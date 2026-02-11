Communiqué de presse



Atos, avec l'UEFA Futsal EURO™ 2026, termine avec succès son premier cycle complet de support aux compétitions de football UEFA pour les équipes nationales masculines

Paris, France – 11 février 2026 – Atos, leader mondial de la transformation digitale accélérée par l'IA et partenaire technologique officiel de l’UEFA Nation Team football (UNTF), est fier d'annoncer qu'il a soutenu avec succès le déroulement de l'UEFA Futsal EURO™ 2026 qui vient de se tenir en Lettonie, en Lituanie et en Slovénie. Jusqu'au 7 février, cet événement international majeur a mis en lumière à la fois l'engagement de longue date d'Atos envers l'UEFA et l'élan extraordinaire que le futsal prend dans le monde entier.

Le futsal est un sport connaissant une croissance rapide en Europe et dans le monde entier. Des données récentes confirment que le futsal se développe sur tous les indicateurs : popularité, participation et taille du marché. Le futsal est désormais pratiqué dans plus de 100 pays, avec environ 12 millions de joueurs licenciés.

Pour soutenir le tournoi UEFA Futsal EURO™2026, Atos a en particulier déployé des spécialistes en technologies de l’information et de la communication sur chaque site, soutenus par des équipes à distance afin d'assurer des opérations sans faille. Les services dispensés comprenaient :

gestion des accréditations,

déploiement et gestion d’infrastructures locales,

supervision réseau et demandes de configuration avec les structures d'organisation locales,

support complet des équipes UEFA

Grâce à son support informatique de bout en bout, Atos est fier d’avoir contribué à la mission de l'UEFA visant à promouvoir le futsal auprès de nouveaux publics et à offrir des opérations numériques de classe mondiale dans toutes ses compétitions.

Avec l'UEFA Futsal EURO™ 2026, Atos célèbre également son premier cycle complet de support aux compétitions de football UEFA pour les équipes nationales masculines, qui comprenait :

Finales™ de la Ligue des Nations de l'UEFA 2023

UEFA EURO 2024™

Finales™ de la Ligue des Nations de l'UEFA 2025

Championnat™ UEFA des moins de 21 ans 2025

UEFA Futsal EURO™ 2026

Qualifications européennes

L’achèvement de ce cycle, qui s'est étendu sur 3 ans, sans aucun incident majeur et avec des améliorations sur tous les indicateurs majeurs du programme, reflète la réussite d’un partenariat opérationnel pluriannuel caractérisé par les plus hauts standards en termes de performance, de fiabilité, d’innovation et marqué par une forte collaboration, dans un moment de croissance sans précédent en matière d'engagement des fans et des supporters. Alors que le sport en général connaît une transformation technologique sans précédent, Atos a démontré sa capacité à accompagner l'UEFA à grande échelle grâce à une prestation de services irréprochable tout en introduisant progressivement de nouvelles solutions innovantes.

« La réussite de ce cycle de compétition au service de l'UEFA est un moment de fierté pour Atos et toutes les équipes qui ont travaillé dur pour tenir leurs engagements et au-delà. Nous sommes honorés de nous tenir aux côtés de l'UEFA pour assurer le bon déroulement de certaines des compétitions sportives les plus en vue au monde, et de fournir les fondations technologiques garantissant le bon déroulement et la sécurité de chaque match et de chaque tournoi, pour le plus grand bénéfice des fans du monde entier", a déclaré Nacho Moros, Directeur Général d'Atos Major Events.

Atos opère une division dédiée aux sports et événements majeurs depuis plus de 30 ans. Son expérience sans pareille dans la mise en œuvre de solutions innovantes pour les compétitions les plus prestigieuses du monde lui permet d’offrir la flexibilité et l’excellence technologique requises pour tous types d’événements — des tournois locaux aux grands événements iconiques mondiaux. Son rôle en tant que partenaire informatique officiel de l’UEFA pour les compétitions d’équipes nationales de football depuis fin 2022, son partenariat de longue date avec les mouvements olympique et paralympique – depuis 1992 et 2002 respectivement, et les services informatiques fournis avec succès lors des Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024, témoignent de l’engagement sans faille d’Atos envers le déploiement de technologies innovantes au service des tous les acteurs du sport. Plus récemment, Atos est devenu le partenaire officiel pour l’innovation de la CONMEBOL, Fédération sud-américaine de football, qui se concentrera sur les compétitions de football des Clubs dans la région.

À propos d’Atos Group

Atos Group est un leader international de la transformation digitale avec près de 63 000 collaborateurs et un chiffre d’affaires annuel de près de 8 milliards d’euros. Présent commercialement dans 61 pays, il exerce ses activités sous deux marques : Atos pour les services et Eviden pour les produits. Numéro un européen de la cybersécurité, du cloud et des supercalculateurs, Atos Group s’engage pour un avenir sécurisé et décarboné. Il propose des solutions sur mesure et intégrées, accélérées par l’IA, pour tous les secteurs d’activité. Atos Group est la marque sous laquelle Atos SE (Societas Europaea) exerce ses activités. Atos SE est cotée sur Euronext Paris.

La raison d’être d’Atos Group est de contribuer à façonner l’espace informationnel. Avec ses compétences et ses services, le Groupe supporte le développement de la connaissance, de l’éducation et de la recherche dans une approche pluriculturelle et contribue au développement de l’excellence scientifique et technologique. Partout dans le monde, le Groupe permet à ses clients et à ses collaborateurs, et plus généralement au plus grand nombre, de vivre, travailler et progresser durablement et en toute confiance dans l’espace informationnel.

