Helus Pharma แต่งตั้ง Michael Cola ดำรงตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหารเพื่อนำบริษัทสู่ก้าวย่างถัดไปของการขยายขนาดและการดำเนินงาน

- อดีตประธานธุรกิจ Specialty Pharmaceutical ของ Shire PLC (“Shire”) โดยมีประสบการณ์มากกว่า 30 ปี ในด้านประสาทวิทยาศาสตร์ โรคหายาก และเภสัชภัณฑ์เฉพาะทาง รวมถึงเคยดำรงตำแหน่งผู้บริหารระดับสูงที่ Astra-Merck และ AstraZeneca PLC
- ผู้นำที่มีผลงานเป็นที่ประจักษ์ในการพัฒนาทางคลินิกในระยะท้าย การทำให้เป็นธุรกิจระดับโลก และการระดมทุน ในกลุ่มโครงการที่เกี่ยวข้องกับระบบประสาทส่วนกลาง (Central Nervous System, “CNS”)
- ได้รับการแต่งตั้งในขณะที่ Helus Pharma กำลังผลักดันกลุ่มผลิตภัณฑ์ในสายการพัฒนาไปสู่หมุดหมายทางคลินิกที่สำคัญ ซึ่งรวมถึงข้อมูลระยะที่ 2 ของ HLP004 ที่คาดว่าจะออกมาในไตรมาสนี้ และข้อมูลผลการศึกษาหลักระยะที่ 3 ของ HLP003 ในช่วงปลายปีนี้
ข่าวประชาสัมพันธ์ฉบับนี้ถือเป็น “ข่าวประชาสัมพันธ์ที่กำหนด” สำหรับวัตถุประสงค์ของเอกสารส่วนเพิ่มของหนังสือชี้ชวนของบริษัท ฉบับลงวันที่ 30 ธันวาคม 2025 สำหรับหนังสือชี้ชวนฉบับพื้นฐานแบบย่อ ฉบับลงวันที่ 17 กันยายน 2025 ตามที่มีการแก้ไขเพิ่มเติมเมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2025
บอสตันและโตรอนโต, Feb. 11, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Helus PharmaTM (“Helus”) (Nasdaq: HELP) (Cboe CA: HELP) บริษัทเภสัชภัณฑ์ในระยะการพัฒนาทางคลินิกที่มุ่งมั่นในการช่วยเยียวยาจิตใจด้วยการพัฒนาสารกระตุ้นตัวรับเซโรโทนินรูปแบบใหม่ (Novel Serotonergic Agonists, “NSA”) ประกาศในวันนี้เรื่องการแต่งตั้ง Michael Cola ให้ดำรงตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหาร โดยมีผลในทันที
การแต่งตั้ง Cola เกิดขึ้นในช่วงเวลาสำคัญในขณะที่ Helus กำลังผลักดันสายการพัฒนานวัตกรรมบำบัดสุขภาพจิตยุคถัดไปไปสู่หมุดหมายสำคัญที่จะสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับทางคลินิกและองค์กร ซึ่งรวมถึงการเปิดเผยข้อมูลระยะที่ 2 ของ HLP004 ที่คาดว่าจะเกิดขึ้นในไตรมาสนี้ และข้อมูลผลการศึกษาหลักระยะที่ 3 สำหรับ HLP003 ในไตรมาสที่ 4 ของปี 2026 ในขณะเดียวกัน Helus ยังคงสร้างทรัพย์สินทางปัญญาที่ครอบคลุมและสามารถปกป้องได้ในสายการพัฒนาแบบหลายสินทรัพย์ โดยมีการยื่นคำขอรับสิทธิบัตรมากกว่า 350 ฉบับทั่วโลก และได้รับสิทธิบัตรแล้วกว่า 100 ฉบับ บริษัทกำลังดำเนินโครงการที่มีความแตกต่างซึ่งออกแบบมาเพื่อรักษาความผิดปกติทางสุขภาพจิตที่รุนแรง ด้วยการเปลี่ยนผ่านจากการพัฒนาทางคลินิกในระยะแรกไปสู่การดำเนินงานในระยะที่สูงขึ้น บริษัทจึงมุ่งเน้นไปที่การปฏิสัมพันธ์ด้านกฎระเบียบในระดับโลกและการวางแผนเชิงพาณิชย์ในระยะยาวมากขึ้น วิวัฒนาการนี้ตอกย้ำถึงความสำคัญของผู้นำที่มีประสบการณ์ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ยา การระดมทุน และการขยายขนาดธุรกิจในระดับโลก
