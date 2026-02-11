חברת Helus Pharma ממנה את מייקל קולה למנכ"ל שיוביל את השלב הבא של ההרחבה והביצועים

• נשיא לשעבר של עסקי התרופות הייעודיות של Shire PLC ("Shire"), עם יותר מ-30 שנות ניסיון בתחומי מדעי המוח, מחלות נדירות ותרופות ייעודיות, כולל תפקידי ניהול בכירים ב-Astra-Merck ו-AstraZeneca PLC

• מובילה מוכחת בפיתוח קליני בשלבים מתקדמים, מסחור גלובלי וגיוס הון בתוכניות מערכת העצבים המרכזית ("CNS")

• מונה כאשר Helus Pharma מקדמת את צבר התרופות שלה לעבר אבני דרך קליניות מרכזיות, כולל נתוני שלב 2 צפויים עבור HLP004 ברבעון זה ונתוני שלב 3 עבור HLP003 בהמשך השנה.

הודעה לעיתונות זו מהווה "הודעת עיתונות ייעודית" לצורך תוספת התשקיף של החברה מתאריך 30 בדצמבר 2025, לתשקיף הבסיס המקוצר מתאריך 17 בספטמבר 2025, כפי שתוקן ב-19 בדצמבר 2025.

Feb. 11, 2026

PharmaTM (“Helus”) (נאסד"ק: HELP) (Cboe CA: HELP), חברת תרופות בשלבי מחקר קליניים המחויבת לסייע למוח להחלים על ידי פיתוח אגוניסטים סרוטונרגיים חדשניים ("NSAs"), הודיעה היום על מינויו של מייקל קולה (Michael Cola) למנכ"ל, בתוקף מיידי.

מינויו של מייקל קולה מגיע ברגע מכריע כאשר Helus מקדמת את צבר הטיפולים לבריאות הנפש מהדור הבא שלה לעבר אבני דרך קליניות ותאגידיות מרכזיות, כולל פרסום נתוני שלב 2 הצפוי עבור HLP004 ברבעון זה ונתוני שלב 3 עבור HLP003 ברבעון הרביעי של 2026. במקביל, Helus ממשיכה לבנות נכס קניין רוחני רחב ובר-הגנה המשתרע על צבר הנכסים הרב-תחומי שלה, עם יותר מ-350 בקשות פטנט שהוגשו ברחבי העולם ומעל 100 פטנטים שהוענקו. החברה מקדמת תוכניות מובחנות שנועדו לטפל בהפרעות בריאות הנפש חמורות. עם המעבר מפיתוח קליני מוקדם לביצוע בשלבים מאוחרים יותר, החברה מתמקדת יותר ויותר במעורבות רגולטורית גלובלית ובתכנון מסחרי ארוך טווח. התפתחות זו מדגישה את החשיבות של מנהיגות מנוסה בפיתוח תרופות, גיוס הון והרחבה עולמית.

"מייקל מביא שילוב נדיר של מומחיות עמוקה במדעי המוח, ניסיון במסחור גלובלי ומנהיגות מוכחת בשווקי הון", אמר המייסד השותף והיו"ר בפועל, אריק סו (Eric So). "בעוד ש- Helus מקדמת את צבר שירותי בריאות הנפש המגוונים שלה, הרקורד שלו בבניית זיכיונות CNS מובילים ובהרחבת ארגונים גלובליים הופך אותו למתאים באופן ייחודי להוביל את Helus, בעודנו פועלים לתרגם את המדע שלנו לטיפולים משמעותיים עבור מטופלים וערך לטווח ארוך עבור בעלי המניות".

עם יותר מ-30 שנות ניסיון בתחומי מדעי המוח, מחלות נדירות ותרופות מיוחדות, מייקל קולה מביא עמו מומחיות מעמיקה בהובלת נכסים חדשניים של מערכת העצבים המרכזית דרך פיתוח ועד לשווקים גלובליים, בניית ארגונים בעלי ביצועים גבוהים ויצירת ערך לבעלי המניות לטווח ארוך. הקריירה שלו משתרעת על פני תפקידי מנהיגות בכירים בתחומי המחקר והפיתוח, המסחור, אסטרטגיית התאגיד וגיוס הון, וממצבת אותו להוביל את Helus בשלב הצמיחה הבא שלה.

"אני גאה להצטרף ל- Helus ברגע מכריע ומלא אנרגיה זה", אמר מייקל קולה. "עם נתונים קליניים מגוונים מאוד של HLP003 שכבר קיימים וצנרת חזקה של תרכובות חדשות בפיתוח, Helus ממוצבת באופן ייחודי לקדם פרדיגמה חדשה בטיפול בהפרעות נפשיות חמורות. אני נרגש לעבוד לצד הדירקטוריון וצוות Helus כדי לבנות על בסיס זה ולתרגם את ההתקדמות המדעית להשפעה מתמשכת על המטופלים ובעלי המניות".

