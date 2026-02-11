Pranešimas apie VIK visų akcijų valdytojo ketinimą VIK akcijas perleisti UAB ILTE

UAB „Valstybės investicinis kapitalas“ informuoja apie 2026-02-10 Finansų ministro įsakymu Nr. 1K-43 "Dėl pasirengimo UAB "Valstybės investicinis kapitalas" akcijas investuoti į UAB ILTE įstatinį kapitalą" Finansų ministerijos ketinimą UAB „Valstybės investicinis kapitalas“ akcijas perleisti UAB ILTE, Lietuvos valstybei išlaikant netiesioginę UAB „Valstybės investicinis kapitalas“ kontrolę per patronuojančiąją bendrovę UAB ILTE.
Kontaktinis asmuo:
Vaidas Daktariūnas
Generalinis direktorius, UAB Valstybės investicinis kapitalas,
Telefonas: +370 618 29216
El.paštas: info@vika.lt