REITIR: Kynningarfundur vegna birtingar á ársuppgjöri 2025

Reitir munu birta ársuppgjör vegna ársins 2025 eftir lokun markaða mánudaginn 16. febrúar næstkomandi. Af því tilefni er fjárfestum og markaðsaðilum boðið til fundar, þar sem Guðni Aðalsteinsson, forstjóri og Einar Þorsteinsson, fjármálastjóri, kynna uppgjörið. Fundurinn verður haldinn kl. 8:30 þriðjudaginn 17. febrúar nk. á skrifstofu Reita, Kringlunni 4-12, 103 Reykjavík. Fundinum verður jafnframt streymt á slóðinni: https://vimeo.com/event/5722366/embed/bdd5c6453c/interaction
Fjárfestar sem fylgjast með streymi geta sent spurningar til stjórnenda á netfangið fjarfestatengsl@reitir.is.
Upplýsingar veitir Einar Þorsteinsson, fjármálastjóri, í 669 4416 eða einar@reitir.is.