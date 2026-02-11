Helus Pharma ernennt Michael Cola zum Chief Executive Officer für die Leitung der nächsten Skalierungs- und Durchführungsphase

Er ist ehemaliger President des Spezialpharmazeutika-Geschäftsbereichs von Shire PLC („Shire“) mit über 30 Jahren Erfahrung auf dem Gebiet von Neurowissenschaften, seltenen Erkrankungen und Spezialpharmazeutika, einschließlich Führungspositionen bei Astra-Merck und AstraZeneca PLC

Er verfügt über nachweisliche Führungskompetenz in der abschließenden klinischen Entwicklungsphase, globalen Kommerzialisierung und Vermögensbildung für verschiedene Zentralnervensystem („ZNS“)-Programme

Seine Ernennung bei Helus Pharma erweitert sein Portfolio auf wichtige klinische Meilensteine, einschließlich voraussichtlicher Phase-II-Daten zu HLP004 in diesem Quartal und Phase-III-Topline-Daten zu HLP003 im weiteren Jahresverlauf.





Diese Pressemittelung ist eine „designierte Pressemitteilung“ zum Zwecke des Prospektnachtrags des Unternehmens mit Datum vom 30. Dezember 2025 betreffend den Basisprospekt in Kurzform mit Datum vom 17. September 2025, in der am 19. Dezember 2025 aktualisierten Fassung.

BOSTON und TORONTO, Feb. 11, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Helus PharmaTM („Helus“) (Nasdaq: HELP) (Cboe CA: HELP), ein Arzneimittelunternehmen im klinischen Stadium, das sich der Heilung psychischer Erkrankungen durch die Entwicklung neuartiger serotonerger Agonisten („NSAs“) verschrieben hat, hat heute die Ernennung von Michael Cola zum Chief Executive Officer mit sofortiger Wirkung bekanntgegeben.

Herrn Colas Ernennung überschneidet sich mit einem Schlüsselmoment von Helus, da das Unternehmen mit seiner Pipeline von Therapien der nächsten Generation für psychische Gesundheit auf wichtige Meilensteine der klinischen Entwicklung und Wertschöpfung zusteuert, einschließlich der voraussichtlichen Veröffentlichung von Phase-II-Daten zu HLP004 in diesem Quartal und von Phase-III-Topline-Daten zu HLP003 im vierten Quartal 2026. Parallel dazu baut Helus weiterhin sein breit gefächertes und rechtlich geschütztes geistiges Eigentumsportfolio aus, das eine Pipeline mit mehreren Vermögenswerten umfasst, darunter über 350 global eingereichte Patentanträge und über 100 Patenterteilungen. Das Unternehmen bringt herausragende Programme für die Bewältigung schwerer psychischer Erkrankungen voran. In Anbetracht des Übergangs von der klinischen Entwicklung zur späteren Durchführung richtet das Unternehmen seinen Fokus zunehmend auf weltweite Zulassungsmaßnahmen und die langfristige kommerzielle Planung. Diese Entwicklung untermauert die Wichtigkeit von bewährter Führungskompetenz in der Arzneimittelentdeckung, Vermögensbildung und globalen Skalierung.

„Herr Cola bringt eine seltene Kombination aus profunder neurowissenschaftlicher Expertise, globaler Kommerzialisierungserfahrung und bewährter Führungskompetenz auf Kapitalmärkten mit“, so Eric So, Mitbegründer und Vorstandsvorsitzender des Unternehmens. „Da Helus sein herausragendes Portfolio im Bereich der psychischen Gesundheit voranbringt, macht ihn seine Erfolgsbilanz beim Aufbau erstklassiger ZNS-Franchiseunternehmen und bei der Skalierung globaler Unternehmen zur idealen Besetzung, um Helus bei der Umsetzung unserer wissenschaftlichen Erkenntnisse in bedeutende Therapien für die Patienten und eine langfristige Wertschöpfung für unsere Aktionäre anzuleiten.“

