CertiK发布Skynet预测市场报告：交易额激增400%，繁荣背后的安全与监管风险

纽约, Feb. 11, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- 在2026 Consensus香港大会期间，全球最大的Web3安全公司 CertiK 发布了《 Skynet预测市场报告 》，对当前预测市场的增长动因、技术架构、安全风险及监管环境进行了系统性分析。报告显示，全球预测市场已正式进入主流视野，2024年至2025年间，交易量从约158亿美元跃升至635亿美元，增幅高达4倍。报告指出，在交易规模迅速扩大的同时，行业在基础设施安全、合规一致性以及长期可持续性方面仍面临显著挑战。

市场格局：三足鼎立与结构性轮换

报告指出，预测市场目前已形成Kalshi、Polymarket和Opinion三方割据的局面，三者合计占据全球预测市场超过95%的交易量，但在合规路径、用户结构与生态依托上呈现出明显分化：Kalshi凭借美国大选及NFL赛事，在合规框架下稳守美国市场，并与Robinhood集成触达2,400万散户。Polymarket尽管面临美国地理屏蔽，仍是全球加密原生用户的首选，其概率数据已成为主流媒体的重要引用源。Opinion作为增速最快的平台，依托BNB链生态激励，在短短数月内攫取了约30%的市场份额。值得注意的是，流动性正在发生“结构性轮换”：BNB链的活跃度在2026年初已显著超越传统主导者Polygon，吸纳了每周资金流的最大份额。

预测市场Top 10排名

以下排名，来自CertiK旗下的 Skynet Top Board 评价体系。不同于以市值或交易量为主要参考的市场排名，该榜单更关注细分赛道项目的整体风险结构与长期稳定性，综合评估代码安全、基本面健康、运营韧性、社区信任度、治理能力及市场稳定性等多维信号，帮助市场区分那些不仅在短期内表现活跃，也具备长期发展韧性的项目。

1. Kalshi

2. Polymarket

3. Opinion

4. Drift Protocol

5. Predict.fun

6. Myriad.markets

7. Limitless

8. Probable

9. Azuro

10. worm.wtf

繁荣下的阴影：虚假交易与基础设施脆弱性

然而，快速增长也同步放大了安全风险。在交易额屡创新高的同时，CertiK的研究揭示了行业面临的风险：

刷量交易横行 ：在空投激励的高峰期，部分平台的虚假成交量占比估算高达60%。虽然这尚未破坏预测概率的准确性，但严重扭曲了流动性指标。

：在空投激励的高峰期，部分平台的虚假成交量占比估算高达60%。虽然这尚未破坏预测概率的准确性，但严重扭曲了流动性指标。 Web2.5的混合风险 ：2025年12月Polymarket身份验证供应商遭入侵事件表明，即便智能合约本身安全，Web2接入层（如邮箱登录）正在成为预测市场中最薄弱的一环。

：2025年12月Polymarket身份验证供应商遭入侵事件表明，即便智能合约本身安全，Web2接入层（如邮箱登录）正在成为预测市场中最薄弱的一环。 管理员权限风险：即便在去中心化框架下，不少平台仍保留着暂停市场或升级合约的管理员权限。一旦相关权限遭到滥用或入侵，不仅可能损害用户资金安全与市场公平，也会削弱系统整体的安全边界，形成系统性风险。





监管格局：全球碎片化与“各自为政”

监管环境的高度碎片化，则被认为是预测市场面临的另一项长期挑战。报告梳理了不同司法辖区的政策差异：在美国，虽有Kalshi诉CFTC案的胜诉确立了联邦层面的合法性，但纽约州、加州等州级限制政策可能导致合规环境陷入“碎片化”。在欧盟，葡萄牙和匈牙利已将部分平台列为未经授权的赌博行为予以封禁；欧盟《MiCA》法案虽生效，但博彩豁免条款给了监管机构封禁预测市场的法律空间。与欧美市场的拉锯战不同，中国香港、迪拜及新加坡正积极建立明确的预测市场监管框架。报告预测，香港有望在近期明确相关规则，将预测市场纳入合规金融产品的范畴。

未来展望：安全技术如何定义“下半场”？

CertiK在报告中总结称，未来能够长期存活的预测市场平台，必须同时满足三项条件：在多司法辖区下维持流动性、构建足以吸引机构资金的安全基础设施，以及摆脱对激励驱动型交易量的高度依赖，形成可持续的商业模式。

随着预测市场从散户投机平台演变为“不确定性定价基础设施”，其安全性与可信度正成为决定行业走向的关键因素。行业面临的安全挑战已从单一的智能合约风险，扩展为涵盖预言机机制、管理员权限管理以及Web2与Web3混合架构的系统性问题。

面向预测市场的安全解决方案

围绕这些风险，CertiK目前已推出涵盖智能 合约审计 、 Skynet实时监控 、预言机安全审查及Web2.5 渗透测试 在内的针对性方案，用于评估和缓解平台在合约、权限及基础设施层面的潜在安全隐患。报告最后指出，在机构资金与监管关注度同步提升的背景下，安全能力正逐步成为预测市场平台获得长期信任与持续发展的基础条件。