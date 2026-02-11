Helus Pharma nombra a Michael Cola como director ejecutivo para liderar su próxima etapa de crecimiento y ejecución

Ex presidente de la división de farmacéutica especializada de Shire PLC (“Shire”), con más de 30 años de experiencia en neurociencia, enfermedades raras y productos farmacéuticos especializados, incluidos cargos de alta gerencia en Astra-Merck y AstraZeneca PLC

Líder comprobado en desarrollo clínico en fases avanzadas, comercialización global y estructuración de capital en programas del sistema nervioso central (SNC)

Nombramiento realizado mientras Helus Pharma avanza su cartera de productos en desarrollo hacia hitos clínicos clave, incluidos los datos esperados de Fase II para HLP004 este trimestre y los datos preliminares de Fase III para HLP003 a finales de este año



Este comunicado de prensa constituye un “comunicado de prensa designado” a los efectos del suplemento del prospecto de la compañía con fecha 30 de diciembre de 2025, relativo a su prospecto base abreviado con fecha 17 de septiembre de 2025, según fue modificado el 19 de diciembre de 2025.

BOSTON y TORONTO, Feb. 11, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Helus Pharma™ (“Helus”) (Nasdaq: HELP) (Cboe CA: HELP), una compañía farmacéutica en etapa clínica comprometida a ayudar a sanar la mente mediante el desarrollo de agonistas serotoninérgicos innovadores (“NSAs”), anunció hoy el nombramiento de Michael Cola como director ejecutivo, con fecha efectiva inmediata.

El nombramiento del Sr. Cola se produce en un momento decisivo, mientras Helus avanza su cartera de terapias de salud mental de nueva generación hacia hitos clínicos y corporativos clave, incluido el esperado anuncio de los datos de Fase II de HLP004 este trimestre y los datos preliminares de Fase III de HLP003 en el cuarto trimestre de 2026. Paralelamente, Helus continúa fortaleciendo una sólida y defendible cartera de propiedad intelectual que abarca su cartera multi-activo, con más de 350 solicitudes de patentes presentadas a nivel mundial y más de 100 patentes concedidas. La Compañía está impulsando programas diferenciados diseñados para abordar trastornos graves de salud mental. Con la transición del desarrollo clínico temprano hacia la ejecución en fases avanzadas, la Compañía se centra cada vez más en el compromiso regulatorio a nivel global y en la planificación comercial a largo plazo. Esta evolución subraya la importancia de contar con un liderazgo experimentado en desarrollo de fármacos, estructuración de capital y crecimiento global.

“Michael aporta una combinación poco común de profunda experiencia en neurociencia, trayectoria en comercialización global y liderazgo comprobado en mercados de capitales”, afirmó Eric So, cofundador y presidente ejecutivo de Helus. “A medida que Helus avanza en su cartera diferenciada de salud mental, su trayectoria en la creación de franquicias de SNC de primera clase y en la expansión de organizaciones globales lo convierte en el líder ideal para dirigir a la Compañía, mientras trabajamos para traducir nuestra ciencia en terapias significativas para los pacientes y en valor sostenible para los accionistas”.

Con más de 30 años de experiencia en neurociencia, enfermedades raras y productos farmacéuticos especializados, el Sr. Cola aporta una amplia experiencia en la conducción de activos innovadores del SNC desde el desarrollo hasta los mercados globales, en la construcción de organizaciones de alto rendimiento y en la creación de valor a largo plazo para los accionistas. Su carrera comprende cargos directivos senior en investigación y desarrollo (I+D), comercialización, estrategia corporativa y obtención de capital, lo que lo posiciona para liderar a Helus en su próxima etapa de crecimiento.

“Es un honor incorporarme a Helus en este momento tan decisivo y emocionante”, dijo el Sr. Cola. “Con datos clínicos altamente diferenciados de HLP003 ya disponibles y una sólida cartera de nuevos compuestos en desarrollo, Helus está en una posición única para impulsar un nuevo paradigma en el tratamiento de los trastornos graves de salud mental. Estoy entusiasmado por trabajar junto con el consejo de administración y el equipo de Helus para consolidar esta base y transformar el progreso científico en un impacto duradero para los pacientes y los accionistas”.