Mit mehr als 30 Jahren Erfahrung auf dem Gebiet von Neurowissenschaft, seltener Erkrankungen und Spezialpharmazeutika steuert Cola tiefgreifende Fachkenntnisse in Bezug auf die Entwicklung innovativer ZNS-Assets und die Expansion auf globale Märkte, den Aufbau hochleistungsfähiger Unternehmen und die Schaffung eines langfristigen Shareholder Value bei. Seine berufliche Laufbahn umspannt Führungspositionen in den Bereichen F&E, Kommerzialisierung, Unternehmensstrategie und Vermögensbildung, so dass er ideal geeignet ist, um Helus durch seine nächste Wachstumsphase zu führen.

„Es ehrt mich, in diesem entscheidenden und spannenden Moment Teil von Helus zu werden“, erklärte Cola. „In Anbetracht der bereits vorliegenden überaus differenzierten klinischen Daten zu HLP003 und einer robusten Pipeline von entwickelten innovativen Wirkstoffen ist Helus einzigartig positioniert, um ein Paradigmenwechsel bei der Behandlung schwerer psychischer Erkrankungen einzuläuten. Ich freue mich auf die Zusammenarbeit mit dem Vorstand und dem Helus-Team, um auf diesem Fundament aufzubauen und wissenschaftliche Fortschritte in den langfristigen Erfolg für die Patienten und Aktionäre zu verwandeln.“

Als President des Spezialpharmazeutika-Geschäftsbereichs von Shire trug Cola dazu bei, das Unternehmen zu einem global führenden ZNS-Akteur zu machen, der wegweisende Therapien lancierte und skalierte, darunter Vyvanse, das in ein mehrere Milliarden Dollar schweres Franchiseunternehmen verwandelt werden konnte, und das Wachstum von Shire von 5 Mrd. USD auf eine Marktkapitalisierung von 20 Mrd. USD zu steigern, was dabei half, das Unternehmen für die nachfolgende 62 Mrd. USD schwere Übernahme durch Takeda, eine der größten Übernahmen in der Arzneimittelbranche, aufzustellen. Zu Beginn seiner Karriere war Cola einer der ersten Angestellten bei Merck, der an der Schaffung von Astra-Merck mitwirken sollte. Hierbei handelt es sich um eines der erfolgreichsten Spin-out-Unternehmen im Arzneimittelsektor, das zur Kommerzialisierung von Prilosec, ein Franchiseunternehmen mit einem Jahresumsatz von damals bis zu 6 Mrd. USD, gebildet wurde. Er bekleidete später Führungsrollen bei AstraZeneca PLC hinsichtlich der Lebenszykluserweiterung von Prilosec und des Übergangs zu Nexium.

In jüngerer Vergangenheit fungierte Cola als President und CEO von Avalo Therapeutics, Inc., wo er die Ausrichtung auf seltene Erkrankung und genomische Medizin leitete, klinische First-in-Class-Assets lizenzierte und beträchtliche Finanzmittel mobilisierte. Er diente zudem als Führungskraft in verschiedenen Vorstandsfunktionen, unter anderem als Vorsitzender von Phathom Pharmaceuticals, Inc., und ist ehemaliges Mitglied des Vorstands von Sage Therapeutics, Inc., wo er für Inflektionspunkte und Marktveröffentlichungen zuständig war.

Cola hält einen B.A. in Biologie vom Ursinus College, einen M.S. in Biomedizinwissenschaften und -technik von der Drexel University und er studierte Bioengineering an der University of Pennsylvania, bei dem angeschlossenen Universitätsklinikum war er außerdem als biomedizinischer Techniker tätig.

Über Helus Pharma

Helus Pharma™, der kommerzielle Markenname von Cybin Inc., gegründet im Jahr 2019 (das „Unternehmen“), ist ein klinisches Arzneimittelunternehmen, das sich der Heilung psychischer Erkrankungen durch die Entwicklung von proprietären NSAs verschrieben hat – neuartige serotonerge Agonisten: synthetische Moleküle, welche voraussichtlich die neuroplastizitätsförderlichen Serotoninsignalwege aktivieren. Die proprietären NSAs des Unternehmens sind dafür bestimmt, den immensen unerfüllten Bedarf von Menschen mit Depressionen, Angststörungen und sonstigen psychischen Erkrankungen zu adressieren.

