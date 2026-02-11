Helus Pharma 任命 Michael Cola 出任首席执行官，带领公司迈入规模化发展与战略执行新阶段

他曾任 Shire PLC (“Shire”) 特殊药品业务部前总裁，拥有超过 30 年涵盖神经科学、罕见疾病及特殊药品领域的丰富经验，并曾在 Astra-Merck 与 AstraZeneca PLC 担任高管职务

波士顿和多伦多, Feb. 11, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Helus PharmaTM (“Helus”) (Nasdaq: HELP) (Cboe CA: HELP) 是一家临床阶段制药公司，致力于通过开发新型血清素能激动剂 (“NSAs”) 推动心理健康康复。公司今日宣布，即刻任命 Michael Cola 出任首席执行官。

此次任命正值 Helus 推进其下一代心理健康疗法研发管线、迈向关键临床与公司价值拐点的重要时刻，其中包括预计本季度发布的 HLP004 II 期数据，以及预计于 2026 年第 4 季度发布的 HLP003 III 期顶线数据。 与此同时，Helus 持续打造覆盖其多资产管线的广泛且稳固的知识产权组合，目前已在全球提交超过 350 项专利申请，并获得 100 余项专利授权。 公司正推进一系列差异化项目，旨在应对严重心理健康障碍。 随着公司从早期临床研发向后期执行顺利过渡，管理层正愈发聚焦全球监管事务及长期商业化布局。 这一发展进程凸显了在药物研发、资本筹集及全球规模化推进中，经验丰富的领导力的重要性。

公司联合创始人兼执行董事长 Eric So 表示：“Michael 具备深厚的神经科学专业知识、丰富的全球商业化经验，以及经验证的资本市场领导力，这种罕见的能力组合使他与众不同。 随着 Helus 不断推进差异化心理健康研发管线，Michael 在打造一流 CNS 业务及扩展全球组织方面拥有卓越业绩，因此成为领导 Helus 的最佳人选。我们将共同努力，把公司的科学成果转化为对患者真正有意义的疗法，同时为股东创造长期价值。”

Cola 先生拥有超过 30 年涵盖神经科学、罕见疾病及特殊药品领域的丰富经验，在以下方面展现出卓越专长：引领创新 CNS 资产完成研发并推向全球市场、打造高绩效团队，以及创造长期股东价值。 他的职业生涯横跨研发、商业化、公司战略及资本筹集等关键领域，使其成为引领 Helus 迈向下一阶段增长的理想领导者。

Cola 先生表示：“我非常荣幸能在这一关键且充满活力的时刻加入 Helus。 凭借高度差异化的 HLP003 临床数据，以及由在研新型化合物构成的稳健管线，Helus 拥有引领严重心理健康障碍治疗新范式的独特优势。 我期待与董事会及 Helus 团队紧密合作，在这一基础上不断推进，将科学进展转化为对患者及股东的持久价值。”

Cola 先生在担任 Shire 公司特殊药品业务部总裁期间，助力公司转型为全球 CNS 领域领导者，推出并推广多项突破性疗法，其中包括将 Vyvanse 打造为数十亿美元级别的产品线，并推动 Shire 市值从 50 亿美元增至 200 亿美元，为公司最终以 620 亿美元被 Takeda 收购奠定坚实基础——此次收购也成为医药行业规模最大的并购案之一。 在职业生涯早期，Cola 先生是 Merck 为协助创立 Astra-Merck 而选拔的首批核心团队成员之一。该公司作为最成功的制药分拆企业之一，其成立旨在将 Prilosec 推向市场，该产品年销售额曾一度突破 60 亿美元。 随后，他在 AstraZeneca PLC 担任高管，支持 Prilosec 的生命周期扩展，并推动其平稳过渡至 Nexium。

最近，Cola 先生曾担任 Avalo Therapeutics, Inc. 总裁兼首席执行官。在任期间，他引领公司完成向罕见疾病及基因组医学的战略转型，布局全球首创的临床阶段资产，并成功筹集了可观资金。 他还曾在多个公司董事会担任高级职务，包括 Phathom Pharmaceuticals, Inc. 董事会主席，以及 Sage Therapeutics, Inc. 前董事会成员，协助企业顺利度过临床关键节点并推动产品成功上市。

Cola 先生拥有乌尔辛纳斯学院生物学学士学位及德雷塞尔大学生物医学科学与工程硕士学位，并曾在宾夕法尼亚大学研修生物工程学，期间还在其附属医院担任生物医学工程师。

关于 Helus Pharma

Helus Pharma™ 是 Cybin Inc. 的商业运营名称，成立于 2019 年（以下简称“公司”）。公司处于临床阶段，致力于通过研发专有 NSAs——新型血清素激动剂，帮助心理康复。这些合成分子旨在激活血清素通路，据信可促进神经可塑性。 公司专有 NSAs 旨在满足抑郁症、焦虑症及其他心理健康疾病患者的巨大未满足治疗需求。

