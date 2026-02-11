NetBox Labs kündigt die allgemeine Verfügbarkeit von NetBox Copilot an – einer unternehmenstauglichen KI auf Basis präziser Infrastrukturdaten

NEW YORK, Feb. 11, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Heute gab NetBox Labs, das zentrale Nervensystem für Netzwerke und Infrastruktur, die allgemeine Verfügbarkeit von NetBox Copilot bekannt – einem interaktiven KI-Agenten, der direkt in die NetBox-Plattform integriert ist.

Da KI-Agenten sich rasch vom Experimentierstadium in den produktiven Einsatz entwickeln, stellen IT-Teams zunehmend fest, dass vielen dieser Agenten der präzise Betriebskontext fehlt, der erforderlich ist, um in Produktionsumgebungen zuverlässig eingesetzt werden zu können. NetBox stellt hierfür eine entscheidende Grundlage für die Automatisierung bereit. Es handelt sich um eine umfassende semantische Abbildung der Infrastruktur, die NetBox Copilot einen vollständigen und präzisen Betriebskontext bereitstellt. NetBox Copilot ist eine agentenbasierte KI, die auf den Netzwerk- und Infrastrukturdaten eines Unternehmens aufsetzt und vertrauenswürdige Antworten, zuverlässige Automatisierung sowie unternehmenstaugliche Governance bietet – vollständig gesteuert über natürliche Sprache.

Die neue Funktion ermöglicht es Tausenden von NetBox-Anwendern, ihre Arbeit deutlich zu beschleunigen und zugleich den sicheren Zugriff auf Infrastrukturdaten für Sicherheits- und Betriebsteams, Führungskräfte sowie weitere Nicht-IT-Teams zu erweitern.

NetBox Copilot liefert hochgradig kontextbezogene Ergebnisse

Mit der allgemeinen Verfügbarkeit (GA) erweitert NetBox Copilot seinen Funktionsumfang von der reinen Abfrage hin zur Ausführung von Workflows. Infrastrukturteams können damit Änderungen an ihrer Umgebung automatisieren, anstatt sich ausschließlich auf die Analyse von Daten zu beschränken.

Teams können NetBox Copilot unter anderem für folgende Anwendungsfälle einsetzen:

Überprüfung der Vollständigkeit und Qualität von Daten („Welchen Geräten fehlen IP-Adressen?“)

Analyse von Änderungen zur Fehlerbehebung und zur Einhaltung von Compliance-Vorgaben („Wer hat dieses Präfix letzte Woche geändert?“)

Bewertung von Abhängigkeiten vor Wartungsarbeiten („Was hängt von diesem Switch ab?“)

Kapazitätsplanung über Standorte und Infrastrukturen hinweg („Wie viel Rack-Platz ist in Denver verfügbar?“)

Erstellung von Automatisierungs-Workflows und operativen Playbooks („Erstelle ein Ansible-Playbook zur Bereitstellung von Switch-Konfigurationen“)

Direkte Anwendung von Änderungen in NetBox („Füge einen weiteren Server zum Rechenzentrum in NYC hinzu“ – Schreibvorgänge verfügbar in NetBox Enterprise und NetBox Cloud)

Durch die direkte Einbettung von KI in die Benutzeroberfläche und das Berechtigungsmodell von NetBox macht NetBox Copilot Infrastrukturdaten für NetOps- und NOC-Teams, IT-Betriebsverantwortliche sowie weniger häufige NetBox-Anwender leichter zugänglich. Nutzer erhalten schnelle, kontextbezogene Antworten, ohne sich durch APIs oder komplexe Benutzeroberflächen-Workflows navigieren zu müssen.

Für Infrastrukturteams entwickelte KI

NetBox Copilot steht exemplarisch für den branchenweiten Wandel hin zu KI-Agenten, die über reine Auskunftsfunktionen hinausgehen und autonome Arbeitsabläufe ermöglichen – ergänzt um die für den Unternehmenseinsatz erforderlichen Kontroll- und Governance-Mechanismen.