Dank führender Daten möchte Helus Pharma die Behandlungslandschaft durch die Einführung von NSAs für nachhaltige psychische Gesundheitsverbesserungen bereichern. Helus Pharma entwickelt derzeit HLP003, einen proprietären NSA in Phase III für die adjunktive Behandlung bedeutender Depressionserkrankungen, der von der U.S. Food and Drug Administration als wegweisende Therapie (Breakthrough Therapy Designation) bestimmt wurde, und HLP004, ebenfalls ein proprietärer NSA in Phase II für allgemeine Angststörungen. Darüber hinaus verfügt Helus Pharma über ein umfangreiches Forschungsportfolio an klinisch geprüften NSAs.

Das Unternehmen ist in Kanada, den Vereinigten Staaten, dem Vereinigten Königreich und Irland tätig. Neuigkeiten über das Unternehmen und weitere Informationen über Helus Pharma finden Sie auf www.helus.com oder folgen Sie dem Team bei X, LinkedIn, YouTube und Instagram. Helus PharmaTM ist eine Marke von Cybin Corp.

Hinweise zu zukunftsgerichteten Aussagen

Bestimmte Aussagen in dieser Pressemitteilung über das Unternehmen beziehen sich auf zukunftsgerichtete Aussagen und zukunftsgerichtete Informationen im Sinne der geltenden Wertpapiergesetze (zusammenfassend als „zukunftsgerichtete Aussagen“ bezeichnet). Zukunftsgerichtete Aussagen beruhen auf keinen historischen Tatsachen, sondern vielmehr auf den aktuellen Erwartungen und Prognosen des Unternehmens in Bezug auf zukünftige Ereignisse, und beinhalten demnach Risiken und Ungewissheiten, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse erheblich von den in diesen zukunftsgerichteten Aussagen ausgedrückten oder implizierten Ergebnissen abweichen. Solche Aussagen sind im Allgemeinen an der Verwendung von zukunftsgerichteten Wörtern wie „können“, „sollten“, „könnten“, „potenziell“, „möglich“, „beabsichtigen“, „schätzen“, „planen“, „antizipieren“, „erwarten“, „glauben“ oder „fortsetzen“ oder an der Verwendung solcher Wörter in der Verneinung oder in anderen Variationen zu erkennen. Zukunftsgerichtete Aussagen in dieser Pressemitteilung beinhalten Aussagen in Bezug auf die Erwartungen des Unternehmens hinsichtlich bedeutender Fortschritte in der Behandlung schwerer psychischer Erkrankungen; die Fähigkeit der NSAs des Unternehmens, den immensen unerfüllten Bedarf von Menschen mit Depressionen, Angststörungen und sonstigen psychischen Erkrankungen zu adressieren; die Veröffentlichung der Phase-II-Daten für HLP004 im ersten Quartal 2026 und der Phase-III-Topline-Daten für HLP003 im vierten Quartal 2026; und die Vorhaben des Unternehmens hinsichtlich der Entwicklung unternehmenseigener Arzneimittelentdeckungsplattformen, innovativer Arzneimittelverabreichungssysteme, neuartiger Formulierungsansätze und Behandlungsschemas für psychische Erkrankungen.