כנשיא עסקי התרופות הייחודיות של Shire, מייקל קולה סייע בהפיכת החברה למובילה עולמית במערכות העצבים המרכזיות, השיק והרחיב טיפולים פורצי דרך, כולל בניית Vyvanse לזיכיון של מיליארדי דולרים, ותרם לצמיחתה של Shire משווי שוק של 5 מיליארד דולר ל-20 מיליארד דולר, וסייע למצב את החברה לקראת רכישה שלאחר מכן בסך 62 מיליארד דולר על ידי Takeda, אחת מרכישות התרופות הגדולות ביותר בתעשייה. מוקדם יותר בקריירה שלו, מר קולה היה אחד המייסדים של Merck שנבחרו לסייע ביצירת Astra-Merck, אחת מחברות הספין-אאוט התרופות המצליחות ביותר, שהוקמה כדי למסחר את Prilosec, זיכיון שבשלב מסוים ייצר הכנסות שנתיות של יותר מ-6 מיליארד דולר. בהמשך הוא מילא תפקידי מנהיגות בכירים ב-AstraZeneca PLC ותמך בהרחבת מחזור החיים של Prilosec ובמעבר ל-Nexium.

לאחרונה, מייקל קולה כיהן כנשיא ומנכ"ל Avalo Therapeutics, Inc, שם הוביל את המעבר להתמקדות במחלות נדירות ורפואה גנומית, רשם רישיונות לנכסים בשלבי פיתוח קליני וגייס מימון משמעותי. הוא גם כיהן בתפקידי הנהלה בכירים בדירקטוריון, כולל כיו"ר Phathom Pharmaceuticals, Inc וכחבר דירקטוריון לשעבר ב-Sage Therapeutics, Inc, שם תמך בארגונים בנקודות מפנה קליניות והשקות מסחריות.

למייקל קולה תואר ראשון בביולוגיה ממכללת אורסינוס, תואר שני במדעים ביו-רפואיים והנדסה מאוניברסיטת דרקסל ולמד הנדסה ביו-רפואית באוניברסיטת פנסילבניה, שם עבד גם כמהנדס ביו-רפואי בבית חולים המסונף אליה.

אודות Helus Pharma

Helus Pharma™, שם הפעילות המסחרי של Cybin Inc, שנוסדה בשנת 2019 ("החברה"), היא חברת תרופות בשלבי שלב קליניים המחויבת לסייע למוח להחלים על ידי פיתוח NSAs קנייניים - אגוניסטים סרוטונרגיים חדשניים: מולקולות סינתטיות שנועדו להפעיל מסלולי סרוטונין אשר נחשבים כמקדמים נוירופלסטיות. ה-NSAs הקנייניים של החברה נועדו לענות על הצורך הגדול הבלתי מסופק בקרב אנשים הסובלים מדיכאון, חרדה ומצבים בריאותיים נפשיים אחרים.

עם נתונים מובילים מסוגם, Helus Pharma שואפת לשפר את נוף הטיפול באמצעות הכנסת NSA שמטרתם לספק שיפורים מתמשכים בבריאות הנפש. Helus Pharma מפתחת כעת את HLP003, NSA קנייני, בשלב 3 של פיתוח קליני לטיפול משלים בהפרעת דיכאון מג'ורי, שקיבל את הסמכת "טיפול פורץ דרך" ממנהל המזון והתרופות האמריקאי, ואת HLP004, שגם הוא NSA קנייני בשלב 2 להפרעת חרדה מוכללת. בנוסף, ל-Helus Pharma יש תיק מחקרים נרחב של NSAs ניסיוניים.

החברה פועלת בקנדה, ארצות הברית, בריטניה ואירלנד. לעדכונים על החברה ולמידע נוסף על Helus Pharma, בקרו בכתובת www.helus.com או עקבו אחרי הצוות ב-X, לינקדאין, יוטיוב ואינסטגרם. Helus Pharma™ הוא סימן מסחרי של Cybin Corp.

