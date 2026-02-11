Helus Pharma 委任 Michael Cola 為行政總裁，領導公司下一階段的擴張與執行

曾出任 Shire PLC（簡稱「Shire」）專科製藥業務總裁，在神經科學、罕見疾病及專科製藥範疇擁有 30 多年豐富經驗，曾於 Astra-Merck 及 AstraZeneca PLC 擔當高層領導職務

波士頓及多倫多, Feb. 11, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Helus PharmaTM（簡稱「Helus」） (Nasdaq: HELP) (Cboe CA: HELP) 是一家致力於透過開發新型血清素能激動劑（簡稱「NSA」）協助患者恢復心理健康的臨床階段製藥公司，今天宣佈委任 Michael Cola 出掌行政總裁職務，任命即時生效。

Cola 先生在此重要時刻獲委以重任，正值 Helus 推進其新一代精神健康療法產品線，朝向關鍵臨床及公司價值轉折里程碑邁進之際，當中包括預計於本季發佈 HLP004 的第二階段數據，並於 2026 年第四季發佈 HLP003 的第三階段關鍵數據。 與此同時，Helus 持續建立廣泛而又具備防禦性的知識產權組合，涵蓋其多元化資產研發產品線，目前已在全球提交超過 350 項專利申請，並已獲得逾 100 項專利授權。 該公司現正推進獨特的計劃，其目的在於應對嚴重的精神健康疾病。 由早期臨床開發過渡至後期執行階段的轉變正在進行中，反映公司日益重視在全球監管方面的參與及長期商業規劃。 這種演變彰顯了經驗豐富的領導能力對藥物研發、資金募集和全球規模擴展的重要性。

聯合創辦人暨執行主席 Eric So 表示：「Michael 具備深厚的神經科學專業知識、豐富的全球商業化經驗和具實績的資本市場領導能力，實屬難得。 隨著 Helus 推進其獨特的精神健康藥物產品線，他在建立首創的中樞神經系統 (CNS) 專利產品及拓展全球業務方面的成績斐然，令他成為領導 Helus 獨一無二的適當人選，帶領公司將科學轉化為對患者極具意義的療法，並為股東創造長期價值。」

Cola 先生在神經科學、罕見疾病及專科製藥範疇擁有逾 30 載豐富經驗，對於引領創新中樞神經系統資產完成開發及打入全球市場、建立高效能組織和創造長期股東價值均具備深厚的專業知識。 回顧其事業，他在研發、商業化、企業策略及資金募集等多個範疇均擔任過高層領導職位，因此有能力帶領 Helus 進入下一階段增長。

Cola 先生表示：「我能在這個關鍵和振奮人心的時刻加入 Helus，感到相當榮幸。 憑藉手上高度與眾不同的 HLP003 臨床數據，以及研發中一系列新型化合物的優秀產品線，Helus 具備得天獨厚的條件，能推動治療嚴重精神健康疾病的新範例。 我相當期待與董事局及 Helus 團隊並肩作戰，在此基礎上繼續發展，並將科學上的進展轉化為患者和股東的長遠效益。」

出任 Shire 的專科製藥業務總裁期間，Cola 先生幫助該公司轉型成為全球中樞神經系統範疇的領先機構，成功推出及擴展了多項突破性療法的規模，當中包括將 Vyvanse 打造成價值數以十億美元計的專利產品線，為 Shire 的市值從 50 億美元增長至 200 億美元作出重大貢獻，進一步令公司具備條件，獲 Takeda（武田藥品）以 620 億美元收購，成為業界最大規模的製藥併購案例之一。 Cola 先生早年曾是 Merck 的創始員工之一，參與了 Astra-Merck 的建立，該公司為製藥業界最成功的衍生公司之一，其成立目的在於將 Prilosec（普利樂，即奧美拉唑）商業化，令該專利藥物的年度收入一度突破 60 億美元。 他其後曾於 AstraZeneca PLC 執掌高層領導職務，協助 Prilosec 的生命週期擴展及過渡至 Nexium。

近期，Cola 先生出任過 Avalo Therapeutics, Inc. 的主席兼行政總裁，帶領公司轉型，專注於罕見疾病和基因醫學領域，獲得了多項首創臨床階段資產的授權，並募集得大量資金。 他亦曾於多個董事局擔當高級領導職務，包括 Phathom Pharmaceuticals, Inc. 的主席和 Sage Therapeutics, Inc. 的前董事局成員，為這些機構在臨床關鍵轉折點及商業化上市階段提供支援。

Cola 先生持有 Ursinus College 的生物學文學士學位，以及 Drexel University（爵碩大學）的生物醫學和工程碩士學位，並於 University of Pennsylvania（賓夕凡尼亞大學）修讀生物工程，期間亦在該校附屬醫院擔任生物醫學工程師。

關於 Helus Pharma

Helus Pharma™ 為 Cybin Inc. 的商業營運名稱，成立於 2019 年（簡稱「該公司」），是一家臨床階段的製藥公司，致力於透過開發專利的新型血清素能激動劑 (novel serotonergic agonist - NSA) 來協助患者恢復心理健康。新型血清素能激動劑是一種合成分子，用於活化血清素通路，相信可以促進神經功能重塑。 該公司專利的新型血清素能激動劑，旨在應對抑鬱症、焦慮症及其他精神健康疾病患者大量未能獲得滿足的需求。

