NetBox Labs Mengumumkan Ketersediaan Umum NetBox Copilot, Menghadirkan AI Siap Pakai untuk Perusahaan yang Berlandaskan Data Infrastruktur yang Akurat

NEW YORK, Feb. 11, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Hari ini, NetBox Labs, pusat pengendali untuk jaringan dan infrastruktur, mengumumkan ketersediaan umum NetBox Copilot, agen AI interaktif yang tersemat langsung dalam platform NetBox.

Seiring percepatan adopsi agen AI dari tahap eksperimen ke operasi produksi, tim IT mendapati bahwa sebagian besar agen masih belum memiliki konteks operasional yang akurat, yang diperlukan agar dipercaya dalam lingkungan produksi. NetBox menyediakan fondasi yang sangat penting bagi otomatisasi. Fondasi tersebut berupa peta semantik komprehensif untuk infrastruktur yang memungkinkan NetBox Copilot untuk beroperasi dengan konteks infrastruktur yang lengkap. NetBox Copilot adalah AI agentik yang berlandaskan data jaringan dan infrastruktur perusahaan sehingga mampu memberikan jawaban yang tepercaya, otomatisasi yang andal, serta tata kelola siap pakai untuk perusahaan—semuanya dilakukan dalam bahasa alami.

Kemampuan baru ini memungkinkan ribuan pengguna NetBox untuk mempercepat pekerjaan mereka, sekaligus memperluas akses terhadap data infrastruktur bagi tim keamanan dan operasi, para eksekutif, serta tim non-IT lainnya.

NetBox Copilot Menyajikan Hasil dengan Konteks yang Mendalam

Dengan memasuki tahap ketersediaan umum (General Availability/GA), NetBox Copilot berkembang dari menjawab pertanyaan menjadi mampu mengeksekusi alur kerja sehingga tim infrastruktur dapat mengotomatiskan perubahan pada infrastruktur mereka, bukan hanya mengeksplorasi data.

Tim dapat menggunakan NetBox Copilot untuk:

Memvalidasi kelengkapan dan kualitas data (“Perangkat mana yang tidak memiliki alamat IP?”)

Menyelidiki perubahan untuk keperluan pemecahan masalah dan kepatuhan (“Siapa yang mengubah prefiks ini minggu lalu?”)

Menilai dampak sebelum pemeliharaan (“Apa saja yang bergantung pada switch ini?”)

Merencanakan kapasitas di berbagai lokasi dan infrastruktur (“Berapa banyak ruang rak yang tersedia di Denver?”)

Membangun alur kerja otomatisasi dan playbook (panduan) operasional (“Membuat playbook Ansible untuk menerapkan konfigurasi switch”)

Menerapkan perubahan secara langsung ke NetBox (“Menambahkan satu server lagi ke pusat data NYC” — operasi tulis tersedia di NetBox Enterprise dan NetBox Cloud)

Dengan menyematkan AI secara langsung ke dalam UI dan model izin NetBox, NetBox Copilot mempermudah akses ke data infrastruktur bagi tim NetOps/NOC, manajer operasi IT, serta pengguna NetBox yang tidak sering menggunakannya, tetapi butuh jawaban cepat tanpa harus berurusan dengan API atau alur kerja UI yang kompleks.

AI yang Dibangun untuk Tim Infrastruktur

NetBox Copilot mencerminkan pergeseran industri menuju agen AI yang tidak lagi sekadar memberikan jawaban, tetapi juga mampu menjalankan alur kerja operasional secara otonom dengan kontrol yang dibutuhkan untuk adopsi di tingkat perusahaan.

“Tim jaringan dan infrastruktur tertinggal dibanding tim DevOps dan cloud terkait otomatisasi, di tengah kompleksitas yang sangat besar. Namun, permintaan untuk mengotomatiskan jaringan dan infrastruktur meningkat pesat dalam dua tahun terakhir,” ujar Kris Beevers, CEO dan Co-Founder NetBox Labs. “NetBox Copilot dibangun untuk membantu memenuhi kebutuhan tersebut—dengan menyediakan antarmuka bahasa alami yang memungkinkan para insinyur, operator, maupun manajer untuk dengan cepat memperoleh jawaban, memvalidasi data infrastruktur, serta mengotomatiskan alur kerja tanpa memerlukan keahlian mendalam tentang NetBox. NetBox Copilot menghadirkan era baru otomatisasi serta evolusi berikutnya terkait cara tim mengelola jaringan dan infrastruktur. Akhirnya, tim operasi jaringan dan infrastruktur dapat mulai mengotomatiskan lebih banyak pekerjaan mereka dengan alat yang paling sesuai bagi mereka, yaitu bahasa alami.”

