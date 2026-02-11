Helus Pharma Mengangkat Michael Cola sebagai Chief Executive Officer untuk Memimpin Fase Peningkatan Skala dan Eksekusi Berikutnya

Mantan Presiden bisnis Farmasi Spesialis di Shire PLC (“Shire”), dengan pengalaman lebih dari 30 tahun di bidang neurosains, penyakit langka, dan farmasi spesialis, termasuk posisi pemimpin senior di Astra-Merck dan AstraZeneca PLC

Pemimpin yang telah teruji dalam pengembangan klinis tahap lanjut, komersialisasi global, serta pembentukan modal di berbagai program sistem saraf pusat (“CNS”)

Pengangkatan ini dilakukan saat Helus Pharma memajukan pipeline-nya menuju tonggak klinis penting, termasuk data Fase 2 yang diharapkan untuk HLP004 pada kuartal ini serta data topline Fase 3 untuk HLP003 pada akhir tahun ini





Siaran pers ini merupakan ‘siaran pers yang ditetapkan’ untuk tujuan prospektus tambahan Perusahaan tertanggal 30 Desember 2025, yang terkait dengan prospektus shelf dasar bentuk singkat Perusahaan tertanggal 17 September 2025, sebagaimana telah diubah pada tanggal 19 Desember 2025.

BOSTON dan TORONTO, Feb. 11, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Helus PharmaTM (“Helus”) (Nasdaq: HELP) (Cboe CA: HELP), perusahaan farmasi tahap klinis yang berkomitmen membantu pemulihan kesehatan mental melalui pengembangan agonis serotonergik baru (“NSA”), hari ini mengumumkan pengangkatan Michael Cola sebagai Chief Executive Officer, yang segera berlaku.

Pengangkatan Tn. Cola dilakukan pada momen yang krusial, seiring Helus memajukan pipeline terapi kesehatan mental generasi berikutnya menuju tonggak klinis dan korporat yang dapat meningkatkan nilai perusahaan, termasuk rilis data Fase 2 yang diharapkan untuk HLP004 pada kuartal ini serta data topline Fase 3 untuk HLP003 pada kuartal IV 2026. Secara bersamaan, Helus terus membangun portofolio kekayaan intelektual yang luas dan kuat di seluruh pipeline multi-asetnya, dengan lebih dari 350 permohonan paten yang telah diajukan secara global dan lebih dari 100 paten yang telah diberikan. Perusahaan tersebut sedang memajukan program-program yang terdiferensiasi, yang dirancang untuk menangani gangguan kesehatan mental yang serius. Dengan berlangsungnya transisi dari pengembangan klinis tahap awal menuju eksekusi pada tahap lanjut, Perusahaan semakin memfokuskan upayanya pada interaksi yang aktif dengan regulator global serta perencanaan komersial jangka panjang. Evolusi ini menegaskan pentingnya pemimpin berpengalaman dalam pengembangan obat, pembentukan modal, serta peningkatan skala di tingkat global.

“Michael menghadirkan kombinasi langka antara keahlian mendalam di bidang neurosains, pengalaman komersialisasi global, serta kepemimpinan pasar modal yang telah terbukti,” ujar salah satu pendiri dan Executive Chairman Eric So. “Seiring Helus memajukan pipeline kesehatan mentalnya yang terdiferensiasi, rekam jejaknya dalam membangun waralaba CNS pertama di kelasnya (first-in-class) dan mengembangkan organisasi global dalam skala besar membuatnya pantas untuk memimpin Helus saat kami berupaya menerjemahkan sains kami menjadi terapi yang bermakna bagi pasien serta nilai jangka panjang bagi para pemegang saham.”

