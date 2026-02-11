Boralex : déclaration de dividende

MONTRÉAL, 11 févr. 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Boralex inc. (« Boralex » ou la « Société ») (TSX : BLX) a déclaré un dividende trimestriel de 0,165 $ par action ordinaire. Ce dernier sera versé le 16 mars 2026 aux actionnaires inscrits à la fermeture des bureaux le 27 février 2026. Boralex désigne ce dividende comme étant un « dividende déterminé » en vertu du paragraphe 89(14) de la Loi de l'impôt sur le revenu (Canada) et de toutes les dispositions législatives provinciales applicables aux dividendes déterminés.

