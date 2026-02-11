Coloplast A/S - Opdateret finanskalender 2025-26

Venligst se vedlagte pdf.

Opdatering af datoer i finanskalenderen

Coloplast har opdateret datoerne i selskabets finanskalender vedrørende offentliggørelsen af årsregnskabet for 2025/26 samt afholdelsen af den ordinære generalforsamling 2026.

De opdaterede datoer er som følger:

Årsregnskabsmeddelelse for 2025/26 og Årsrapport 2025/26 : ændret fra 5. november 2026 til 3. november 2026

ændret fra til Ordinær generalforsamling 2026: ændret fra 3. december 2026 til 1. december 2026

For yderligere information og kalenderinvitationer til kommende begivenheder, besøg venligst: Financial calendar and events





Denne selskabsmeddelelse foreligger på dansk og engelsk. I tvivlstilfælde er den engelske version gældende.

