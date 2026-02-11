En cette Saint-Valentin et ce Jour de la famille, choisissez l'amour. Choisissez la sobriété au volant.

OAKVILLE, Ontario, 11 févr. 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Alors que les Canadiennes et Canadiens préparent leurs sorties pour la Saint-Valentin et pour les provinces qui célèbrent le Jour de la famille, MADD Canada rappelle vivement à toute personne qui prévoit de consommer de l'alcool, du cannabis et/ou d'autres drogues lors de ces célébrations de prévoir un moyen de rentrer chez elle en toute sécurité.

Bien que ces fêtes soient synonymes d'amour et de rapprochement, elles peuvent être pénibles pour les personnes qui ont perdu un être cher ou qui ont subi des blessures profondément bouleversantes. Si vous prévoyez une soirée avec votre être cher ou des rassemblements avec votre famille et vos amis, faites le bon choix et veillez à ce qu’aucun cœur ne soit brisé : prévoyez à l'avance un moyen de rentrer chez vous en toute sobriété.

Chaque année, des centaines de personnes sont tuées et des milliers d’autres sont blessées dans des collisions impliquant l’alcool, le cannabis et/ou d’autres drogues. Ces tragédies, tout à fait évitables, bouleversent à jamais les familles et les communautés dans tout le pays. Selon un récent sondage de MADD Canada, plus de 90 % des Canadiennes et Canadiens considèrent que la conduite avec capacités affaiblies est un grave problème de sécurité publique et incitent les gouvernements à renforcer leurs mesures pour la prévenir.

« Derrière chaque statistique se cache une famille dont la vie a été bouleversée à jamais », a déclaré Tanya Hansen Pratt, présidente nationale de MADD Canada, dont la mère, Beryl, a été tuée dans une collision causée par un chauffard avec capacités affaiblies en 1999. « La Saint-Valentin et le Jour de la famille devraient être synonymes de joie, et non de deuil. La meilleure façon de témoigner son amour est de faire le bon choix responsable et de ne pas conduire avec les capacités affaiblies. »

Afin de garantir que tout le monde rentre toujours chez soi en toute sécurité, MADD Canada incite les Canadiennes et Canadiens à :

Ne jamais conduire une voiture, un VTT, une motoneige ou tout autre véhicule avec les capacités affaiblies.

Toujours planifier à l’avance pour un moyen sécuritaire de rentrer à la maison.

Ne jamais monter à bord d’une voiture avec un conducteur aux capacités affaiblies.

Appeler le 911 si vous voyez un conducteur dont les capacités semblent être affaiblies.

Les personnes à la recherche d’un moyen de transport sécuritaire et fiable pour rentrer à la maison peuvent le faire en un seul clic avec Uber, l’Appli officielle de MADD Canada pour les services de covoiturage. Visitez uber.com/ca/fr-ca/ pour en savoir davantage.

