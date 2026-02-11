NetBox Labs, 정확한 인프라 데이터에 기반한 엔터프라이즈급 AI ‘NetBox Copilot’ 정식 출시 발표

뉴욕, Feb. 12, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- 네트워크 및 인프라의 중앙 신경계 역할을 하는 NetBox Labs가 NetBox 플랫폼에 직접 내장된 대화형 AI 에이전트 ‘NetBox Copilot’의 정식 출시(General Availability)를 오늘 발표했다.

AI 에이전트가 실험 단계를 넘어 실제 운영 환경으로 빠르게 확산되는 가운데, IT 팀들은 대부분의 에이전트가 운영 환경에서 신뢰받기 위해 필요한 정확한 운영 맥락을 갖추지 못하고 있다는 점을 발견하고 있다. NetBox는 자동화를 위한 핵심 기반을 제공한다. 이는 인프라 전반에 대한 포괄적인 시맨틱 맵을 구축해 NetBox Copilot이 완전한 인프라 맥락을 이해하도록 지원한다. NetBox Copilot은 기업의 네트워크 및 인프라 데이터에 기반을 둔 에이전트형 AI로, 자연어를 통해 신뢰할 수 있는 답변과 안정적인 자동화, 엔터프라이즈급 거버넌스를 제공한다.

이번 신규 기능을 통해 수천 명의 NetBox 사용자들은 업무 속도를 높일 수 있게 되며, 보안 및 운영 팀과 경영진은 물론 기타 비IT 부서까지 인프라 데이터에 대한 접근성이 확대될 전망이다.

NetBox Copilot, 고도화된 맥락 기반 결과 제공

정식 출시(GA)와 함께 NetBox Copilot은 단순 질의 응답을 넘어 워크플로 실행 단계로 확장됐다. 이를 통해 인프라 팀은 데이터를 탐색하는 데 그치지 않고, 실제 인프라 변경 작업까지 자동화할 수 있게 됐다.

팀은 NetBox Copilot을 통해 다음과 같은 작업을 수행할 수 있다:

데이터 완전성 및 품질 검증 (“어떤 장비에 IP 주소가 누락되어 있는가?”)

문제 해결 및 규정 준수를 위한 변경 이력 조사 (“지난주 이 프리픽스를 누가 변경했는가?”)

유지보수 전 영향도 분석 (“이 스위치에 의존하는 요소는 무엇인가?”)

사이트 및 인프라 전반의 용량 계획 (“덴버 사이트에 사용 가능한 랙 공간은 얼마나 되는가?”)

자동화 워크플로 및 운영 플레이북 구축 (“스위치 설정 배포를 위한 Ansible 플레이북 생성”)

NetBox에 직접 변경 사항 적용 (“NYC 데이터센터에 서버 한 대 추가” — 쓰기 작업은 NetBox Enterprise 및 NetBox Cloud에서 지원)

AI를 NetBox의 사용자 인터페이스(UI)와 권한 모델에 직접 내장함으로써 NetBox Copilot은 인프라 데이터를 더욱 손쉽게 활용할 수 있도록 한다. 이에 따라 NetOps/NOC 팀과 IT 운영 관리자뿐 아니라, API나 복잡한 UI 워크플로를 거치지 않고 신속한 답변이 필요한 비정기적 NetBox 사용자들도 보다 효율적으로 업무를 수행할 수 있게 된다.

인프라 팀을 위해 설계된 AI

NetBox Copilot은 단순한 답변 제공을 넘어 자율적인 운영 워크플로로 확장되는 AI 에이전트로의 산업적 전환을 반영하며, 동시에 엔터프라이즈 도입에 필요한 통제 기능을 갖추고 있다.

NetBox Labs 최고경영자(CEO) 겸 공동창립자인 Kris Beevers는 “네트워크 및 인프라 팀은 극도의 복잡성에 직면해 있음에도 DevOps 및 클라우드 팀에 비해 자동화 측면에서 뒤처져 있다. 그러나 지난 2년간 네트워크와 인프라 자동화에 대한 수요는 폭발적으로 증가했다”고 말했다. 그는 이어 “NetBox Copilot은 이러한 수요에 대응하기 위해 개발됐다. 엔지니어, 운영자, 관리자 모두가 NetBox에 대한 깊은 전문 지식 없이도 자연어 인터페이스를 통해 신속하게 답변을 얻고, 인프라 데이터를 검증하며, 워크플로를 자동화할 수 있도록 지원한다”고 설명했다. 또한 “NetBox Copilot은 자동화의 새로운 시대와 네트워크 및 인프라 관리 방식의 다음 진화를 알리는 신호탄”이라며 “이제 네트워크 및 인프라 운영 팀은 자신들에게 가장 직관적인 도구인 자연어를 통해 더 많은 업무를 자동화할 수 있게 됐다”고 강조했다.