Como presidente de la división de farmacéutica especializada de Shire, el Sr. Cola ayudó a transformar la compañía en un líder global en SNC, lanzando y escalando terapias innovadoras, incluida la consolidación de Vyvanse como una franquicia multimillonaria, y contribuyendo al crecimiento de Shire desde una capitalización bursátil de 5.000 millones de dólares hasta 20.000 millones de dólares, posicionando a la empresa para su posterior adquisición por Takeda por 62.000 millones de dólares, una de las mayores operaciones del sector farmacéutico. Previamente en su carrera, el Sr. Cola fue uno de los primeros ejecutivos seleccionados por Merck para crear Astra-Merck, uno de los spin-offs farmacéuticos más exitosos, formado para comercializar Prilosec, una franquicia que llegó a generar más de USD 6.000 millones en ingresos anuales. Posteriormente ocupó cargos de alta gerencia en AstraZeneca PLC, apoyando la expansión del ciclo de vida de Prilosec y la transición hacia Nexium.

Recientemente, el Sr. Cola se desempeñó como presidente y director ejecutivo de Avalo Therapeutics, Inc., donde lideró la transición hacia un enfoque en enfermedades raras y medicina genómica, licenció activos clínicos de primera clase y obtuvo financiación significativa. También ha ocupado cargos de liderazgo en consejos de administración, incluyendo su rol como presidente de Phathom Pharmaceuticals, Inc. y como ex miembro del consejo de Sage Therapeutics, Inc., apoyando a organizaciones en momentos clave de inflexión clínica y lanzamientos comerciales.

El Sr. Cola posee una licenciatura en biología de Ursinus College, una maestría en ciencias biomédicas e ingeniería de Drexel University y cursó estudios de Bioingeniería en la University of Pennsylvania, donde también trabajó como ingeniero biomédico en su hospital afiliado.

Acerca de Helus Pharma

Helus Pharma™, nombre operativo comercial de Cybin Inc., fundada en 2019 (la “compañía”), es una compañía farmacéutica en etapa clínica comprometida con ayudar a sanar la mente mediante el desarrollo de agonistas serotoninérgicos innovadores (NSAs): moléculas sintéticas diseñadas para activar las vías de la serotonina que se cree promueven la neuroplasticidad. Los NSAs patentados de la compañía están destinados a abordar la gran necesidad médica no satisfecha de las personas que padecen depresión, ansiedad y otros trastornos de salud mental.

Con datos líderes en su clase, Helus Pharma busca mejorar el panorama terapéutico mediante la introducción de NSAs que apunten a generar mejoras duraderas en la salud mental. Actualmente, Helus Pharma desarrolla HLP003, un NSA patentado en Fase III para el tratamiento adyuvante del trastorno depresivo mayor, que ha recibido la designación de Terapia Innovadora (Breakthrough Therapy) por parte de la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos (FDA), así como HLP004, también un NSA propietario, en Fase II para el tratamiento del trastorno de ansiedad generalizada. Además, Helus Pharma tiene una amplia cartera de investigación de NSA en investigación.

La compañía opera en Canadá, Estados Unidos, Reino Unido e Irlanda. Para actualizaciones de la compañía y para obtener más información sobre Helus Pharma, visite, www.helus.com o siga al equipo en X, LinkedIn, YouTube e Instagram. Helus PharmaTM es una marca comercial de Cybin Corp.

Notas de precaución y declaraciones prospectivas

Ciertas declaraciones contenidas en este comunicado relacionadas con la compañía constituyen declaraciones prospectivas o información prospectiva según lo dispuesto por las leyes de valores aplicables (colectivamente, las “declaraciones prospectivas”) y tienen carácter prospectivo. Las declaraciones prospectivas no se basan en hechos históricos, sino en expectativas y proyecciones actuales sobre eventos futuros, y están sujetas a riesgos e incertidumbres que podrían hacer que los resultados reales difieran materialmente de los resultados futuros expresados o implícitos en dichas declaraciones prospectivas. Estas declaraciones generalmente pueden identificarse por el uso de palabras prospectivas como “puede”, “debería”, “podría”, “potencial”, “posible”, “pretende”, “estima”, “planea”, “anticipa”, “espera”, “cree” o “continúa”, o sus formas negativas o variaciones similares. Las declaraciones prospectivas en este comunicado incluyen, entre otras, declaraciones sobre la expectativa de la compañía de avanzar de manera significativa en el tratamiento de trastornos graves de salud mental; la capacidad de los NSAs de la compañía para atender la gran necesidad no cubierta de personas que padecen depresión, ansiedad y otros trastornos de salud mental; la publicación de los datos de Fase II de HLP004 en el primer trimestre de 2026 y los datos preliminares de Fase III de HLP003 en el cuarto trimestre de 2026; y los planes de la compañía de desarrollar plataformas propias de descubrimiento de fármacos, sistemas innovadores de administración de medicamentos, nuevos enfoques de formulación y regímenes de tratamiento para condiciones de salud mental.

