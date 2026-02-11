NetBox Labs מכריזה על זמינות כללית של NetBox Copilot, ומספקת בינה מלאכותית מוכנה לשימוש בארגונים המבוססת על נתוני תשתית מדויקים

ניו יורק, Feb. 11, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) --

NetBox Labs, מערכת העצבים המרכזית לרשתות ותשתיות, הכריזה על הזמינות הכללית של NetBox Copilot, סוכן בינה מלאכותית אינטראקטיבי המוטמע ישירות בפלטפורמת NetBox.

בעת שסוכני בינה מלאכותית עוברים במהירות מתקופת הניסוי לפעילות ייצור, צוותי IT מגלים שרוב הסוכנים חסרים את ההקשר התפעולי המדויק הנדרש כדי להיות אמינים בסביבות ייצור. NetBox מספקת את הבסיס הקריטי הנדרש למיכון. היא יוצרת מפה סמנטית מקיפה לתשתיות המאפשרת ל-NetBox Copilot הקשר תשתיתי מלא. NetBox Copilot הוא סוכן בינה מלאכותית המבוסס על נתוני רשת ותשתית של החברה, ומספק תשובות אמינות, מיכון אמין וריבונות ברמה ארגונית - והכל מתבצע בשפה טבעית.

היכולת החדשה תאפשר לאלפי משתמשי NetBox להאיץ את עבודתם, תוך הרחבת הגישה לנתוני תשתית בקרב צוותי אבטחה, צוותי תפעול ומנהלים, כמו גם צוותים אחרים שאינם אנשי IT.

NetBox Copilot מספק תוצאות עמוקות ומעמיקות מבוססות הקשר

עם GA, NetBox Copilot מתרחב מחקירה לביצוע של תזרימי עבודה, ומאפשר לצוותי תשתית למכן שינויים בתשתית, ולא רק לחקור נתונים.

צוותים יכולים להשתמש ב-NetBox Copilot כדי:

לאמת שלמות ואיכות נתונים (" לאילו מכשירים חסרות כתובות IP ?")

לבדוק שינויים לצורך פתרון בעיות ותאימות (" מי שינה את הקידומת הזו בשבוע שעבר ?")

להעריך השפעה לפני תחזוקה (" מה תלוי במתג הזה ?")

לתכנן קיבולת באתרים ותשתיות (" מהו שטח הארונות הזמין בדנוור ?")

לבנות תזרימי מיכון עבודה וספרי חוקים תפעוליים (" צור ספר חוקרים של Ansible לפריסת תצורות מתג ")

ליישים שינויים ישירות ב- NetBox (" הוספת שרת נוסף לדאטה סנטר של ניו יורק " - פעולות כתיבה זמינות ב- NetBox Enterprise וב - NetBox Cloud )

באמצעות הטמעת בינה מלאכותית ישירות בממשק המשתמש ומודל ההרשאות של NetBox, NetBox Copilot הופך את נתוני התשתית לנגישים יותר לצוותי NetOps/NOC, מנהלי תפעול IT ומשתמשי NetBox ברמת גישה נמוכה יותר הזקוקים לתשובות מהירות מבלי לנווט בין API שונים או תזרימי עבודה מורכבים בממשק המשתמש.

בינה מלאכותית שנבנתה עבור צוותי תשתית

NetBox Copilot משקף את המעבר בתעשייה לסוכני בינה מלאכותית אשר עושים יותר מלספק תשובות, ומאפשרים תזרימי עבודה תפעולית אוטונומית, עם הבקרות הנדרשות לצורך אימוץ ארגוני.

"צוותי רשת ותשתיות מפגרים אחרי צוותי ה-DevOps והענן בהיבט של המיכון לנוכח המורכבות המסיבית. עם זאת, הדרישה למיכון של רשתות ותשתיות התפוצצה בשנתיים האחרונות", אמר קריס ביברס (Kris Beevers), מנכ"ל ומייסד שותף של NetBox Labs. " NetBox Copilot נבנה כדי לעזור לספק מענה לדרישה הזו - לספק ממשק שפה טבעית המאפשר למהנדסים, מפעילים ומנהלים כאחד לקבל תשובות במהירות, לאמת נתוני תשתית ולמכן תזרימי עבודה ללא צורך במומחיות מעמיקה ב-NetBox. NetBox Copilot מבשר עידן חדש של מיכון ואת ההתפתחות הבאה של הדרך בה צוותים מנהלים רשתות ותשתיות. לבסוף, צוותי תפעול רשת ותשתיות יכולים להתחיל למכן יותר מעבודתם בעזרת הכלי שהכי הגיוני להשתמש בו - שפה טבעית".

