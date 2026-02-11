Genetec améliore la rapidité et l’efficacité des enquêtes grâce à des capacités conçues pour les entreprises dans Security Center SaaS

MONTRÉAL, 11 févr. 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Genetec Inc. (“Genetec”), le leader mondial des logiciels de sécurité physique d’entreprise, annonce aujourd’hui le lancement de nouvelles fonctionnalités d’enquête dans Genetec Security Center SaaS qui aident les organisations à résoudre plus rapidement les incidents et à revenir plus vite à leurs opérations quotidiennes, même lorsque les enquêtes couvrent plusieurs sites, systèmes et fournisseurs de caméras.

Les incidents de sécurité s’étendent souvent à plusieurs installations, campus et zones géographiques. Ils impliquent des images et des données provenant de dizaines, voire de milliers de caméras et d’appareils de différents fournisseurs. Dans le même temps, les enquêteurs ne disposent généralement au départ que d’informations limitées ou incomplètes. En raison de systèmes fermés conçus pour des environnements mono-fournisseur et de la nature cloisonnée des outils d’enquête traditionnels, il devient difficile pour les équipes d’agir rapidement lorsque les enquêtes s’étendent à plusieurs sites, systèmes et marques de caméras.

S’appuyant sur les capacités de recherche intelligente lancées l’année dernière, Genetec offre une expérience d’enquête qui permet aux équipes de travailler plus efficacement dans des environnements complexes. En conservant une connexion entre les preuves, les décisions et les informations contextuelles depuis le premier rapport d’incident jusqu’à la clôture du dossier, les enquêteurs n’ont plus à reprendre les mêmes recherches ni à dupliquer le travail à mesure que les investigations évoluent.

« Lorsqu’un incident se produit, les équipes de sécurité doivent agir rapidement et suivre l’enquête là où elle les mène, même avec de premières informations limitées », déclare Anne-Cécile Millot-Tournier, Directrice du groupe de produits, Automatisation intelligente, Genetec Inc. « Contrairement aux outils conçus pour des systèmes fermés à fournisseur unique, les nouvelles fonctionnalités d’enquête de Security Center SaaS ont été conçues pour les environnements d’entreprise et permettent aux équipes de travailler sur des milliers de caméras, plusieurs sites et des écosystèmes mixtes, sans avoir besoin de changer de système ou de lancer des recherches séparées à chaque nouvelle piste. »

Trouver rapidement des preuves et établir plus tôt des liens entre les affaires

Les enquêtes dans Security Center SaaS ont été conçues pour s’adapter à la manière dont les opérateurs et les enquêteurs travaillent réellement. Une enquête peut commencer par un bref rapport d’incident et peu de détails, comme une heure approximative ou une description partielle des vêtements du coupable, par exemple le logo d’une marque. Grâce à la recherche en langage naturel améliorée basée sur l’IA, les enquêteurs peuvent transformer de simples descriptions en recherches exploitables dans les flux vidéo provenant de plusieurs sites et marques de caméras, puis affiner les résultats à l’aide d’indices contextuels tels que l’emplacement, l’activité à proximité et ce qui s’est passé avant et après un événement.

Une fois les séquences pertinentes identifiées, les enquêteurs peuvent valider et affiner leurs résultats à l’aide d’un aperçu chronologique. Cela leur permet de parcourir rapidement les vidéos, de confirmer les moments clés et de réduire les plages horaires sans avoir à télécharger ou à visionner l’intégralité des enregistrements. Les enquêteurs peuvent ensuite suivre les personnes, les véhicules et les objets à travers les scènes, visualiser les mouvements à l’aide d’une analyse de trajectoire et comprendre comment les événements se sont déroulés au fil du temps, sans avoir à visionner des heures de vidéo.

À mesure que l’enquête progresse, les éléments de preuve peuvent être regroupés au sein d’un dossier, permettant aux enquêteurs de reconstituer une vision complète de l’incident. Les extraits vidéo, les captures d’images et les documents connexes peuvent être automatiquement classés de manière chronologique, enrichis d’informations contextuelles et de balises, puis présentés sous la forme d’un scénario cohérent illustrant les liens entre les événements. Dans le cadre de l’évolution continue de l’expérience d’investigation dans Security Center SaaS, des capacités assistées par l’IA, notamment la génération automatique de résumés d’extraits vidéo, aident les enquêteurs à documenter rapidement ce qui a été filmé, facilitant ainsi la finalisation des conclusions, le partage des résultats avec les parties prenantes et la clôture efficace des dossiers.

Une expérience d’enquête conçue pour les installations de sécurité à grande échelle

Les nouvelles fonctionnalités d’enquête regroupent des outils tels que la recherche en langage naturel, la détection des similitudes, la détection des entrées et des sorties, l’analyse contextuelle, la recherche visuelle de trajectoires et la gestion des dossiers et des preuves dans une expérience d’enquête unifiée. Les professionnels de la sécurité peuvent passer de manière transparente de la surveillance en direct à une enquête en cours, collecter et examiner des preuves, et partager en toute sécurité des conclusions fiables avec les parties prenantes internes et externes, le tout à partir d’une seule et même interface.

À compter de février 2026, les nouvelles fonctionnalités d’enquête seront proposées aux utilisateurs de Security Center SaaS, et d’autres fonctionnalités viendront par la suite enrichir la solution de façon continue. Elles permettront aux organisations de réduire leurs temps d’enquête de plusieurs heures à quelques minutes et de reprendre ainsi plus rapidement leurs activités quotidiennes une fois les incidents résolus, tout en préservant la transparence et le contrôle des opérateurs sur la manière dont les conclusions sont établies.

Pour en savoir plus sur les capacités d’enquête de Security Center SaaS, rendez-vous sur : https://resources.genetec.com/beyond-the-lens/find-evidence-faster-with-our-ai-based-investigation-experience.

