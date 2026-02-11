Helus Pharma Melantik Michael Cola sebagai Ketua Pegawai Eksekutif untuk Menerajui Fasa Seterusnya Pertumbuhan dan Pelaksanaan

Bekas Presiden perniagaan Farmaseutikal Khusus Shire PLC (“Shire”), dengan lebih 30 tahun pengalaman merentasi bidang neurosains, penyakit jarang jumpa dan farmaseutikal khusus, termasuk memegang jawatan kepimpinan kanan di Astra‑Merck dan AstraZeneca PLC

BOSTON dan TORONTO, Feb. 11, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Helus PharmaTM ("Helus") (Nasdaq: HELP) (Cboe CA: HELP), sebuah syarikat farmaseutikal peringkat klinikal yang komited untuk membantu pemulihan minda melalui pembangunan serotonergic agonist baharu ("NSA"), hari ini mengumumkan pelantikan Michael Cola sebagai Ketua Pegawai Eksekutif, berkuat kuasa serta-merta.

Pelantikan Michael Cola berlaku pada saat penting ketika Helus memajukan rangkaian terapi kesihatan mental generasi baharu menuju pencapaian klinikal dan korporat utama, termasuk jangkaan keluaran data Fasa 2 bagi HLP004 pada suku tahun ini serta data utama Fasa 3 bagi HLP003 pada S4 2026. Secara selari, Helus terus membina harta intelek yang luas dan kukuh dari segi undang‑undang merangkumi keseluruhan rangkaian asetnya, dengan lebih daripada 350 permohonan paten difailkan di peringkat global dan lebih daripada 100 paten telah dianugerahkan. Syarikat ini sedang memajukan program berbeza yang direka untuk menangani gangguan kesihatan mental yang serius. Dengan peralihan daripada pembangunan klinikal awal kepada pelaksanaan peringkat akhir yang sedang berlangsung, syarikat semakin menumpukan kepada penglibatan pengawal selia global dan perancangan komersial jangka panjang. Evolusi ini menekankan kepentingan kepimpinan berpengalaman merentasi pembangunan ubat, pembentukan modal dan penskalaan global.

“Michael membawa gabungan yang jarang ditemui antara kepakaran mendalam dalam bidang neurosains, pengalaman pengkomersialan global, serta kepimpinan pasaran modal yang terbukti,” kata pengasas bersama dan Pengerusi Eksekutif, Eric So. Seiring dengan kemajuan Helus dalam rangkaian rawatan kesihatan mental yang berbeza, rekod pencapaian beliau dalam membangunkan francais CNS yang bertaraf terbaik dalam kelasnya serta mengembangkan organisasi global menjadikannya amat sesuai untuk memimpin Helus ketika kami berusaha menterjemahkan sains kami kepada terapi yang memberi manfaat klinikal bermakna untuk pesakit dan nilai jangka panjang bagi para pemegang saham.”

Dengan lebih 30 tahun pengalaman dalam neurosains, penyakit jarang berlaku, dan farmaseutikal khusus, Michael Cola membawa kepakaran mendalam dalam membimbing aset CNS inovatif melalui pembangunan dan ke pasaran global, membina organisasi berprestasi tinggi serta mencipta nilai jangka panjang untuk pemegang saham. Kerjaya beliau merangkumi peranan kepimpinan kanan dalam R&D, pengkomersialan, strategi korporat dan pembentukan modal, sekali gus meletakkannya pada kedudukan untuk memimpin Helus melalui fasa pertumbuhan seterusnya.

“Saya berasa amat berbesar hati untuk menyertai Helus pada saat yang penting dan bersemangat ini,” kata Encik Cola. “Dengan data klinikal HLP003 yang sangat berbeza sudah tersedia dan rangkaian kukuh sebatian baharu yang sedang dibangunkan, Helus berada pada kedudukan unik untuk memajukan paradigma baharu dalam rawatan gangguan kesihatan mental yang serius. Saya bersemangat untuk bekerjasama dengan Lembaga Pengarah dan pasukan Helus bagi memperkukuh asas ini serta menterjemahkan kemajuan saintifik kepada impak yang berkekalan untuk pesakit dan pemegang saham.”

Sebagai Presiden perniagaan Farmaseutikal Khusus Shire, Michael Cola membantu mengubah syarikat itu menjadi peneraju global CNS, melancarkan dan menskalakan terapi terobosan termasuk membina Vyvanse menjadi francais bernilai berbilion dolar, serta menyumbang kepada pertumbuhan Shire daripada permodalan pasaran $5 bilion kepada $20 bilion, sekali gus meletakkan syarikat untuk pemerolehan strategik bernilai $62 bilion oleh Takeda — salah satu pemerolehan farmaseutikal terbesar dalam industri. Pada awal kerjayanya, Michael Cola merupakan salah seorang pengambilan pengasas di Merck yang dipilih untuk membantu menubuhkan Astra‑Merck, salah satu spinout farmaseutikal paling berjaya, yang dibentuk untuk mengkomersialkan Prilosec — sebuah francais yang pada satu ketika menjana lebih daripada $6 bilion hasil tahunan. Beliau kemudian memegang peranan kepimpinan kanan di AstraZeneca PLC menyokong peluasan kitar hayat Prilosec dan peralihan kepada Nexium.