Zukunftsgerichtete Aussagen beruhen auf angemessenen Annahmen und Einschätzungen von der Geschäftsleitung des Unternehmens zum Zeitpunkt der Mitteilung solcher Aussagen. Zukunftsgerichtete Aussagen können erhebliche Abweichungen umfassen, da sie bekannte und unbekannte Risiken, Ungewissheiten und sonstige Faktoren beinhalten, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Errungenschaften des Unternehmens erheblich von den in den zukunftsgerichteten Aussagen ausgedrückten oder implizierten zukünftigen Ergebnissen, Leistungen oder Errungenschaften abweichen. Zu solchen Faktoren zählen unter anderem: Schwankungen bei allgemeinen makroökonomischen Bedingungen; Schwankungen auf Wertpapiermärkten; Erwartungen in Bezug auf die Größe des NSA-Marktes; die Fähigkeit des Unternehmens zum erfolgreichen Erreichen seiner Geschäftsvorhaben; Wachstumspläne; politische, soziale und ökologische Unsicherheiten; Arbeitnehmerbeziehungen; die Existenz von Gesetzen und Vorschriften, die auf den Märkten, in denen das Unternehmen tätig ist, Einschränkungen einführen; Auswirkungen von Krankheitsausbrüchen auf die Betriebstätigkeiten des Unternehmens; und die Risikofaktoren, die in der Erörterung und Analyse der Geschäftsleitung des Unternehmens für die drei und sechs Monate bis zum 30. September 2025 dargelegt sind, und das jährliche Formblatt des Unternehmens für den Jahresabschluss vom 31. März 2025, abrufbar über das Unternehmensprofil bei SEDAR+ unter www.sedarplus.ca und über die US-amerikanische Börsenaufsichtsbehörde (U.S. Securities and Exchange Commission) bei EDGAR unter www.sec.gov/edgar. Obwohl die in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen auf Annahmen beruhen, die von der Unternehmensleitung für angemessen erachtet werden oder zum Zeitpunkt der Veröffentlichung erachtet wurden, kann das Unternehmen Investoren gegenüber nicht garantieren, dass die tatsächlichen Ergebnisse mit diesen zukunftsgerichteten Aussagen übereinstimmen werden, da andere Faktoren ggf. zu nicht erwarteten, prognostizierten oder beabsichtigten Ergebnissen führen können. Die Leser sollten sich nicht ungebührlich auf die in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen verlassen. Das Unternehmen übernimmt keine Verpflichtung dafür, zukunftsgerichtete Aussagen in Bezug auf Annahmen, Meinungen, Prognosen oder sonstige Faktoren im Falle einer Änderung zu aktualisieren, sofern dies nicht gesetzlich vorgeschrieben.

Das Unternehmen macht in Bezug auf die vorgeschlagenen Produkte des Unternehmens keine Aussagen über medizinische, behandlungsbezogene oder gesundheitliche Nutzen. Die U.S. Food and Drug Administration, Health Canada oder ähnliche Zulassungsstellen haben keine Aussagen in Bezug auf NSAs oder HLP003, HLP004 und sonstige Programme des Unternehmens geprüft. Die Wirksamkeit solcher Produkte ist nicht durch zugelassene Forschung bestätigt. Es gibt keine Garantie dafür, dass NSAs, HLP003, HLP004 oder sonstige Programme des Unternehmens zur Diagnostizierung, Behandlung, Heilung oder Prävention jeglicher Erkrankungen oder Störungen fähig sind. Es sind umfassende wissenschaftliche Forschungsarbeiten und klinische Studien erforderlich. Wenn Helus Pharma die für die Kommerzialisierung seines Geschäfts erforderlichen Zulassungen oder Forschungsarbeiten nicht umsetzen kann, kann dies die Leistung und Betriebstätigkeit des Unternehmens wesentlich beeinträchtigen.

Weder die Wertpapierbörse Cboe Canada noch die Wertpapierbörse Nasdaq Global Market haben die Inhalte dieser Pressemitteilung gebilligt oder missbilligt, und sie sind nicht für die Angemessenheit und Richtigkeit der hierin dargelegten Inhalte verantwortlich.

Anlegerkontakt:

Josh Barer

astr partners

Managing Director

(908) 578-6478

josh.barer@astrpartners.com

George Tziras

Chief Business Officer

Helus Pharma

1-866-292-4601

irteam@helus.com – oder – media@helus.com

Medienkontakt:

Johnny Tokarczyk

RXMD

Public Relations Director

jtokarczyk@rxmedyn.com

(914) 772-7562