“Michael นำมาซึ่งการผสมผสานที่หาได้ยากระหว่างความเชี่ยวชาญด้านประสาทวิทยาศาสตร์ที่ลึกซึ้ง ประสบการณ์การทำให้เป็นธุรกิจระดับโลก และความเป็นผู้นำที่ได้รับการพิสูจน์แล้วในตลาดทุน” Eric So ผู้ร่วมก่อตั้งและประธานกรรมการบริหารกล่าว “ในขณะที่ Helus กำลังขับเคลื่อนสายการพัฒนาด้านสุขภาพจิตที่มีความแตกต่าง ประวัติผลงานของเขาในการสร้างกลุ่มผลิตภัณฑ์ CNS ระดับแนวหน้า และการขยายขนาดองค์กรในระดับโลกทำให้เขาเหมาะสมอย่างยิ่งที่จะนำพา Helus ในขณะที่เราทำงานเพื่อเปลี่ยนงานวิทยาศาสตร์ของเราให้เป็นการบำบัดที่มีความหมายสำหรับผู้ป่วย และสร้างมูลค่าในระยะยาวให้แก่ผู้ถือหุ้น”
ด้วยประสบการณ์มากกว่า 30 ปี ในด้านประสาทวิทยาศาสตร์ โรคหายาก และเภสัชภัณฑ์เฉพาะทาง Cola นำความเชี่ยวชาญที่ลึกซึ้งในการนำสินทรัพย์ CNS ที่เป็นนวัตกรรมผ่านขั้นตอนการพัฒนาเข้าสู่ตลาดโลก การสร้างองค์กรที่มีประสิทธิภาพสูง และการสร้างมูลค่าระยะยาวแก่ผู้ถือหุ้น อาชีพของเขาครอบคลุมบทบาทผู้นำระดับสูงในด้านการวิจัยและพัฒนา การทำให้เป็นธุรกิจ กลยุทธ์องค์กร และการระดมทุน ซึ่งทำให้เขามีความพร้อมในการนำพา Helus ผ่านก้าวย่างแห่งการเติบโตในระยะถัดไป
“ผมรู้สึกเป็นเกียรติที่ได้เข้าร่วมงานกับ Helus ในช่วงเวลาที่สำคัญและน่าตื่นเต้นนี้” Cola กล่าว “ด้วยข้อมูลทางคลินิกของ HLP003 ที่มีความแตกต่างอย่างมากในมือ และสายการพัฒนาที่แข็งแกร่งของสารประกอบใหม่ ๆ ที่กำลังพัฒนา Helus มีความได้เปรียบที่ไม่มีใครเหมือนในการผลักดันกระบวนทัศน์ใหม่ในการรักษาความผิดปกติทางสุขภาพจิตที่รุนแรง ผมตื่นเต้นที่จะได้ทำงานร่วมกับคณะกรรมการบริษัทและทีมงานของ Helus เพื่อต่อยอดจากรากฐานนี้ และเปลี่ยนความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์ให้เป็นผลลัพธ์ที่ยั่งยืนต่อผู้ป่วยและผู้ถือหุ้น”
ในฐานะประธานธุรกิจ Specialty Pharmaceutical ของ Shire นั้น Cola ได้ช่วยพลิกโฉมบริษัทให้กลายเป็นผู้นำด้าน CNS ระดับโลก โดยการเปิดตัวและขยายขนาดนวัตกรรมการบำบัด ซึ่งรวมถึงการสร้าง Vyvanse ให้เป็นกลุ่มผลิตภัณฑ์ที่มีมูลค่านับพันล้านดอลลาร์ และมีส่วนช่วยในการเติบโตของ Shire จากมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด 5 พันล้านดอลลาร์ เป็น 2 หมื่นล้านดอลลาร์ ซึ่งช่วยเตรียมความพร้อมให้บริษัทสำหรับการเข้าซื้อกิจการโดย Takeda ในมูลค่า 6.2 หมื่นล้านดอลลาร์ในเวลาต่อมา ซึ่งเป็นการซื้อกิจการด้านเภสัชภัณฑ์ที่ใหญ่ที่สุดรายการหนึ่งในอุตสาหกรรม ในช่วงต้นของอาชีพ Cola เป็นหนึ่งในพนักงานกลุ่มก่อตั้งที่ Merck ซึ่งได้รับเลือกให้ช่วยสร้าง Astra-Merck หนึ่งในบริษัทที่แยกตัวออกมาประสบความสำเร็จมากที่สุดในอุตสาหกรรมยา โดยก่อตั้งขึ้นเพื่อทำตลาด Prilosec ซึ่งเป็นกลุ่มผลิตภัณฑ์ที่ครั้งหนึ่งเคยสร้างรายได้ต่อปีมากกว่า 6 พันล้านดอลลาร์ ต่อมาเขาได้ดำรงตำแหน่งผู้บริหารระดับสูงที่ AstraZeneca PLC โดยสนับสนุนการขยายวงจรชีวิตผลิตภัณฑ์ของ Prilosec และการเปลี่ยนผ่านไปสู่ Nexium
