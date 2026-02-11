NetBox Labs anuncia la disponibilidad general de NetBox Copilot, que ofrece IA preparada para la empresa basada en datos precisos de infraestructura

NUEVA YORK, Feb. 11, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Hoy, NetBox Labs el centro neurálgico de redes e infraestructura, anunció la disponibilidad general de NetBox Copilot, un agente de IA interactivo integrado directamente en la plataforma NetBox.

A medida que los agentes de IA pasan rápidamente de la experimentación a las operaciones en producción, los equipos de TI están descubriendo que la mayoría de estos agentes carecen del contexto operativo preciso necesario para ser confiables en entornos de producción. NetBox ofrece una base crítica para la automatización. Es un mapa semántico integral de la infraestructura que habilita a NetBox Copilot con un contexto completo de la infraestructura. NetBox Copilot es una IA con capacidad de agente basada en los datos de red e infraestructura de una empresa, que ofrece respuestas confiables, automatización fiable y gobernanza preparada para la empresa, todo conducido en un lenguaje natural.

Esta nueva capacidad permitirá a miles de usuarios de NetBox acelerar su trabajo, al tiempo que amplía el acceso a los datos de infraestructura para equipos de seguridad y operaciones, ejecutivos y otros equipos no técnicos.

NetBox Copilot ofrece resultados profundamente contextuales

Con la disponibilidad general, NetBox Copilot amplía sus capacidades desde la consulta de información hasta la ejecución de flujos de trabajo, lo que permite a los equipos de infraestructura automatizar cambios en su infraestructura, no solo explorar datos.

Los equipos pueden utilizar NetBox Copilot para:

Validar la integridad y calidad de los datos ("¿Qué dispositivos no tienen direcciones IP?").

Investigar cambios para la resolución de problemas y el cumplimiento normativo ("¿Quién cambió este prefijo la semana pasada?").

Evaluar el impacto antes del mantenimiento ("¿Qué depende de este switch?")

Planificar capacidad entre sitios e infraestructura ("¿Cuánto espacio en rack hay disponible en Denver?").

Crear flujos de trabajo de automatización y manuales operativos ("Crear un playbook de Ansible para desplegar configuraciones de switches").

Aplicar cambios directamente en NetBox ("Agregar otro servidor al centro de datos de Nueva York"; las operaciones de escritura están disponibles en NetBox Enterprise y NetBox Cloud)

Al integrar la IA directamente en la interfaz de usuario y el modelo de permisos de NetBox, NetBox Copilot hace que los datos de infraestructura sean más accesibles para los equipos de NetOps/NOC, los responsables de operaciones de TI y los usuarios menos frecuentes de NetBox que necesitan respuestas rápidas sin navegar por APIs o flujos de trabajo complejos.

IA diseñada para equipos de infraestructura

NetBox Copilot refleja el cambio del sector hacia agentes de IA que van más allá de proporcionar respuestas y avanzan hacia flujos de trabajo operativos autónomos, con los controles necesarios para su adopción empresarial.

"Los equipos de redes e infraestructura van detrás de los equipos de DevOps y de la nube en automatización, frente a una complejidad masiva. Sin embargo, la demanda de automatizar redes e infraestructura se ha disparado en los últimos dos años", afirmó Kris Beevers, director ejecutivo y cofundador de NetBox Labs. "NetBox Copilot fue creado para ayudar a satisfacer esa demanda, proporcionando una interfaz en lenguaje natural que permite a ingenieros, operadores y directivos obtener respuestas rápidamente, validar datos de infraestructura y automatizar flujos de trabajo sin necesidad de un conocimiento profundo de NetBox. NetBox Copilot inaugura una nueva era de automatización y la próxima evolución en la forma en que los equipos gestionan redes e infraestructura. Por fin, los equipos de operaciones de redes e infraestructura pueden comenzar a automatizar más de su trabajo con la herramienta que más sentido tiene para ellos: el lenguaje natural.

La versión de disponibilidad general de NetBox Copilot incluye importantes nuevas capacidades para los clientes de NetBox Cloud y NetBox Enterprise, entre ellas:

Gobernanza de nivel empresarial , con acceso a modelos propios (bring-your-own-model) y controles de privacidad mejorados.

, con acceso a modelos propios (bring-your-own-model) y controles de privacidad mejorados. Opciones para la retención y gestión de datos

Operaciones de escritura , que permiten a NetBox Copilot automatizar los cambios aprobados directamente en NetBox.

, que permiten a NetBox Copilot automatizar los cambios aprobados directamente en NetBox. Administración y gestión de créditos mejoradas.

IA preparada para la empresa, basada en los datos únicos de su infraestructura

A diferencia de los asistentes de IA genéricos añadidos a herramientas de infraestructura, NetBox Copilot fue diseñado específicamente para comprender el modelo de datos de infraestructura único y completo de NetBox. NetBox Copilot ofrece:

Comprensión nativa de las relaciones y el contexto de NetBox.

Implementación sin fricciones en segundos, sin necesidad de cambios en servidores.

Certificación SOC 2 Tipo II.

Sin capacitación con datos de los clientes, nunca.

Controles empresariales para la elección de modelos, gobernanza y retención.





NetBox Copilot está integrado directamente en todas las ediciones de NetBox: NetBox Community, NetBox Cloud y NetBox Enterprise, aprovechando los controles existentes de autenticación y RBAC. También forma parte del ecosistema más amplio de IA de NetBox junto con el NetBox MCP Server, con planes de expansión futura en todo el portafolio de productos de NetBox Labs, incluyendo NetBox Discovery, NetBox Assurance, NetBox Observability y más.

Disponibilidad de NetBox Copilot

NetBox Copilot está disponible de forma general desde hoy en todas las ediciones de NetBox. Las mejoras de gobernanza empresarial y las funciones de NetBox Copilot para automatizar cambios en NetBox ya están disponibles para los clientes de NetBox Cloud y NetBox Enterprise. Las opciones adicionales de implementación privada continuarán lanzándose para cumplir con los requisitos empresariales de soberanía de datos.

NetBox Copilot está disponible para toda la comunidad de NetBox de forma gratuita, como parte de un generoso nivel gratuito, con precios escalables según el uso y funciones adicionales para los clientes de NetBox Cloud y NetBox Enterprise.

Habilite NetBox Copilot utilizando la guía de inicio rápido:

https://netboxlabs.com/docs/copilot/quickstart/

¿Desea una demostración o una explicación más detallada?

https://netboxlabs.com/contact-us/

Acerca de NetBox Labs

NetBox Labs da sentido a redes e infraestructuras complejas. Como custodio comercial del proyecto de código abierto NetBox, la plataforma más popular para operar, automatizar, comprender y proteger redes e infraestructuras complejas, NetBox Labs ofrece un portafolio de clase mundial de productos abiertos y componibles para descubrimiento de redes, aseguramiento, operaciones y observabilidad. NetBox Labs fomenta e invierte en una comunidad vibrante de decenas de miles de profesionales de redes e infraestructura. Empresas líderes como ARM, Cisco, Constant Contact, CoreWeave, J.P. Morgan, Kaiser Permanente y Riot Games confían en NetBox Labs para comprender, operar y transformar su infraestructura crítica.