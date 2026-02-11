Kópavogsbær heldur útboð á verðtryggðum skuldabréfum

Kópavogsbær efnir til útboðs í skuldabréfaflokknum KOP 24 1 miðvikudaginn 18. febrúar.
Heimild til lántöku á árinu er um 4.000 m.kr. á árinu og hefur bæjarstjórn samþykkt stækkun skuldabréfaflokksins um 3.000 m.kr.
Skuldabréfin eru verðtryggð jafngreiðslubréf (e. annuity) þar sem vextir og höfuðstólsafborganir greiðast með jöfnum greiðslum tvisvar á ári.
Lokagjalddagi flokksins er 2055 og ber hann fasta 3,25% vexti.
Kópavogsbær áskilur sér rétt til þess að samþykkja öll tilboð, hafna öllum tilboðum eða taka tilboðum að hluta.
Áætlaður uppgjörsdagur er miðvikudagur 25. febrúar.
Markaðsviðskipti Arion banka hafa umsjón með útboðinu. Tekið er á móti tilboðum á netfangið skuldabrefamidlun@arionbanki.is miðvikudaginn 18. febrúar nk. til kl 16:00.