Dengan lebih dari 30 tahun pengalaman di bidang neurosains, penyakit langka, dan farmasi spesialis, Tn. Cola membawa keahlian mendalam dalam membimbing aset CNS inovatif melalui tahap pengembangan hingga masuk ke pasar global, membangun organisasi berperforma tinggi, serta menciptakan nilai jangka panjang bagi pemegang saham. Kariernya mencakup berbagai peran pemimpin senior di bidang Litbang, komersialisasi, strategi korporasi, dan pembentukan modal, yang menempatkannya pada posisi yang tepat untuk memimpin Helus melalui fase pertumbuhan berikutnya.

“Saya merasa terhormat dapat bergabung dengan Helus pada momentum yang krusial dan penuh semangat ini,” ujar Tn. Cola. “Dengan data klinis HLP003 yang sangat terdiferensiasi yang sudah tersedia serta pipeline kuat dari senyawa-senyawa baru yang sedang dikembangkan, Helus berada pada posisi yang unik untuk memajukan paradigma baru dalam pengobatan gangguan kesehatan mental yang serius. Saya antusias untuk bekerja bersama Dewan Direksi dan tim Helus guna membangun fondasi ini serta menerjemahkan kemajuan ilmiah menjadi dampak yang berkelanjutan bagi pasien dan pemegang saham.”

Sebagai Presiden bisnis Farmasi Spesialis di Shire, Tn. Cola membantu mentransformasi perusahaan tersebut menjadi pemimpin global di bidang CNS, meluncurkan dan meningkatkan skala terapi-terapi yang penuh terobosan, termasuk membangun Vyvanse menjadi waralaba bernilai miliaran dolar. Selain itu, beliau juga berkontribusi terhadap pertumbuhan Shire dari kapitalisasi pasar sebesar $5 miliar menjadi $20 miliar, yang membantu memosisikan perusahaan untuk selanjutnya diakuisisi oleh Takeda senilai $62 miliar, salah satu akuisisi farmasi terbesar dalam industri ini. Di awal kariernya, Tn. Cola termasuk dalam jajaran perekrutan awal di Merck yang dipilih untuk membantu pembentukan Astra-Merck, salah satu perusahaan spinoff (pemisahan tidak murni) farmasi paling sukses, yang dibentuk untuk mengomersialisasikan Prilosec, waralaba produk yang pada masanya menghasilkan pendapatan tahunan lebih dari US$6 miliar. Beliau selanjutnya juga memegang berbagai posisi pemimpin senior di AstraZeneca PLC, mendukung perluasan siklus hidup Prilosec serta transisi ke Nexium.

Baru-baru ini, Tn. Cola menjabat sebagai Presiden dan CEO Avalo Therapeutics, Inc., tempatnya memimpin transisi perusahaan agar berfokus pada penyakit langka dan pengobatan genomik, melisensikan aset tahap klinis pertama di kelasnya, serta menghimpun pendanaan dalam jumlah signifikan. Beliau juga pernah menjabat posisi pemimpin senior di dewan direksi, termasuk sebagai Chairman Phathom Pharmaceuticals, Inc. dan mantan anggota dewan Sage Therapeutics, Inc., yang mendukung organisasi tersebut untuk melalui momen penting dalam pengembangan klinis obat serta peluncuran komersial.

Tn. Cola memiliki gelar B.A. di bidang Biologi dari Ursinus College, gelar M.S. di bidang Ilmu dan Teknik Biomedis dari Drexel University, serta mempelajari Rekayasa Hayati di University of Pennsylvania, yang juga merupakan tempatnya bekerja sebagai insinyur biomedis di rumah sakit afiliasinya.

Tentang Helus Pharma

Helus Pharma™, nama operasional komersial dari Cybin Inc., yang didirikan pada tahun 2019 (“Perusahaan”), adalah perusahaan farmasi tahap klinis yang berkomitmen untuk membantu pemulihan kesehatan mental dengan mengembangkan NSA miliknya sendiri—novel serotonergic agonists: molekul sintetis yang dirancang untuk mengaktifkan jalur serotonin yang diyakini dapat meningkatkan neuroplastisitas. NSA milik Perusahaan ini bertujuan untuk menjawab kebutuhan medis yang besar dan belum terpenuhi bagi para penderita depresi, kecemasan, dan kondisi kesehatan mental lainnya.