เมื่อไม่นานมานี้ Cola ดำรงตำแหน่งประธานและ CEO ของ Avalo Therapeutics, Inc. ซึ่งเขาได้นำการเปลี่ยนผ่านไปสู่การมุ่งเน้นด้านโรคหายากและเวชศาสตร์จีโนม การได้รับสิทธิ์ในสินทรัพย์ระยะทางคลินิกที่เป็นระดับแนวหน้า และการระดมทุนจำนวนมหาศาล นอกจากนี้เขายังดำรงตำแหน่งผู้นำระดับสูงในคณะกรรมการบริษัทหลายแห่ง รวมถึงประธานกรรมการของ Phathom Pharmaceuticals, Inc. และอดีตสมาชิกคณะกรรมการของ Sage Therapeutics, Inc. โดยสนับสนุนองค์กรผ่านจุดเปลี่ยนสำคัญทางคลินิกและการเปิดตัวเชิงพาณิชย์
Cola สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาชีววิทยาจาก Ursinus College ปริญญาโท สาขาวิทยาศาสตร์และการวิศวกรรมชีวการแพทย์จาก Drexel University และศึกษาวิชาด้านวิศวกรรมชีวภาพที่ University of Pennsylvania ซึ่งเขาเคยทำงานเป็นวิศวกรชีวการแพทย์ที่โรงพยาบาลในเครืออีกด้วย
เกี่ยวกับ Helus Pharma
Helus Pharma™ ซึ่งเป็นชื่อทางการค้าของ Cybin Inc. ที่ก่อตั้งขึ้นในปี 2019 (“บริษัท”) เป็นบริษัทเภสัชภัณฑ์ในระยะการพัฒนาทางคลินิก ที่มุ่งมั่นในการช่วยเยียวยาจิตใจโดยการพัฒนา NSAs ที่เป็นกรรมสิทธิ์ - สารกระตุ้นเซโรโทนินชนิดใหม่: โมเลกุลสังเคราะห์ที่ออกแบบมาเพื่อกระตุ้นวิถีของเซโรโทนินที่เชื่อว่าส่งเสริมการสร้างความยืดหยุ่นของระบบประสาท NSA ที่เป็นกรรมสิทธิ์ของบริษัทมีวัตถุประสงค์เพื่อตอบสนองต่อความต้องการที่ยังไม่ได้รับการตอบสนองจำนวนมากสำหรับผู้ที่ทรมานจากโรคซึมเศร้า โรควิตกกังวล และสภาวะสุขภาพจิตอื่น ๆ
ด้วยข้อมูลที่เป็นเลิศในระดับเดียวกัน Helus Pharma มีเป้าหมายที่จะปรับปรุงภูมิทัศน์การรักษาผ่านการนำเสนอ NSA ที่มุ่งให้การปรับปรุงด้านสุขภาพจิตที่ยั่งยืน ปัจจุบัน Helus Pharma กำลังพัฒนา HLP003 ซึ่งเป็น NSA ที่เป็นกรรมสิทธิ์ ในการพัฒนาทางคลินิกระยะที่ 3 สำหรับการรักษาเสริมของโรคซึมเศร้า ซึ่งได้รับสถานะ Breakthrough Therapy Designation จาก Food and Drug Administration ของสหรัฐอเมริกา และ HLP004 ซึ่งเป็น NSA ที่เป็นกรรมสิทธิ์เช่นกันในระยะที่ 2 สำหรับโรควิตกกังวลทั่วไป นอกจากนี้ Helus Pharma ยังมีพอร์ตโฟลิโอการวิจัยที่กว้างขวางของ NSA ที่อยู่ระหว่างการศึกษาวิจัย
บริษัทดำเนินงานในแคนาดา สหรัฐอเมริกา สหราชอาณาจักร และไอร์แลนด์ สำหรับการอัปเดตของบริษัทและเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับ Helus Pharma โปรดไปที่ www.helus.com หรือติดตามทีมงานบน X, LinkedIn, YouTube และ Instagram Helus PharmaTM เป็นเครื่องหมายการค้าของ Cybin Corp