גרסת ה-GA של NetBox Copilot כוללת יכולות חדשות ומשמעותיות עבור לקוחות NetBox Cloud ו-NetBox Enterprise, כולל:

ריבונות ברמה ארגונית , עם גישת ' הבא את המודל שלך ' ובקרות פרטיות משופרות

אפשרויות לשמירה וניהול נתונים

פעולות כתיבה , המאפשרות ל- NetBox Copilot לבצע מיכון של שינויים שאושרו ישירות ב- NetBox

ניהול אדמיניסטרטיבי וניהול קרדיטים משופרים

בינה מלאכותית מוכנה לארגונים המבוססת על נתוני התשתית הייחודיים שלכם

בניגוד לעוזרי בינה מלאכותית גנריים הבנויים אל תוך כלי תשתית, NetBox Copilot נבנה באופן ייעודי כדי להבין את מודל נתוני התשתית הייחודי והמקיף של NetBox. NetBox Copilot מספק:

מודעות טבעית לקשרים והקשרים ב- NetBox

פריסה נקייה תוך שניות , ללא צורך בשינויים בשרת

הסמכת SOC 2 סוג II

אימון שאינו מבוסס על נתוני לקוחות - לעולם

בקרות ארגוניות לבחירת מודל , ריבונות ושימור





NetBox Copilot מוטמע ישירות בכל גרסאות NetBox editions - NetBox Community, NetBox Cloud וNetBox Enterprise - - תוך מינוף בקרות אימות ו-RBAC קיימות. הוא גם חלק מאקוסיסטם רחב יותר של NetBox AI לצד שרת NetBox MCP, עם הרחבה עתידית מתוכננת לרוחב תיק המוצרים של NetBox Labs כולל NetBox Discovery, NetBox Assurance, NetBox Observability ועוד.

הזמינות של NetBox Copilot

NetBox Copilot זמין באופן כללי כיום בכל גרסאות NetBox. שיפורי ניהול ארגוני ותכונות NetBox Copilot לאוטומציה של שינויים ב-NetBox זמינים כעת עבור לקוחות NetBox Cloud ו-NetBox Enterprise. אפשרויות פריסה פרטיות נוספות ימשיכו להיפרס כדי לעמוד בדרישות ריבונות נתונים ארגונית.

NetBox Copilot זמין לכל חברי קהילת NetBox בחינם, כחלק מתוכנית חינמית נדיבה, עם תמחור הגדלה המבוסס על שימוש ותכונות נוספות עבור לקוחות NetBox Cloud ו-NetBox Enterprise.

הפעילו את NetBox Copilot באמצעות ההפעלה המהירה:

https://netboxlabs.com/docs/copilot/quickstart/

רוצים סיור או הצצה מעמיקה יותר?

https://netboxlabs.com/contact-us/

אודות NetBox Labs

NetBox Labs מבינים רשתות ותשתיות מורכבות. כאחראית המסחרית של NetBox בקוד פתוח, הפלטפורמה הפופולרית ביותר להפעלה, אוטומציה, הבנה ואבטחת רשתות ותשתיות מורכבות, NetBox Labs מספקת תיק מוצרים ברמה עולמית של מוצרים פתוחים וניתנים להרכבה, הכוללים גילוי, אבטחת מידע, תפעול ותצפית ברשתות. NetBox Labs מטפחת ומשקיעה בקהילה תוססת של עשרות אלפי אנשי מקצוע בתחום הרשתות והתשתיות. חברות מובילות כמו ARM, סיסקו, Constant Contact, CoreWeave, ג'י.פי. מורגן, Kaiser Permanente, ו-Riot Games סומכות על NetBox Labs להבין, להפעיל ולשנות את התשתיות הקריטיות שלהן.