Melalui penggunaan data unggulan di kelasnya, Helus Pharma berupaya meningkatkan kualitas lanskap pengobatan dengan memperkenalkan NSA yang bertujuan memberikan perbaikan kesehatan mental yang berkelanjutan. Helus Pharma saat ini tengah mengembangkan HLP003, NSA milik perusahaan, dalam pengembangan klinis Fase 3 untuk terapi tambahan pada gangguan depresi mayor, yang telah menerima Breakthrough Therapy Designation dari Badan Pengawas Obat dan Makanan AS (FDA), serta HLP004, NSA yang juga milik perusahaan dalam Fase 2 untuk gangguan kecemasan menyeluruh. Selain itu, Helus Pharma memiliki portofolio riset yang luas terkait NSA yang masih dalam tahap penelitian.

Perusahaan ini beroperasi di Kanada, Amerika Serikat, Inggris Raya, dan Irlandia. Untuk mengetahui info terbaru tentang Perusahaan ini dan mempelajari lebih lanjut tentang Helus Pharma, kunjungi www.helus.com atau ikuti tim di X, LinkedIn, YouTube, dan Instagram. Helus PharmaTM adalah merek dagang milik Cybin Corp.

Catatan Kehati-hatian dan Pernyataan Berwawasan ke Depan

Pernyataan tertentu dalam siaran pers ini yang berkaitan dengan Perusahaan merupakan pernyataan berwawasan ke depan atau informasi berwawasan ke depan dalam arti undang-undang sekuritas yang berlaku (secara bersama-sama disebut “pernyataan berwawasan ke depan”) dan bersifat prospektif. Pernyataan berwawasan ke depan tidak didasarkan pada fakta historis, melainkan pada ekspektasi dan proyeksi saat ini mengenai peristiwa di masa depan sehingga dapat dipengaruhi oleh risiko dan ketidakpastian yang dapat menyebabkan hasil aktual berbeda secara signifikan dengan hasil di masa depan yang tersurat atau tersirat dalam pernyataan berwawasan ke depan. Pernyataan-pernyataan ini umumnya dapat dikenali dari penggunaan kata-kata yang berwawasan ke depan, seperti “dapat”, “seharusnya”, “mungkin”, “berpotensi”, “memungkinkan”, “bermaksud”, “memperkirakan”, “merencanakan”, “mengantisipasi”, “mengharapkan”, “meyakini”, atau “melanjutkan”, termasuk bentuk negatifnya maupun variasi lain yang serupa. Pernyataan berwawasan ke depan dalam siaran pers ini mencakup pernyataan mengenai ekspektasi Perusahaan untuk secara signifikan memajukan pengobatan gangguan kesehatan mental serius; kemampuan NSA milik Perusahaan untuk menjawab kebutuhan besar yang belum terpenuhi bagi para penderita depresi, kecemasan, dan kondisi kesehatan mental lainnya; rencana rilis data Fase 2 untuk HLP004 pada kuartal pertama tahun 2026 dan data topline Fase 3 untuk HLP003 pada kuartal keempat tahun 2026; serta rencana Perusahaan untuk merekayasa platform penemuan obat milik sendiri, sistem penghantaran obat yang inovatif, pendekatan formulasi baru, dan regimen pengobatan untuk kondisi kesehatan mental.