หมายเหตุเตือนและข้อความคาดการณ์ล่วงหน้า
ข้อความบางประการในข่าวประชาสัมพันธ์ฉบับนี้ที่เกี่ยวข้องกับบริษัท เป็นข้อความคาดการณ์ล่วงหน้า หรือข้อมูลคาดการณ์ล่วงหน้าตามความหมายของกฎหมายหลักทรัพย์ที่ใช้บังคับ (รวมเรียกว่า “ข้อความคาดการณ์ล่วงหน้า”) และมีลักษณะเป็นการมองไปในอนาคต ข้อความคาดการณ์ล่วงหน้าไม่ได้อ้างอิงจากข้อเท็จจริงในอดีต แต่ขึ้นอยู่กับความคาดหวังและการคาดการณ์ในปัจจุบันเกี่ยวกับเหตุการณ์ในอนาคต ดังนั้นจึงมีความเสี่ยงและความไม่แน่นอนซึ่งอาจทำให้ผลลัพธ์ที่แท้จริงแตกต่างไปอย่างมากจากผลลัพธ์ในอนาคตที่ระบุหรือบอกเป็นนัยโดยข้อความคาดการณ์ล่วงหน้า โดยทั่วไปแล้วข้อความเหล่านี้สามารถระบุได้จากการใช้คำที่เกี่ยวข้องกับการมองไปในอนาคต เช่น “อาจจะ”, “ควรจะ”, “น่าจะ”, “อาจเป็นไปได้”, “เป็นไปได้”, “ตั้งใจจะ”, “ประมาณการ”, “วางแผน”, “คาดหมาย”, “คาดว่า”, “เชื่อ” หรือ “ดำเนินการต่อเนื่อง” หรือในทางปฏิเสธของคำเหล่านี้ หรือความหมายที่คล้ายคลึงกัน ข้อความคาดการณ์ล่วงหน้าในข่าวประชาสัมพันธ์ฉบับนี้รวมถึงข้อความที่เกี่ยวกับความคาดหวังของบริษัทในการก้าวหน้าอย่างมีนัยสำคัญในการรักษาความผิดปกติทางสุขภาพจิตที่รุนแรง ความสามารถของ NSA ของบริษัทในการตอบสนองต่อความต้องการที่ยังไม่ได้รับการตอบสนองจำนวนมากสำหรับผู้ที่ทรมานจากโรคซึมเศร้า โรควิตกกังวล และสภาวะสุขภาพจิตอื่น ๆ การเปิดเผยข้อมูลระยะที่ 2 ของ HLP004 ในไตรมาสแรกของปี 2026 และข้อมูลผลการศึกษาหลักระยะที่ 3 สำหรับ HLP003 ในไตรมาสที่สี่ของปี 2026 และแผนการของบริษัทในการออกแบบแพลตฟอร์มการค้นหาตัวยาที่เป็นกรรมสิทธิ์ ระบบนำส่งยาที่เป็นนวัตกรรม แนวทางการกำหนดสูตรยาใหม่ ๆ และวิธีการรักษาสำหรับสภาวะสุขภาพจิต
ข้อความคาดการณ์ล่วงหน้าเหล่านี้อ้างอิงจากข้อสมมติและการประมาณการที่สมเหตุสมผลของฝ่ายบริหารของบริษัท ณ เวลาที่มีการจัดทำข้อความดังกล่าว ผลลัพธ์ที่แท้จริงในอนาคตอาจแตกต่างไปอย่างมากเนื่องจากข้อความคาดการณ์ล่วงหน้าเกี่ยวข้องกับความเสี่ยงที่ทราบและไม่ทราบ ความไม่แน่นอน และปัจจัยอื่น ๆ ที่อาจทำให้ผลลัพธ์ การดำเนินงาน หรือความสำเร็จที่แท้จริงของบริษัทแตกต่างไปอย่างมากจากผลลัพธ์ การดำเนินงาน หรือความสำเร็จในอนาคตที่ระบุหรือบอกเป็นนัยโดยข้อความคาดการณ์ล่วงหน้าดังกล่าว ปัจจัยดังกล่าว ได้แก่ ความผันผวนของสภาวะเศรษฐกิจมหภาคทั่วไป ความผันผวนในตลาดหลักทรัพย์ ความคาดหวังเกี่ยวกับขนาดของตลาด NSA ความสามารถของบริษัทในการบรรลุวัตถุประสงค์ทางธุรกิจได้สำเร็จ แผนการเติบโต ความไม่แน่นอนทางการเมือง สังคม และสิ่งแวดล้อม ความสัมพันธ์กับพนักงาน การมีอยู่ของกฎหมายและข้อบังคับที่อาจกำหนดข้อจำกัดในตลาดที่บริษัทดำเนินงาน ผลกระทบของการระบาดของโรคต่อการดำเนินงานของบริษัท