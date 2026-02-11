Udbytter for 2025 for Investeringsforeningen Danske Invest Select - Opdateret

Nasdaq Copenhagen

Opdatering den 11. februar 2026

Vi har nu klarlagt konsekvenserne af den tidligere kommunikerede fejl i forbindelse med udbetaling af udbytte, herunder også effekten for investorer, der har købt eller solgt fonde onsdag den 4. februar 2026. For alle investorer var de udbetalte udbytter forsinket fra den 6. til den 9. februar. For investorer, der ikke handlede den 4. februar er geninvesteringerne foretaget korrekt. Investorer der handlede i udbyttebetalende fonde den 4. februar er berørt. Investorer, der har solgt udbyttebetalende fonde den pågældende dag, har fejlagtigt ikke modtaget udbytte på de solgte fonde. Investorer, der derimod har købt udbyttebetalende fonde på dagen, har fejlagtigtig modtaget udbytte på de købte fonde.

Vi tilstræber, at de berørte investorer bliver kontaktet af deres depotbank hurtigst muligt, og at fejlen bliver rettet.

Vi beklager fejlen.

Opdatering den 9. februar 2026

De endelige udbytter efter fradrag af en eventuel udbytteskat er nu udbetalt og investorer med geninvesteringsaftaler har fået foretaget geninvesteringer. Vi undersøger pt. om fejlen har haft andre konsekvenser, herunder for investorer der har købt eller solgt fonde onsdag den 4. februar 2026.

Opdatering: På grund af tekniske årsag vil udbytterne efter fradrag af en eventuel udbytteskat desværre først være til rådighed på investorernes konti den mandag den 9. februar 2026.

I selskabsmeddelelse af 2. december 2025 offentliggjorde foreningen de foreløbige beregnede udbyttesatser.

Bestyrelsen har den 3. februar 2026 besluttet nedenstående reviderede udbyttesatser. Herudover angives de

tidligere udbetalte aconto udbytter.

Udbyttet fragår i kursen på andelene den 4. februar 2026. Den sidste dag for handel med andele inkl. udbytte

bliver derfor den 3. februar 2025.

Udbytterne indgår efter fradrag af en eventuel udbytteskat på investors konto den 6. februar 2026.

Afdeling / Andelsklasse ISIN-kode Samlet udbytte kr. pr. andel Heraf skattefrit udbytte kr. pr. andel Tidligere udbetalt aconto udbytte kr. pr. andel Euro Investment Grade Corporate Bonds Restricted, klasse DKK d DK0016303936 0,00 0,00 0,00 Global Sustainable Future 3, klasse DKK d DK0060244408 6,00 0,00 0,00 Kommuner 4 DK0016205685 2,10 0,00 1,10