凭借领先的数据，Helus Pharma 旨在通过引入 NSAs 改善治疗格局，以实现心理健康的持久改善。 Helus Pharma 目前正在研发两款专有 NSA：HLP003 正处于 III 期临床阶段，用于重度抑郁症的辅助治疗，并已获得美国 Food and Drug Administration 的突破性疗法认定；HLP004 正处于 II 期临床阶段，针对广泛性焦虑症。 此外，Helus Pharma 还拥有广泛的试验性 NSAs 研究组合。

该公司在加拿大、美国、英国和爱尔兰开展业务运营。 如需获取公司最新动态并了解有关 Helus Pharma 的更多信息，请访问 www.helus.com 或在 X、LinkedIn、YouTube 和 Instagram 上关注其团队。 Helus PharmaTM 是 Cybin Corp 的商标。

关于前瞻性陈述的警示说明

本新闻稿中有关该公司的某些陈述，依据适用证券法的规定，属于前瞻性陈述或前瞻性信息（以下统称“前瞻性陈述”），具有前瞻性性质。 前瞻性陈述并非基于历史事实，而是基于当前对未来事件的预期和预测所作出的，因此这些陈述可能会受到风险与不确定性的影响，从而导致实际结果与此类前瞻性陈述中明示或暗示的结果存在重大差异。 这些陈述通常可通过使用诸如“可能”、“应该”、“能够”、“潜在”、“可能”、“打算”、“估计”、“计划”、“预期”、“期望”、“相信”或“继续”等前瞻性词语，或其反义词或类似变体来识别。 本新闻稿中的前瞻性陈述包括：公司预期将在严重心理健康障碍治疗方面取得实质性进展；公司的 NSAs 应对抑郁症、焦虑症及其他心理健康疾病患者大量未满足治疗需求的能力；于 2026 年第一季度发布 HLP004 II 期数据及于 2026 年第 4 季度发布 HLP003 III 期顶线数据；以及公司计划开发针对心理健康疾病的专有药物发现平台、创新递送系统、新型制剂方法和治疗方案。

这些前瞻性陈述基于该公司管理层在作出该陈述时认为合理的假设和估计。 实际的未来结果可能会存在重大差异，因为前瞻性陈述涉及已知和未知的风险、不确定性以及其他因素，可能导致该公司的实际、业绩或成就与此类前瞻性陈述中所明示或暗示的任何未来结果、业绩或成就存在重大差异。 这些因素，包括但不限于以下内容：整体宏观经济状况的波动；证券市场的波动；对 NSA 市场规模的预期；公司能否成功实现其业务目标；增长计划；政治、社会和环境的不确定性；员工关系；存在可能对公司经营所在市场施加限制的法律法规；疾病爆发对公司运营的影响；以及公司截至 2025 年 9 月 30 日的三个月及六个月期间管理层讨论与分析，和截至 2025 年 3 月 31 日年度的年度信息表中列出的风险因素，相关文件可在公司于 SEDAR+ 网站 www.sedarplus.ca 以及美国证券交易委员会的 EDGAR 系统 www.sec.gov/edgar 上的公司档案中查阅。 尽管本新闻稿中所载前瞻性陈述是基于公司管理层认为或在当时认为合理的假设而作出，但公司无法向股东保证实际结果将与这些前瞻性陈述相符，因为可能存在其他因素导致结果不如预期、估计或打算。 读者不应过度依赖本新闻稿中所载前瞻性陈述。 除非法律另有规定，公司无需因其信念、观点、预测或其他相关因素的变化而更新前瞻性陈述。

公司不对其拟议产品作出任何关于医疗、治疗或健康获益的声明。 美国 Food and Drug Administration、加拿大卫生部及其他类似监管机构尚未对公司 NSAs、HLP003、HLP004 及其他项目的相关声明进行评估。 此类产品的疗效尚未通过经批准的研究予以确认。 无法保证公司 NSAs、HLP003、HLP004 或其他项目能够用于诊断、治疗、治愈或预防任何疾病或健康状况。 相关产品尚需进行严谨的科学研究和临床试验。 若 Helus Pharma 无法获得实现业务商业化所需的批准或完成必要研究，可能对公司业绩与运营产生重大不利影响。

Cboe Canada 与 Nasdaq 全球市场交易所均未对本新闻稿内容予以批准或否定，且不对其完整性或准确性承担任何责任。

投资者联系方式：

Josh Barer

astr partners

总经理

(908) 578-6478

josh.barer@astrpartners.com

George Tziras

首席商务官

Helus Pharma

1-866-292-4601

irteam@helus.com – 或 – media@helus.com

媒体联系人：

Johnny Tokarczyk

RXMD

公共关系总监

jtokarczyk@rxmedyn.com

(914) 772-7562