และปัจจัยเสี่ยงที่ระบุไว้ในรายงานการวิเคราะห์และคำอธิบายของฝ่ายบริหารของบริษัท สำหรับงวดสามเดือนและหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2025 และแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปีของบริษัทสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2025 ซึ่งมีอยู่ภายใต้ข้อมูลบริษัทบน SEDAR+ ที่ www.sedarplus.ca และกับ U.S. Securities and Exchange Commission บน EDGAR ที่ www.sec.gov/edgar แม้ว่าข้อความคาดการณ์ล่วงหน้าที่อยู่ในข่าวประชาสัมพันธ์ฉบับนี้จะอ้างอิงตามสิ่งที่ฝ่ายบริหารของบริษัทเชื่อ หรือเชื่อในขณะนั้นว่าเป็นข้อสมมติที่สมเหตุสมผล บริษัทไม่สามารถรับรองแก่ผู้ถือหุ้นได้ว่าผลลัพธ์ที่แท้จริงจะสอดคล้องกับข้อความคาดการณ์ล่วงหน้าดังกล่าว เนื่องจากอาจมีปัจจัยอื่นที่ทำให้ผลลัพธ์ไม่เป็นไปตามที่คาดหมาย ประมาณการ หรือตั้งใจไว้ ผู้อ่านไม่ควรเชื่อถือข้อความคาดการณ์ล่วงหน้าที่อยู่ในข่าวประชาสัมพันธ์ฉบับนี้จนเกินควร บริษัทไม่มีข้อผูกมัดในการอัปเดตข้อความคาดการณ์ล่วงหน้าเกี่ยวกับความเชื่อ ความคิดเห็น การคาดการณ์ หรือปัจจัยอื่น ๆ หากมีการเปลี่ยนแปลง เว้นแต่กฎหมายจะกำหนด
บริษัทไม่ได้อ้างสิทธิ์ทางการแพทย์ การรักษา หรือประโยชน์ต่อสุขภาพเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ที่นำเสนอของบริษัท Food and Drug Administration ของสหรัฐอเมริกา, Health Canada หรือหน่วยงานกำกับดูแลอื่น ๆ ที่คล้ายคลึงกัน ยังไม่ได้ประเมินการกล่าวอ้างเกี่ยวกับ NSA หรือ HLP003, HLP004 และโครงการอื่น ๆ ของบริษัท ประสิทธิผลของผลิตภัณฑ์ดังกล่าวยังไม่ได้รับการยืนยันโดยงานวิจัยที่ได้รับการอนุมัติ ไม่มีการรับประกันว่าการใช้ NSA, HLP003, HLP004 หรือโครงการอื่นๆ ของบริษัทจะสามารถวินิจฉัย รักษา บำบัด หรือป้องกันโรคหรือสภาวะใด ๆ ได้ จำเป็นต้องมีการวิจัยทางวิทยาศาสตร์และการศึกษาวิจัยทางคลินิกที่เข้มงวด หาก Helus Pharma ไม่สามารถรับการอนุมัติหรืองานวิจัยที่จำเป็นในการทำให้ธุรกิจได้ อาจส่งผลกระทบในทางลบอย่างมีนัยสำคัญต่อผลการดำเนินงานและการปฏิบัติงานของบริษัท
ทั้ง Cboe Canada และตลาดหลักทรัพย์ Nasdaq Global Market ไม่ได้อนุมัติหรือไม่อนุมัติเนื้อหาในข่าวประชาสัมพันธ์ฉบับนี้ และไม่ต้องรับผิดชอบต่อความเพียงพอและความถูกต้องของเนื้อหาในที่นี้
ข้อมูลติดต่อผู้ลงทุน:
Josh Barer
astr partners
กรรมการผู้จัดการ
(908) 578-6478
josh.barer@astrpartners.com
George Tziras
ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายธุรกิจ
Helus Pharma
1-866-292-4601
irteam@helus.com – หรือ – media@helus.com
ข้อมูลติดต่อสำหรับสื่อมวลชน:
Johnny Tokarczyk
RXMD
ผู้อำนวยการฝ่ายประชาสัมพันธ์
jtokarczyk@rxmedyn.com
(914) 772-7562