Baru-baru ini, Encik Cola berkhidmat sebagai Presiden dan Ketua Pegawai Eksekutif Avalo Therapeutics, Inc., di mana beliau memimpin peralihan kepada fokus penyakit jarang dan perubatan genomik, melesenkan aset klinikal yang pertama seumpamanya serta berjaya memperoleh pembiayaan yang signifikan. Beliau juga pernah memegang peranan kepimpinan kanan di peringkat lembaga, termasuk sebagai Pengerusi Phathom Pharmaceuticals, Inc. dan sebagai bekas ahli lembaga Sage Therapeutics, Inc. Dalam kapasiti tersebut, beliau menyokong organisasi melalui titik perubahan klinikal serta pelancaran komersial.

Encik Cola memiliki Ijazah Sarjana Muda dalam Biologi daripada Ursinus College, Ijazah Sarjana dalam Sains dan Kejuruteraan Bioperubatan daripada Drexel University, serta telah mengikuti pengajian dalam Kejuruteraan Bio di University of Pennsylvania, di mana beliau juga berkhidmat sebagai jurutera bioperubatan di hospital yang berafiliasi dengan universiti tersebut.

Perihal Helus Pharma

Helus Pharma™, nama operasi komersial bagi Cybin Inc. yang ditubuhkan pada tahun 2019 (“Syarikat”), ialah sebuah syarikat farmaseutikal peringkat klinikal yang komited untuk membantu pemulihan minda dengan membangunkan NSA proprietari - serotonergic agonist baharu: molekul sintetik yang direka untuk mengaktifkan laluan serotonin yang dipercayai dapat menggalakkan neuroplastisiti. NSA proprietari Syarikat bertujuan untuk menangani keperluan besar yang masih belum dipenuhi bagi individu yang mengalami kemurungan, kebimbangan dan keadaan kesihatan mental lain.

Dengan data terkemuka dalam kelasnya, Helus Pharma berhasrat memperkukuh landskap rawatan melalui pengenalan NSA yang direka untuk memberikan penambahbaikan kesihatan mental yang berkekalan. Helus Pharma kini sedang membangunkan HLP003, sebuah NSA proprietari yang berada dalam pembangunan klinikal Fasa 3 untuk rawatan tambahan gangguan kemurungan utama. Aset ini telah menerima Penetapan Breakthrough Therapy daripada U.S. Food and Drug Administration (FDA). Selain itu, Helus Pharma juga sedang membangunkan HLP004, sebuah NSA proprietari dalam Fasa 2 untuk gangguan kebimbangan umum. Selain itu, Helus Pharma mempunyai portfolio penyelidikan yang luas bagi NSA penyiasatan.

Syarikat ini beroperasi di Kanada, Amerika Syarikat, United Kingdom dan Ireland. Untuk kemas kini syarikat dan maklumat lanjut mengenai Helus Pharma, sila layari www.helus.com atau ikuti pasukan di X, LinkedIn, YouTube dan Instagram. Helus PharmaTM ialah tanda dagangan Cybin Corp.

Nota Peringatan Berkenaan Kenyataan Pandang Ke Hadapan

Sesetengah kenyataan dalam siaran berita ini yang berkaitan dengan Syarikat adalah kenyataan pandang ke hadapan atau maklumat pandang kea hadapan dalam maksud undang‑undang sekuriti yang terpakai (secara kolektif, “kenyataan pandang ke hadapan”) dan bersifat prospektif. Kenyataan pandang ke hadapan tidak berdasarkan fakta sejarah, tetapi sebaliknya pada jangkaan semasa dan unjuran mengenai peristiwa masa depan, dan oleh itu tertakluk kepada risiko serta ketidakpastian yang boleh menyebabkan keputusan sebenar berbeza secara material daripada keputusan masa depan yang dinyatakan atau tersirat oleh kenyataan pandang ke hadapan. Kenyataan ini lazimnya boleh dikenal pasti melalui penggunaan istilah pandang ke hadapan seperti “mungkin”, “sepatutnya”, “boleh”, “berpotensi”, “kemungkinan”, “berhasrat”, “menganggarkan”, “merancang”, “menjangka”, “mengharap”, “percaya” atau “teruskan”, atau bentuk negatifnya atau variasi serupa. Kenyataan pandang ke hadapan dalam siaran berita ini termasuk kenyataan mengenai jangkaan Syarikat untuk memajukan pembangunan rawatan gangguan kesihatan mental serius secara bermakna; keupayaan NSA Syarikat untuk menangani keperluan besar yang belum dipenuhi bagi individu yang mengalami kemurungan, kebimbangan dan keadaan kesihatan mental lain; keluaran data Fasa 2 bagi HLP004 pada suku pertama 2026 dan data utama Fasa 3 bagi HLP003 pada suku keempat 2026; serta rancangan Syarikat untuk mereka bentuk platform penemuan ubat proprietari, sistem penghantaran ubat inovatif, pendekatan formulasi baharu dan rejimen rawatan untuk keadaan kesihatan mental.