Pernyataan berwawasan ke depan ini didasarkan pada asumsi dan estimasi yang wajar dari manajemen Perusahaan pada saat pernyataan tersebut dibuat. Hasil aktual di masa depan dapat berbeda secara material karena pernyataan berwawasan ke depan melibatkan risiko yang diketahui maupun tidak diketahui, ketidakpastian, serta faktor lainnya yang dapat menyebabkan hasil, performa, atau pencapaian aktual Perusahaan berbeda secara material dari hasil, performa, atau pencapaian di masa depan yang tersurat atau tersirat dalam pernyataan berwawasan ke depan tersebut. Faktor-faktor tersebut, antara lain, mencakup: fluktuasi kondisi makroekonomi umum; fluktuasi di pasar sekuritas; ekspektasi terkait ukuran pasar NSA; kemampuan Perusahaan untuk berhasil mencapai tujuan bisnisnya; rencana pertumbuhan; ketidakpastian politik, sosial, dan lingkungan; hubungan ketenagakerjaan; keberadaan peraturan perundang-undangan yang dapat memberlakukan pembatasan di pasar tempat Perusahaan beroperasi; dampak wabah penyakit terhadap operasional Perusahaan; serta faktor-faktor risiko yang tercantum dalam pembahasan dan analisis manajemen Perusahaan untuk periode tiga dan enam bulan yang berakhir pada 30 September 2025, serta laporan informasi tahunan Perusahaan untuk tahun yang berakhir pada 31 Maret 2025, yang tersedia di bagian profil Perusahaan di SEDAR+ di www.sedarplus.ca dan di dokumen yang diserahkan ke Komisi Sekuritas dan Bursa AS di EDGAR di www.sec.gov/edgar. Meskipun pernyataan berwawasan ke depan yang dimuat dalam siaran pers ini didasarkan pada apa yang saat ini diyakini, atau telah diyakini pada saat itu, oleh manajemen Perusahaan sebagai asumsi yang wajar, Perusahaan tidak dapat menjamin kepada pemegang saham bahwa hasil aktual akan sejalan dengan pernyataan berwawasan ke depan tersebut, karena mungkin terdapat faktor lainnya yang menyebabkan hasil tidak sesuai dengan yang diantisipasi, diperkirakan, atau dimaksudkan. Pembaca tidak semestinya terlalu mengandalkan pernyataan berwawasan ke depan yang dimuat dalam siaran pers ini. Perusahaan tidak berkewajiban untuk memperbarui pernyataan berwawasan ke depan mengenai keyakinan, opini, proyeksi, atau faktor lainnya apabila terjadi perubahan, kecuali sebagaimana disyaratkan oleh hukum.

Perusahaan tidak membuat klaim medis, pengobatan, atau manfaat kesehatan apa pun terkait produk-produk yang diusulkan oleh Perusahaan. Badan Pengawas Obat dan Makanan AS (FDA), Health Canada, maupun badan regulator serupa lainnya belum mengevaluasi klaim terkait NSA atau HLP003, HLP004, dan program lainnya yang dijalankan Perusahaan ini. Efikasi produk-produk tersebut belum dikonfirmasi melalui penelitian yang telah disetujui. Perusahaan tidak menjamin bahwa penggunaan NSA, HLP003, HLP004, atau program lainnya dari Perusahaan ini dapat mendiagnosis, mengobati, menyembuhkan, atau mencegah penyakit atau kondisi apa pun. Diperlukan penelitian ilmiah dan uji klinis yang ketat. Jika Helus Pharma tidak dapat memperoleh persetujuan atau penelitian yang diperlukan untuk mengomersialkan bisnisnya, hal tersebut dapat menimbulkan dampak merugikan yang signifikan terhadap performa dan operasional Perusahaan.

Baik Cboe Canada maupun bursa saham Nasdaq Global Market tidak menyetujui ataupun menolak isi siaran pers ini, serta tidak bertanggung jawab atas kecukupan maupun keakuratan isi yang tercantum di dalamnya.

Kontak Investor::

Josh Barer

astr partners

Managing Director

(908) 578-6478

josh.barer@astrpartners.com

George Tziras

Chief Business Officer

Helus Pharma

1-866-292-4601

irteam@helus.com – atau – media@helus.com

Kontak Media:

Johnny Tokarczyk

RXMD

Public Relations Director

jtokarczyk@rxmedyn.com

(914) 772-7562