Pada tahap rilis GA ini, NetBox Copilot menyertakan kapabilitas baru yang signifikan bagi pelanggan NetBox Cloud dan NetBox Enterprise, termasuk:

Tata kelola tingkat perusahaan, dengan akses bring-your-own-model serta kontrol privasi yang ditingkatkan

Opsi untuk retensi dan manajemen data

Operasi tulis, yang memungkinkan NetBox Copilot mengotomatiskan perubahan yang telah disetujui secara langsung di NetBox

Peningkatan administrasi dan manajemen kredit

AI Siap Pakai untuk Perusahaan yang Berlandaskan Data Infrastruktur Unik Anda

Berbeda dengan asisten AI generik yang dipasang pada alat infrastruktur, NetBox Copilot dirancang khusus untuk memahami model data infrastruktur NetBox yang unik dan komprehensif. NetBox Copilot menghadirkan:

Pemahaman bawaan tentang relasi dan konteks di NetBox

Penerapan tanpa hambatan dalam hitungan detik, tanpa memerlukan perubahan pada server

Sertifikasi SOC 2 Type II

Data pelanggan tidak pernah digunakan untuk melatih model

Kontrol tingkat perusahaan untuk pemilihan model, tata kelola, dan retensi



NetBox Copilot tersemat langsung di semua edisi NetBox—NetBox Community, NetBox Cloud, dan NetBox Enterprise—dengan memanfaatkan autentikasi yang sudah ada serta kontrol RBAC. NetBox Copilot juga merupakan bagian dari ekosistem AI NetBox yang lebih luas, bersama NetBox MCP Server, dengan rencana ekspansi ke depannya di seluruh portofolio produk NetBox Labs termasuk NetBox Discovery, NetBox Assurance, NetBox Observability, dan masih banyak lagi.

Ketersediaan NetBox Copilot

NetBox Copilot kini tersedia secara umum mulai hari ini di seluruh edisi NetBox. Peningkatan tata kelola tingkat perusahaan serta fitur NetBox Copilot untuk mengotomatiskan perubahan di NetBox kini tersedia bagi pelanggan NetBox Cloud dan NetBox Enterprise. Opsi penerapan privat tambahan akan terus diluncurkan untuk memenuhi kebutuhan kedaulatan data di tingkat perusahaan.

NetBox Copilot tersedia gratis bagi seluruh komunitas NetBox sebagai bagian dari paket akses awal yang sangat luas, dengan skema harga peningkatan skala berdasarkan penggunaan, serta fitur tambahan bagi pelanggan NetBox Cloud dan NetBox Enterprise.

Aktifkan NetBox Copilot dengan mengikuti panduan memulai cepat:

https://netboxlabs.com/docs/copilot/quickstart/

Ingin mendapatkan panduan ringkas atau penjelasan lebih mendalam?

https://netboxlabs.com/contact-us/

Tentang NetBox Labs

NetBox Labs membantu memahami jaringan dan infrastruktur yang kompleks. Sebagai pengelola komersial NetBox yang bersifat open source, platform paling populer untuk mengoperasikan, mengotomatiskan, memahami, dan mengamankan jaringan serta infrastruktur yang kompleks, NetBox Labs menghadirkan portofolio produk berkelas dunia yang terbuka dan dapat disusun yang mencakup penemuan jaringan, jaminan, operasi, dan kemampuan observasi. NetBox Labs membina dan berinvestasi dalam komunitas anggota aktif, yang terdiri dari puluhan ribu profesional jaringan dan infrastruktur. Perusahaan-perusahaan ternama seperti ARM, Cisco, Constant Contact, CoreWeave, J.P. Morgan, Kaiser Permanente, dan Riot Games memercayai NetBox Labs untuk memahami, mengoperasikan, dan mentransformasi infrastruktur penting mereka.