Alvotech tilkynnir um aukningu í fjölda eigin bréfa

REYKJAVIK (11. febrúar 2026) - Alvotech (NASDAQ: ALVO) tilkynnti í dag að stjórn fyrirtækisins hefði ákveðið að gefa út tólf og hálfa milljón (12.500.000) nýrra almennra hluta í félaginu. Dótturfélag Alvotech, Alvotech Manco ehf. („dótturfélagið“) kaupir öll bréfin af móðurfélaginu á genginu 5,2 bandaríkjadalir á hlut. Hlutir dótturfélagsins eru taldir til eigin hlutabréfa Alvotech og fylgir þeim því hvorki atkvæðisréttur né réttur til arðgreiðslu.
Að loknum þessum viðskiptum á dótturfélagið alls 16.254.005 hluti, eða um 4,7% útgefinna hluta í móðurfélaginu. Við útgáfu þessara hlutabréfa eykst fjöldi útgefinna hluta úr 334.038.147 hlutum í 346.538.147 hluti. Fjöldi útistandandi bréfa, sem eru í höndum hluthafa, er óbreyttur eða 330.284.142 bréf.
Alvotech tilkynnti 17. desember sl. að félagið hefði lánað kaupendum breytanlegra skuldabréfa í félaginu eigin bréf, til þess að auðvelda þeim að draga úr markaðsáhættu. Aukning eigin hlutabréfa í dótturfélaginu gerir Alvotech kleift að eiga nægan fjölda hluta til þess að standa við fjárhagslegar skuldbindingar s.s. vegna áskriftarréttinda (e. warrants), hvatakerfis starfsmanna o.fl.
Um Alvotech
Alvotech, stofnað af Róberti Wessman, er líftæknifyrirtæki sem einbeitir sér að þróun og framleiðslu líftæknihliðstæðulyfja fyrir sjúklinga um allan heim. Alvotech stefnir að því að verða leiðandi fyrirtæki á sviði líftæknihliðstæðulyfja. Til að tryggja hámarksgæði eru allir þættir í þróun og framleiðslu í höndum fyrirtækisins. Alvotech framleiðir og markaðssetur fimm líftæknilyfjahliðstæður, hliðstæðu við Humira (adalimumab), Stelara (ustekinumab), Eylea (aflibercept), Simponi (golimumab) og Prolia/Xgeva (denosumab). Þá vinnur félagið að þróun líftæknilyfjahliðstæða sem m.a. geta nýst sjúklingum með sjálfsofnæmis-, augn- og öndunarfærasjúkdóma, blóðsjúkdóma eða krabbamein. Alvotech hefur gert samninga um sölu, markaðssetningu og dreifingu við samstarfsaðila á öllum helstu mörkuðum, í Bandaríkjunum, Evrópu, Japan, Kína, öðrum hlutum Asíu, Rómönsku-Ameríku, Afríku og Mið-Austurlöndum.
Alvotech, fjárfestatengsl og samskiptasvið
Benedikt Stefánsson, forstöðumaður
alvotech.ir@alvotech.com