secrétaire corporatif et soutenu le conseil d’administration ainsi que le comité de gouvernance. Plus tôt dans sa carrière, il a occupé des postes financiers de direction chez De Beers Canada et Breakwater Resources Ltd., et a siégé au conseil d’administration de Takara Resources.

M. Rendall détient un baccalauréat spécialisé en administration des affaires de l’Université Brock et possède le titre d’analyste financier agréé (CFA).

Mme Milne est comptable professionnelle agréée (CPA) et possède près de vingt ans d’expérience dans le secteur minier. Depuis son arrivée chez Troilus lors de la création de la Société en 2017, elle a joué un rôle déterminant dans la mise en place des systèmes financiers, des pratiques de gouvernance et du cadre de divulgation financière. Nommée chef des finances en 2024, elle continuera, dans ses nouvelles fonctions, de diriger l’information financière et l’équipe de comptabilité, tout en soutenant la planification et la stratégie financières globales de la Société.

À propos de Corporation minière Troilus

Corporation minière Troilus est une société minière canadienne en phase de développement qui se concentre sur l’avancement systématique de l’ancienne mine d’or et de cuivre Troilus vers la production. Troilus se situe dans les territoires miniers de premier rang du Québec, au Canada, où elle possède un vaste territoire de 435 km² dans la ceinture de roches vertes de Frotet-Evans. Une étude de faisabilité terminée en mai 2024 appuie une exploitation minière à ciel ouvert de grande envergure, d’une durée de 22 ans et d’une capacité de 50 000 tpj, positionnant ainsi Troilus comme un projet phare en Amérique du Nord.

Pour plus de renseignements :

Caroline Arsenault

Vice-présidente, communications d’entreprise

+1 (647) 276-0050

info@troilusmining.com

Mise en garde relative aux énoncés prospectifs et à l’information prospective