以領先同類型的數據為基礎，Helus Pharma 透過引進新型血清素能激動劑，致力提升治療格局，為精神健康帶來持久的改善。 Helus Pharma 目前正開發其專利的新型血清素能激動劑 HLP003，該藥物已獲得 U.S. Food and Drug Administration（美國食物及藥物監督管理局）授予的突破性療法認定，並正處於臨床開發第三階段，作為嚴重抑鬱症的輔助治療；以及同屬其專利，用於治療廣泛性焦慮症的新型血清素能激動劑 HLP004，該藥物現正處於臨床開發的第二階段。 此外，Helus Pharma 尚有廣泛的研究組合，包含多項正在研究的新型血清素能激動劑。

該公司業務遍及加拿大、美國、英國及愛爾蘭等地。 欲了解更多關於 Helus Pharma 的最新動態及消息，請瀏覽 www.helus.com，或前往 X、LinkedIn、YouTube 及 Instagram 等平台上關注團隊的動向。 Helus PharmaTM 為 Cybin Corp 的商標。

警示聲明及前瞻性陳述

本新聞稿中與公司相關的某些陳述，依適用適用證券法之含義屬於前瞻性陳述或前瞻性資訊（統稱為「前瞻性陳述」），且具有預測性質。 前瞻性陳述並非基於歷史事實，而是基於當前對未來事件的預期及預測，因此可能會受到風險及不確定性所影響，導致實際結果與前瞻性陳述中所表達或暗示的未來結果存有重大差異。 這些陳述一般可透過使用前瞻性詞語，例如「可能」、「應該」、「可以」、「潛在」、「或許」、「打算」、「估計」、「計劃」、「預計」、「期望」、「相信」或「繼續」等，或其否定形式或類似變體來識別。 本新聞稿中的前瞻性陳述，包括關於該公司預期在嚴重精神健康疾病的治療方面取得實質性進展的陳述；該公司的新型血清素能激動劑 (NSA) 能否應對抑鬱症、焦慮症及其他精神健康疾病患者大量未能獲得滿足的需求；2026 年第一季發佈的 HLP004 第二階段數據和 2026 年第四季發佈的 HLP003 第三階段關鍵數據；以及公司計劃構建的專利藥物研發平台、創新的藥物遞送系統、新穎配方策略及精神健康疾病的治療方案。

此等前瞻性陳述乃基於該公司管理層在作出這些陳述時之合理假設與估計。 由於前瞻性陳述涉及已知和未知的風險、不確定性以及其他因素，實際的未來結果可能與這些陳述存在重大差異，這些因素可能會導致公司的實際業績、表現或成績與此類前瞻性陳述中所表達或暗示的任何未來業績、表現或成績存在重大差異。 此等因素包括但不限於：整體宏觀經濟狀況的波動；證券市場的波動；有關對新型血清素能激動劑 (NSA) 市場規模的預期；該公司成功達致其業務目標的能力；對增長的規劃；政治、社會及環境的不明朗性；僱員關係；在該公司營運市場中可能存在的法律及法規的限制；疾病爆發對該公司營運的影響；以及載於該公司截至 2025 年 9 月 30 日為止三個月及六個月期間的管理層討論和分析中，以及截至 2025 年 3 月 31 日為止該公司年度資料表格中所列出的風險因素，這些資料可於 SEDAR+ (www.sedarplus.ca) 上的公司簡介，以及美國證券交易委員會之 EDGAR 系統 (www.sec.gov/edgar) 上供查閱。 儘管本新聞稿中所包含的前瞻性陳述是基於該公司管理層相信、或當其時認為合理的假設，惟該公司無法向股東保證實際結果將與此類前瞻性的陳述一致，因為可能會存在其他的因素導致結果與預計、估計或所想不符。 讀者不應過度依賴本新聞稿中所包含的前瞻性陳述。 除法律另有要求外，該公司不會承擔對前瞻性陳述，包括信念、意見、預測或其他因素可能會變化而作出更新的義務。

該公司未就其擬議產品作出任何醫療、治療或健康效益的主張。 U.S. Food and Drug Administration（美國食物及藥物監督管理局）、Health Canada（加拿大衛生部）或其他類似監管機構尚未對新型血清素能激動劑 (NSA) 或 HLP003、HLP004 及該公司其他項目所提出的主張進行評估。 該等產品之療效尚未獲得核准的研究證實， 無法保證使用新型血清素能激動劑、HLP003、HLP004 或該公司的其他項目能夠診斷、治療、治癒或預防任何疾病或病症， 需要進行嚴謹的科學研究及臨床試驗。 若 Helus Pharma 無法取得所需的批准或研究令其業務得以商業化，可能會對公司的業績和營運構成重大的不利影響。

Cboe Canada 或 Nasdaq Global Market 證券交易所均未有對本新聞稿之內容作出核准或否決，亦不會對本文內容的充分性與準確性負上責任。