„Netzwerk- und Infrastrukturteams hinken DevOps- und Cloud-Teams in puncto Automatisierung hinterher, da sie mit einer enormen Komplexität konfrontiert sind. Dennoch ist die Nachfrage nach der Automatisierung von Netzwerken und Infrastruktur in den vergangenen zwei Jahren explosionsartig gestiegen“, erklärt Kris Beevers, CEO und Mitbegründer von NetBox Labs. „NetBox Copilot wurde entwickelt, um dieser Nachfrage gerecht zu werden. Er bietet eine natürliche Sprachschnittstelle, über die Ingenieure, Betreiber und Manager schnell Antworten erhalten, Infrastrukturdaten validieren und Arbeitsabläufe automatisieren können – ohne tiefgehende NetBox-Kenntnisse vorauszusetzen. NetBox Copilot läutet damit eine neue Ära der Automatisierung ein und markiert die nächste Evolutionsstufe in der Verwaltung von Netzwerken und Infrastruktur. Netzwerk- und Infrastrukturteams können erstmals einen größeren Teil ihrer Arbeit mit dem für sie intuitivsten Werkzeug automatisieren: der natürlichen Sprache.“

Die GA-Version von NetBox Copilot umfasst wesentliche neue Funktionen für Kunden von NetBox Cloud und NetBox Enterprise, darunter:

Unternehmensweite Governance mit Bring-Your-Own-Model-Zugriff sowie erweiterten Datenschutz- und Sicherheitskontrollen

mit Bring-Your-Own-Model-Zugriff sowie erweiterten Datenschutz- und Sicherheitskontrollen Optionen für Datenaufbewahrung und -verwaltung

Schreibvorgänge , die es NetBox Copilot ermöglichen, genehmigte Änderungen direkt in NetBox zu automatisieren

, die es NetBox Copilot ermöglichen, genehmigte Änderungen direkt in NetBox zu automatisieren Verbesserte Administrationsfunktionen sowie erweitertes Kreditmanagement

Unternehmenstaugliche KI auf Basis Ihrer individuellen Infrastrukturdaten

Im Gegensatz zu generischen KI-Assistenten, die lediglich an Infrastrukturtools angebunden sind, wurde NetBox Copilot gezielt dafür entwickelt, das einzigartige und umfassende Infrastrukturdatenmodell von NetBox vollständig zu verstehen. NetBox Copilot bietet:

Native Erkennung von NetBox-Beziehungen und Betriebskontext

Reibungslose Bereitstellung innerhalb von Sekunden – ohne serverseitige Änderungen

SOC 2 Typ II-Zertifizierung

Kein Training mit Kundendaten – niemals

Umfassende Unternehmenskontrollen für Modellauswahl, Governance und Datenaufbewahrung



NetBox Copilot ist direkt in alle NetBox-Editionen – NetBox Community, NetBox Cloud und NetBox Enterprise – integriert und nutzt die bestehenden Authentifizierungs- und rollenbasierten Zugriffskontrollen (RBAC). Darüber hinaus ist NetBox Copilot Teil des umfassenderen NetBox-KI-Ökosystems, gemeinsam mit dem NetBox MCP Server. Eine schrittweise Erweiterung über das gesamte Produktportfolio von NetBox Labs hinweg ist geplant, einschließlich NetBox Discovery, NetBox Assurance, NetBox Observability und weiterer Lösungen.

Verfügbarkeit von NetBox Copilot

NetBox Copilot ist ab heute für alle NetBox-Editionen verfügbar. Funktionen zur unternehmensweiten Governance sowie zur Automatisierung von Änderungen in NetBox stehen ab sofort Kunden von NetBox Cloud und NetBox Enterprise zur Verfügung. Zusätzliche private Bereitstellungsoptionen werden kontinuierlich eingeführt, um den steigenden Anforderungen an Datensouveränität und Compliance in Unternehmen gerecht zu werden.

NetBox Copilot steht allen Mitgliedern der NetBox Community im Rahmen eines großzügigen kostenlosen Angebots zur Verfügung. Die Preisgestaltung ist nutzungsbasiert skalierbar und umfasst erweiterte Funktionen für Kunden von NetBox Cloud und NetBox Enterprise.

Aktivieren Sie NetBox Copilot über den Schnellstart:

https://netboxlabs.com/docs/copilot/quickstart/

Möchten Sie eine Schritt-für-Schritt-Anleitung erhalten oder tiefer einsteigen?

https://netboxlabs.com/contact-us/

Über NetBox Labs

NetBox Labs macht komplexe Netzwerke und Infrastrukturen verständlich. Als kommerzieller Anbieter von Open Source NetBox, der führenden Plattform für Betrieb, Automatisierung, Analyse und Absicherung komplexer Netzwerke und Infrastrukturen, bietet NetBox Labs ein erstklassiges Portfolio offener, kombinierbarer Produkte für Netzwerkerkennung, Sicherheit, Betrieb und Observability. NetBox Labs unterstützt und investiert aktiv in eine lebendige Community von Zehntausenden Netzwerk- und Infrastrukturfachleuten. Führende Unternehmen wie ARM, Cisco, Constant Contact, CoreWeave, J.P. Morgan, Kaiser Permanente und Riot Games vertrauen auf NetBox Labs, wenn es darum geht, ihre kritische Infrastruktur zu verstehen, effizient zu betreiben und zukunftssicher zu transformieren.