NetBox Copilot의 정식 출시에는 NetBox Cloud 및 NetBox Enterprise 고객을 위한 주요 신규 기능을 제공하게 되며 다음 기능도 포함된다:

기업급 거버넌스 기능 제공(자체 모델 반입 방식 지원 및 강화된 개인정보 보호 통제)

기능 제공(자체 모델 반입 방식 지원 및 강화된 개인정보 보호 통제) 데이터 보존 및 관리 옵션 제공

옵션 제공 쓰기 작업 지원을 통한 승인된 변경 사항의 NetBox 내 직접 자동화

지원을 통한 승인된 변경 사항의 NetBox 내 직접 자동화 개선된 관리자 기능 및 크레딧 관리 기능

고유한 인프라 데이터에 기반한 엔터프라이즈급 AI

NetBox Copilot은 인프라 도구에 단순히 덧붙여진 범용 AI 비서와 달리, NetBox의 고유하고 포괄적인 인프라 데이터 모델을 이해하도록 설계된 전용 솔루션이다. NetBox Copilot은 다음과 같은 기능을 제공한다:

NetBox 관계 구조 및 맥락에 대한 네이티브 인식

서버 변경 없이 수초 내 배포 가능한 무중단 도입

SOC 2 Type II 인증 획득

고객 데이터에 대한 학습 미실시 원칙

모델 선택, 거버넌스 및 데이터 보존을 위한 엔터프라이즈 통제 기능



NetBox Copilot은 NetBox Community, NetBox Cloud, NetBox Enterprise 등 모든 NetBox 에디션에 직접 내장되어 있으며, 기존 인증 및 RBAC(역할 기반 접근 통제) 체계를 그대로 활용한다. 또한 NetBox MCP Server와 함께 더 넓은 NetBox AI 생태계의 일부로 운영되며, 향후 NetBox Discovery, NetBox Assurance, NetBox Observability 등 NetBox Labs의 제품 포트폴리오 전반으로 확장될 예정이다.

NetBox Copilot 이용 안내

NetBox Copilot은 현재 모든 NetBox 에디션에서 정식 출시됐다. 엔터프라이즈 거버넌스 강화 기능과 NetBox 내 변경 자동화 기능은 NetBox Cloud 및 NetBox Enterprise 고객을 대상으로 제공된다. 기업의 데이터 주권 요건을 충족하기 위한 추가적인 프라이빗 배포 옵션도 순차적으로 확대될 예정이다.

NetBox Copilot은 NetBox 커뮤니티 누구나 사용할 수 있도록 넉넉한 무료 티어로 제공되며, 사용량에 따른 확장 요금제와 추가 기능은 NetBox Cloud 및 NetBox Enterprise 고객에게 제공된다.

NetBox Copilot은 아래 퀵스타트 가이드를 통해 활성화할 수 있다:

https://netboxlabs.com/docs/copilot/quickstart/

제품 소개나 심층 데모를 원할 경우 아래 링크를 통해 문의할 수 있다.

https://netboxlabs.com/contact-us/

NetBox Labs 소개

NetBox Labs는 복잡한 네트워크와 인프라를 이해하고 관리할 수 있도록 돕는 기업이다. 세계에서 가장 널리 사용되는 오픈소스 네트워크 및 인프라 운영·자동화·가시화·보안 플랫폼인 NetBox의 상업적 관리 주체로서, 네트워크 디스커버리, 어슈어런스, 운영, 옵저버빌리티 전반에 걸친 개방형·모듈형 제품 포트폴리오를 제공한다. 또한 수만 명에 이르는 네트워크 및 인프라 전문가로 구성된 활발한 커뮤니티를 육성하고 지속적으로 투자하고 있다. ARM, Cisco, Constant Contact, CoreWeave, J.P. Morgan, Kaiser Permanente, Riot Games 등 글로벌 선도 기업들이 NetBox Labs를 신뢰하며, 자사의 핵심 인프라를 이해하고 운영하며 혁신하는 데 NetBox Labs를 활용하고 있다.