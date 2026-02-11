NetBox Labs annonce la mise à disposition générale de NetBox Copilot, une solution d’IA prête à l’emploi pour les entreprises, alimentée par des données d’infrastructure précises

NEW YORK, 11 févr. 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- NetBox Labs, plateforme centrale de gestion des réseaux et des infrastructures, annonce ce jour la mise à disposition générale de NetBox Copilot, un agent IA interactif directement intégré à la plateforme NetBox.

Alors que les agents IA passent rapidement de la phase d’expérimentation à celle de production, les équipes informatiques constatent que la plupart des agents ne disposent pas du contexte opérationnel précis nécessaire pour être fiables dans les environnements de production. NetBox fournit une base critique pour l’automatisation : une carte sémantique complète de l’infrastructure qui permet à NetBox Copilot de disposer d’un contexte intégral. NetBox Copilot est une IA agentique alimentée par les données du réseau et de l’infrastructure d’une entreprise pour fournir des réponses fiables, une automatisation sûre et une gouvernance adaptée aux entreprises, le tout dans un langage naturel.

Cette nouvelle fonctionnalité permettra à des milliers d’utilisateurs NetBox d’accélérer leurs activités, tout en élargissant l’accès aux données d’infrastructure aux équipes de sécurité et d’exploitation, aux dirigeants, ainsi qu’à d’autres équipes non informatiques.

NetBox Copilot : des résultats profondément contextuels

Grâce à la mise à disposition générale, NetBox Copilot passe de la simple requête à l’exécution de flux de travail, permettant aux équipes chargées de l’infrastructure d’automatiser les modifications apportées à leur infrastructure, et pas seulement d’explorer les données.

Les équipes peuvent utiliser NetBox Copilot pour :

Valider l’exhaustivité et la qualité des données (« Quels appareils n’ont pas d’adresse IP ? »)

Enquêter sur les modifications à des fins de dépannage et de conformité (« Qui a modifié ce préfixe la semaine dernière ? »)

Évaluer l’impact avant la maintenance (« Quels éléments dépendent de ce commutateur ? »)

Planifier la capacité sur l’ensemble des sites et de l’infrastructure (« Combien d’espace rack est disponible à Denver ? »)

Créer des flux de travail automatisés et des guides opérationnels (« Créer un guide Ansible pour déployer les configurations des commutateurs »)

Appliquer les modifications directement à NetBox (« Ajouter un autre serveur au centre de données de New York » - opérations d’écriture disponibles dans NetBox Enterprise et NetBox Cloud)

En intégrant l’IA directement dans l’interface utilisateur et le modèle d’autorisations de NetBox, NetBox Copilot rend les données d’infrastructure plus accessibles aux équipes NetOps/NOC, aux responsables des opérations informatiques et aux utilisateurs occasionnels de NetBox qui ont besoin de réponses rapides sans avoir à naviguer dans des API ou des flux de travail d’interface utilisateur complexes.

Une IA conçue pour les équipes chargées de l’infrastructure

NetBox Copilot reflète la tendance du secteur vers des agents IA capables d’aller au-delà des simples réponses pour exécuter des flux de travail opérationnels autonomes, avec les contrôles nécessaires à l’adoption en entreprise.

« Les équipes réseau et infrastructure sont en retard sur les équipes DevOps et cloud en matière d’automatisation, face à une complexité considérable. Pourtant, la demande d’automatisation des réseaux et des infrastructures a explosé au cours des deux dernières années », a déclaré Kris Beevers, PDG et cofondateur de NetBox Labs. « La solution NetBox Copilot a été conçue pour répondre à cette demande : elle fournit une interface en langage naturel permettant aux ingénieurs, opérateurs et managers d’obtenir rapidement des réponses, de valider les données d’infrastructure et d’automatiser des flux de travail sans expertise approfondie de NetBox. NetBox Copilot marque le début d’une nouvelle ère d’automatisation et la prochaine évolution de la gestion des réseaux et infrastructures. Enfin, les équipes chargées des opérations réseau et infrastructure peuvent commencer à automatiser davantage leur travail grâce à l’outil qui leur convient le mieux : le langage naturel. »

La version grand public de NetBox Copilot comprend de nouvelles fonctionnalités majeures pour les clients NetBox Cloud et NetBox Enterprise, notamment :

Une gouvernance de niveau entreprise , avec accès « bring-your-own-model » et contrôles de confidentialité améliorés

, avec accès « bring-your-own-model » et contrôles de confidentialité améliorés Des options pour la conservation et la gestion des données

Des opérations d’écriture , permettant à NetBox Copilot d’automatiser les modifications approuvées directement dans NetBox

, permettant à NetBox Copilot d’automatiser les modifications approuvées directement dans NetBox Une administration et une gestion des crédits améliorées

Une IA prête à l’emploi, fondée sur les données uniques de votre infrastructure

Contrairement aux assistants IA génériques intégrés aux outils d’infrastructure, la solution NetBox Copilot est spécialement conçue pour comprendre le modèle de données d’infrastructure unique et complet de NetBox. NetBox Copilot offre :

Une connaissance native des relations et du contexte NetBox.

Un déploiement sans friction en quelques secondes, sans modification du serveur.

Une certification SOC 2 Type II.

Aucune formation sur les données des clients, à aucun moment.

Des contrôles d’entreprise pour le choix du modèle, la gouvernance et la conservation.



La solution NetBox Copilot est directement intégrée à toutes les éditions NetBox (NetBox Community, NetBox Cloud et NetBox Enterprise) et exploite les contrôles d’authentification et RBAC existants. Elle fait également partie de l’écosystème NetBox AI, aux côtés du NetBox MCP Server, avec des plans d’expansion sur l’ensemble du portefeuille NetBox Labs, incluant NetBox Discovery, NetBox Assurance, NetBox Observability et plus encore.

Disponibilité de NetBox Copilot

NetBox Copilot est disponible dès aujourd’hui pour toutes les éditions NetBox. Les améliorations apportées à la gouvernance d’entreprise et les fonctionnalités de NetBox Copilot permettant d’automatiser les modifications dans NetBox sont désormais disponibles pour les clients NetBox Cloud et NetBox Enterprise. Des options de déploiement privé continueront d’être proposées pour répondre aux exigences de souveraineté des données.

NetBox Copilot est accessible gratuitement à tous les membres de la communauté NetBox, dans le cadre de la généreuse offre « free tier », avec une tarification évolutive en fonction de l’utilisation et des fonctionnalités supplémentaires pour les clients NetBox Cloud et NetBox Enterprise.

Activez NetBox Copilot à l’aide du guide de démarrage rapide :

https://netboxlabs.com/docs/copilot/quickstart/

Vous souhaitez une démonstration ou des informations plus détaillées ?

https://netboxlabs.com/contact-us/

