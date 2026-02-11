HIAB OYJ, PÖRSSITIEDOTE, 11. HELMIKUUTA 2026 KLO 18.30

Hiab perustaa uusia osakepohjaisia kannustinohjelmia avainhenkilöille

Hiab Oyj:n (“Hiab”) hallitus on päättänyt uusien osakepohjaisten kannustinjärjestelmien perustamisesta konsernin avainhenkilöille. Ohjelmat ovat suoritusperusteisen osakepalkkio-ohjelman (”PSP”) yhtiön johdolle ja valituille avainhenkilöille sekä rajoitettujen osakkeiden ohjelman (”RSP”) täydentävänä järjestelmänä erityistilanteita varten.

Suoritusperusteinen osakepalkkio-ohjelma 2026–2028

Suoritusperusteisen osakepalkkio-ohjelman tarkoituksena on yhdenmukaistaa yhtiön omistajien ja avainhenkilöiden tavoitteet yhtiön arvon nostamiseksi pitkällä aikavälillä, sitouttaa avainhenkilöt toteuttamaan yhtiön strategiaa, tavoitteita ja pitkän aikavälin etua sekä tarjota heille kilpailukykyinen yhtiön osakkeiden ansaintaan ja kertymiseen perustuva kannustinjärjestelmä.

Suoriteperusteisessa osakepalkkio-ohjelmassa 2026–2028 on yksi ansaintajakso, joka kattaa tilikaudet 2026–2028.

Ohjelmassa kohderyhmällä on mahdollisuus ansaita Hiabin B-sarjan osakkeita suoriutumisen perusteella. Ohjelman ansaintakriteerit on sidottu osakekohtaiseen tulokseen, palveluliketoiminnan liikevaihtoon sekä ekoratkaisujen tuoteryhmän saatuihin tilauksiin. Järjestelmän mahdolliset palkkiot maksetaan ansaintajakson päättymisen jälkeen.

Ohjelman perusteella maksettavien palkkioiden arvo vastaa yhteensä enintään 290 000 Hiabin B-sarjan osaketta sisältäen myös rahana maksettavan osuuden. Ansaintajakson 2026–2028 kohderyhmään kuuluu noin 65 avainhenkilöä, mukaan lukien Hiabin johtoryhmän (“Johtoryhmä”) jäsenet ja toimitusjohtaja.

Mahdollinen nettopalkkio maksetaan osittain yhtiön B-sarjan osakkeina ja osittain rahana Johtoryhmän jäsenille. Muille osallistujille mahdollinen nettopalkkio maksetaan kokonaan yhtiön B-sarjan osakkeina. Lisäksi palkkiot sisältävät rahaosuuden, jolla on tarkoitus kattaa palkkiosta avainhenkilölle aiheutuvat verot ja sosiaalivakuutusmaksut.

Johtoryhmän jäsenen on omistettava 50 prosenttia saamistaan osakkeista, kunnes hänen Hiab-kokonaisosakeomistuksensa arvo vastaa hänen vuotuista peruspalkkaansa palkkion maksua edeltävältä kalenterivuodelta. Tämä määrä Hiab osakkeita on omistettava niin kauan kuin Johtoryhmän jäsenyys tai asema toimitusjohtajana jatkuu.

Rajoitettujen osakkeiden ohjelma 2026–2028

Rajoitettujen osakkeiden ohjelma koostuu vuodet 2026–2028 käsittävästä rajoitusjaksosta, minkä jälkeen ohjelman puitteissa luvatut osakkeet maksetaan keväällä 2029.

Ohjelman perusteella maksettavien palkkioiden arvo vastaa yhteensä enintään 20 000 Hiabin B-sarjan osaketta sisältäen myös rahana maksettavan osuuden. Mahdollinen nettopalkkio maksetaan yhtiön B-sarjan osakkeina. Lisäksi palkkiot sisältävät rahaosuuden, jolla on tarkoitus kattaa palkkiosta avainhenkilölle aiheutuvat verot ja sosiaalivakuutusmaksut.

Hiab Oyj

Hallitus

Lisätietoja:

Laura Salminen, johtaja, palkitseminen ja suorituksen johtaminen,, puh. 050 401 4462

Aki Vesikallio, sijoittajasuhdejohtajan, puh. 040 729 1670