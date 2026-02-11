Secai, développeur de l’agent vocal IA Voxira, lève 6,2 M$ en série A pour accélérer l’automatisation administrative en santé

MONTRÉAL, 11 févr. 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Secai, entreprise montréalaise spécialisée en intelligence artificielle appliquée à la santé, annonce la clôture d’un financement de série A de 6,2 M$. Cet investissement servira à soutenir l’expansion commerciale de Voxira et NoteGen, à renforcer les capacités en ingénierie et en développement de produits, et à accélérer leur adoption partout au Canada et aux États-Unis.

Secai connaît une forte traction sur le marché, accompagnant des cliniques à travers l’Amérique du Nord et devenant la première et la seule IA vocale certifiée par le ministère de la Santé et des Services sociaux du Québec (certification TGV, août 2025). Le tour de table réunit des investisseurs spécialisés en santé ainsi que des partenaires stratégiques possédant une expertise approfondie en opérations cliniques, en intégrations de DME et en déploiements à grande échelle au sein des systèmes de santé.

« Les cliniques ne se demandent plus si elles doivent utiliser l’IA, mais à quelle vitesse elles peuvent la déployer », affirme le Dr Ragui Ibrahim, président et chef de la direction de Secai. « Notre technologie permet aux cliniques de récupérer des heures consacrées à l’administratif, d’augmenter leur capacité et de réduire l’épuisement professionnel. Ce financement nous permet d’élargir cet impact à plus grande échelle. »

Les systèmes de santé en Amérique du Nord font face à une pénurie record de personnel administratif clinique, ce qui crée des défis d’accès aux soins et une pression opérationnelle accrue. L’infrastructure IA de Secai répond à cet enjeu en automatisant les communications avec les patients, la gestion des rendez-vous, la documentation clinique et la coordination des soins. Voxira assure une réception vocale autonome et l’automatisation de l’accès aux soins, tandis que NoteGen permet la capture des consultations en temps réel, avec une documentation structurée et une intégration directe aux DME.

Les investisseurs estiment que le secteur de la santé se trouve à un moment charnière, où l’IA peut améliorer de manière significative à la fois l’efficacité opérationnelle et les résultats pour les patients. La solide base clinique de Secai, combinée à une adoption précoce par des systèmes de santé de premier plan, démontre une approche crédible et différenciée pour le déploiement de l’IA dans des environnements cliniques réels.

Le financement de série A servira à étendre le déploiement de Voxira et de NoteGen à l’échelle nationale, à approfondir les intégrations avec les principales plateformes de DME et à faire progresser la recherche et le développement en raisonnement clinique et en flux de travail agentiques.

« Grâce à cet investissement, nous construisons le système d’exploitation de la clinique moderne », ajoute le Dr Ibrahim.

À propos de Secai

Secai est une entreprise montréalaise d'intelligence artificielle qui vise à faciliter l'intégration des technologies de pointe dans la pratique clinique quotidienne. Ses outils sont conçus pour une utilisation pratique et fiable, contribuant ainsi au bon fonctionnement des cliniques et offrant aux patients un accès accéléré et facilité aux soins. L'écosystème Secai, en pleine expansion, comprend Voxira et NoteGen et soutient les cliniques médicales au Canada et aux États-Unis, les aidant à améliorer l'expérience patient.

Contact média

media@secai.ca