Estas declaraciones prospectivas se basan en suposiciones y estimaciones razonables de la administración de la compañía al momento en que fueron emitidas. Los resultados futuros reales pueden diferir materialmente, ya que las declaraciones prospectivas implican riesgos, incertidumbres y otros factores conocidos y desconocidos que podrían hacer que los resultados, el desempeño o los logros reales de la compañía difieran significativamente de cualquier resultado futuro expresado o implícito en dichas declaraciones. Los resultados futuros reales pueden diferir materialmente, ya que las declaraciones prospectivas implican riesgos, incertidumbres y otros factores conocidos y desconocidos que podrían hacer que los resultados, el desempeño o los logros reales de la compañía difieran significativamente de cualquier resultado futuro expresado o implícito en dichas declaraciones. Entre estos factores se incluyen, entre otros: fluctuaciones en las condiciones macroeconómicas generales; fluctuaciones en los mercados de valores; expectativas respecto al tamaño del mercado de NSAs; la capacidad de la compañía para alcanzar con éxito sus objetivos comerciales; planes de crecimiento; incertidumbres políticas, sociales y ambientales; relaciones laborales; la existencia de leyes y regulaciones que puedan imponer restricciones en los mercados donde opera la compañía; implicaciones de brotes de enfermedades en las operaciones de la compañía; y los factores de riesgo detallados en cada uno de los análisis de la administración de la Compañía para los períodos de tres y seis meses terminados el 30 de septiembre de 2025, así como en el formulario de información anual de la Compañía correspondiente al año terminado el 31 de marzo de 2025, disponibles en el perfil de la Compañía en SEDAR+ en www.sedarplus.ca y ante la Comisión de Bolsa y Valores (SEC) de EE. UU. en EDGAR en www.sec.gov/edgar. Aunque las declaraciones prospectivas contenidas en este comunicado se basan en lo que la administración de la compañía considera razonable al momento de realizarlas, la compañía no puede garantizar a los accionistas que los resultados reales serán consistentes con dichas declaraciones prospectivas, ya que pueden existir otros factores que provoquen resultados distintos a los anticipados, estimados o previstos. Los lectores no deben depositar una confianza indebida en las declaraciones prospectivas contenidas en este comunicado de prensa. La compañía no asume ninguna obligación de actualizar las declaraciones prospectivas, creencias, opiniones, proyecciones u otros factores, salvo que lo exija la ley.

La compañía no realiza ninguna afirmación sobre beneficios médicos, terapéuticos o de salud respecto a los productos propuestos por la compañía. La Administración de Alimentos y Medicamentos de los Estados Unidos, Health Canada u otras autoridades reguladoras similares no han evaluado afirmaciones sobre los NSAs o los programas HLP003, HLP004 u otros de la compañía. La eficacia de dichos productos no ha sido confirmada mediante investigación aprobada. No existe garantía de que el uso de NSAs, HLP003, HLP004 u otros programas de la compañía pueda diagnosticar, tratar, curar o prevenir alguna enfermedad o condición. Se requiere investigación científica rigurosa y ensayos clínicos. Si Helus Pharma no obtiene las aprobaciones o investigaciones necesarias para comercializar su negocio, ello podría afectar materialmente el desempeño y las operaciones de la compañía.

Ni Cboe Canada, ni la bolsa de valores Nasdaq Global Market, han aprobado ni desaprobado el contenido de este comunicado, y no son responsables de la adecuación ni de la exactitud del contenido aquí presentado.

Contacto para inversores:

Josh Barer

astr partners

Director Administrativo

(908) 578-6478

josh.barer@astrpartners.com

George Tziras

Director de Negocios

Helus Pharma

1-866-292-4601

irteam@helus.com – o – media@helus.com

Contacto de Medios:

Johnny Tokarczyk

RXMD

Director de Relaciones Públicas

jtokarczyk@rxmedyn.com

(914) 772-7562