Kenyataan pandang ke hadapan ini adalah berdasarkan andaian dan anggaran munasabah oleh pihak pengurusan Syarikat pada masa kenyataan tersebut dibuat. Keputusan sebenar pada masa hadapan mungkin berbeza secara material kerana kenyataan pandang ke hadapan melibatkan risiko, ketidakpastian dan faktor lain yang diketahui atau tidak diketahui, yang boleh menyebabkan keputusan, prestasi atau pencapaian sebenar Syarikat berbeza secara material daripada sebarang keputusan, prestasi atau pencapaian masa depan yang dinyatakan atau tersirat oleh kenyataan pandang ke hadapan tersebut. Faktor‑faktor tersebut, antara lain, termasuk: turun naik dalam keadaan makroekonomi umum; turun naik dalam pasaran sekuriti; jangkaan mengenai saiz pasaran NSA; keupayaan Syarikat untuk mencapai objektif perniagaannya dengan berjaya; rancangan pertumbuhan; ketidakpastian politik, sosial dan alam sekitar; hubungan pekerja; kewujudan undang‑undang dan peraturan yang mungkin mengenakan sekatan di pasaran di mana Syarikat beroperasi; implikasi wabak penyakit terhadap operasi Syarikat; serta faktor risiko yang dinyatakan dalam perbincangan dan analisis pengurusan Syarikat bagi tempoh tiga dan enam bulan berakhir pada 30 September 2025 dan borang maklumat tahunan Syarikat bagi tahun berakhir pada 31 Mac 2025, yang tersedia di bawah profil Syarikat di SEDAR+ di www.sedarplus.ca dan dengan Suruhanjaya Sekuriti dan Bursa A.S. di EDGAR di www.sec.gov/edgar. Walaupun kenyataan pandang ke hadapan yang terkandung dalam siaran berita ini adalah berdasarkan apa yang dipercayai oleh pihak pengurusan Syarikat, atau dipercayai pada masa tersebut, sebagai andaian munasabah, Syarikat tidak dapat memberi jaminan kepada pemegang saham bahawa keputusan sebenar akan konsisten dengan kenyataan pandang ke hadapan tersebut, kerana mungkin terdapat faktor lain yang menyebabkan keputusan tidak seperti yang dijangka, dianggarkan atau dimaksudkan. Pembaca tidak seharusnya meletakkan kebergantungan berlebihan terhadap kenyataan pandang ke hadapan yang terkandung dalam siaran berita ini. Syarikat tidak menanggung sebarang kewajipan untuk mengemas kini kenyataan pandang ke hadapan mengenai kepercayaan, pendapat, unjuran atau faktor lain sekiranya ia berubah, kecuali seperti yang dikehendaki oleh undang‑undang.

Syarikat tidak membuat sebarang tuntutan perubatan, rawatan atau manfaat kesihatan mengenai produk yang dicadangkan. U.S. Food and Drug Administration (FDA), Health Canada atau pihak berkuasa pengawalseliaan lain yang serupa belum menilai tuntutan berkaitan NSA atau HLP003, HLP004 dan program lain Syarikat. Keberkesanan produk tersebut belum disahkan melalui penyelidikan yang diluluskan. Tiada jaminan bahawa penggunaan NSA, HLP003, HLP004 atau program lain Syarikat boleh mendiagnosis, merawat, menyembuhkan atau mencegah sebarang penyakit atau keadaan. Penyelidikan saintifik yang ketat dan ujian klinikal diperlukan. Jika Helus Pharma tidak dapat memperoleh kelulusan atau penyelidikan yang diperlukan untuk mengkomersialkan perniagaannya, ia mungkin memberi kesan buruk secara material terhadap prestasi dan operasi Syarikat.

Cboe Canada mahupun pasaran saham Nasdaq Global Market tidak meluluskan atau menolak kandungan siaran berita ini dan tidak bertanggungjawab terhadap kelengkapan serta ketepatan kandungan di sini.