הערות אזהרה והצהרות עתידיות

הצהרות מסוימות בהודעה זו הנוגעות לחברה הן הצהרות צופות פני עתיד או מידע עתידי במשמעות חוקי ניירות הערך החלים (ביחד, "הצהרות עתידיות") והן בעלות אופי פוטנציאלי. הצהרות צופות פני עתיד אינן מבוססות על עובדות היסטוריות, אלא על ציפיות ותחזיות נוכחיות לגבי אירועים עתידיים, ולכן הן חשופות לסיכונים ואי-ודאויות שעשויים לגרום לתוצאות בפועל להיות שונות באופן מהותי מהתוצאות העתידיות המובעות או המשתמעות בהצהרות העתידיות. הצהרות אלו ניתן לזהות בדרך כלל באמצעות מילים צופות פני עתיד כגון "עשוי", "צריך", "יכול", "פוטנציאלי", "אפשרי", "מתכוון", "להעריך", "לתכנן", "לצפות", "להאמין", "להמשיך", או השלילי או וריאציות דומות. הצהרות צופות פני עתיד בהודעה זו כוללות הצהרות בנוגע לציפיית החברה לקדם משמעותית את הטיפול בהפרעות נפשיות חמורות; היכולת של ה-NSAs של החברה לענות על הצורך הגדול והבלתי מסופק באנשים הסובלים מדיכאון, חרדה ומצבים נפשיים נוספים; פרסום נתוני שלב 2 עבור HLP004 ברבעון הראשון של 2026 ונתוני שלב 3 עבור HLP003 ברבעון הרביעי של 2026; ותוכניות החברה להנדס פלטפורמות גילוי תרופות קנייניות, מערכות חדשניות להעברת תרופות, גישות פורמולציה חדשניות ושיטות טיפול למצבים נפשיים.

הצהרות עתידיות אלו מבוססות על הנחות סבירות והערכות של ניהול החברה בזמן פרסום הצהרות אלו. תוצאות עתידיות בפועל עשויות להשתנות באופן מהותי שכן הצהרות עתידיות כוללות סיכונים ידועים ובלתי ידועים, אי-ודאויות וגורמים נוספים שעשויים לגרום לכך שהתוצאות, הביצועים או ההישגים של החברה בפועל יהיו שונים מהותית מכל תוצאה, ביצועים או הישגים עתידיים המובעים או משתמעים בהצהרות עתידיות אלו. גורמים אלו, בין היתר, כוללים: תנודות בתנאים מקרו-כלכליים כלליים; תנודות בשוקי ניירות ערך; ציפיות לגבי גודל שוק ה-NSA; יכולת החברה להשיג בהצלחה את מטרותיה העסקיות; תוכניות לצמיחה; אי-ודאות פוליטית, חברתית וסביבתית; יחסי עובדים; קיומם של חוקים ותקנות שעשויים להטיל מגבלות בשווקים שבהם החברה פועלת; השלכות התפרצויות מחלות על פעילות החברה; וגורמי הסיכון המפורטים בדיון ובניתוח של כל אחד מהנהלת החברה לתקופות של שלושה ושישה חודשים שהסתיימו ב-30 בספטמבר 2025, ובטופס המידע השנתי של החברה לשנה שהסתיימה ב-31 במרץ 2025, הזמינים תחת פרופיל החברה ב-SEDAR+ ב-www.sedarplus.ca וב-EDGAR ב-www.sec.gov/edgar. למרות שההצהרות העתידיות הכלולות בהודעה זו מבוססות על מה שהנהלת החברה סבורה או האמינה באותו זמן כהנחות סבירות, החברה אינה יכולה להבטיח לבעלי המניות שהתוצאות בפועל יהיו בהתאם להצהרות כאלה, שכן ייתכן שיש גורמים נוספים שגורמים לכך שהתוצאות לא יהיו כפי שציפו. מוערך או מתוכנן. הקוראים לא צריכים להסתמך יותר מדי על ההצהרות העתידיות הכלולות בהודעה לעיתונות זו. החברה אינה נושאת בחובה לעדכן את ההצהרות העתידיות של אמונות, דעות, תחזיות או גורמים אחרים, אם ישתנו, אלא אם כן נדרש על פי החוק.

החברה אינה טוענת טענות בנוגע לתועלת רפואית, טיפולית או בריאותית בנוגע למוצרים המוצעים על ידי החברה. מנהל המזון והתרופות האמריקאי, משרד הבריאות הקנדי או רשויות רגולטוריות דומות אחרות לא העריכו טענות בנוגע ל-NSAs או HLP003, HLP004 ותוכניות אחרות של החברה. יעילותם של מוצרים כאלה לא אושרה על ידי מחקר שאושר. אין כל ערובה לכך שהשימוש ב-NSAs, HLP003, HLP004 או תוכניות אחרות של החברה יכול לאבחן, לטפל, לרפא או למנוע כל מחלה או מצב. נדרשים מחקר מדעי קפדני וניסויים קליניים. אם Helus Pharma לא תוכל לקבל את האישורים או המחקר הדרושים למסחור עסקיה, הדבר עלול להשפיע לרעה באופן מהותי על ביצועי החברה ותפעולה.

לא Cboe קנדה ולא בורסת נאסד"ק העולמית אישרו או פסלו את תוכן הודעה זו לעיתונות ואינם אחראים לנאותות ודיוק התוכן בה.

