NetBox Labs 宣布 NetBox Copilot 全面上市，提供基于精准基础设施数据构建的企业级 AI

纽约, Feb. 12, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- 网络与基础设施的“中枢神经系统” NetBox Labs 今日宣布，其直接嵌入 NetBox 平台的交互式 AI 智能体 NetBox Copilot 正式全面上线。

随着 AI 智能体迅速从实验阶段迈入生产运营阶段，IT 团队发现，大多数智能体缺乏在生产环境中获得信任所需的准确运营语境。 NetBox 的诞生，为自动化提供了关键基础。 这是一套面向基础设施的综合语义地图，使 NetBox Copilot 能够获得完整的基础设施语境。 NetBox Copilot 是一款基于代理的 AI，以企业网络与基础设施数据为基础构建，能够提供可信答案、可靠自动化以及企业级治理能力——所有交互均使用自然语言进行。

这一新能力将使数以千计的 NetBox 用户加快工作速度，同时提升安全与运维团队、高管以及其他非 IT 团队对基础设施数据的访问能力。

NetBox Copilot 提供深度情境化结果

借助通用分析 (GA) 功能，NetBox Copilot 的能力从数据查询扩展至工作流执行，使基础设施团队不仅能够探索数据，还能自动化实施基础设施变更。

团队可使用 NetBox Copilot 实现：

验证数据完整性与质量（“哪些设备缺少 IP 地址？”）

调查变更以支持故障排查与合规（“上周是谁更改了这个前缀？”）

在维护前评估影响（“哪些设备或服务依赖这台交换机？”）

跨站点与基础设施进行容量规划（“Denver 还剩多少机架空间？”）

构建自动化工作流与运维手册（“创建一个用于部署交换机配置的 Ansible 操作手册”）

直接将变更应用到 NetBox（“在纽约数据中心添加另一台服务器”——写入操作适用于 NetBox Enterprise 和 NetBox Cloud）

通过将 AI 直接嵌入 NetBox UI 与权限模型，NetBox Copilot 使 NetOps / NOC 团队、IT 运维经理及偶尔使用 NetBox 的用户无需访问 API 或复杂 UI 工作流，即可获取基础设施数据。

为基础设施团队打造的 AI

NetBox Copilot 体现了行业向 AI 智能体演进的趋势——从仅提供答案，迈向具备企业采用所需控制能力的自主运营工作流。

“在高度复杂环境下，网络与基础设施团队在自动化方面落后于 DevOps 与云团队。 但过去两年，对网络与基础设施自动化的需求已呈爆发式增长，”NetBox Labs 首席执行官兼联合创始人 Kris Beevers 表示， “NetBox Copilot 正是为满足这一需求而构建——通过自然语言界面，该工具使工程师、运维人员和管理者能够快速获取答案、验证基础设施数据，并在无需深度 NetBox 专业知识的情况下实现工作流自动化。 NetBox Copilot 开启了自动化新时代，也标志着团队管理网络与基础设施方式的下一次演进。 最终，网络与基础设施运维团队可以借助最符合其使用习惯的工具——自然语言，让更多工作实现自动化。”

NetBox Copilot 通用分析功能的推出，为 NetBox Cloud 与 NetBox Enterprise 客户带来多项全新关键能力，包括：

企业级治理能力 ，支持“自带模型” (Bring Your Own Model，BYOM) 访问，并增强隐私控制

，支持“自带模型” (Bring Your Own Model，BYOM) 访问，并增强隐私控制 数据保留与管理 选项

选项 写入操作能力 ，使 NetBox Copilot 能够直接在 NetBox 中自动执行经批准的变更

，使 NetBox Copilot 能够直接在 NetBox 中自动执行经批准的变更 管理与权限控制能力升级

基于专属基础设施数据构建的企业级 AI

不同于基于基础设施工具构建的通用 AI 助手，NetBox Copilot 专为理解 NetBox 独特且全面的基础设施数据模型而设计。 NetBox Copilot 提供：

对 NetBox 关系与语境的原生感知

秒级零摩擦部署，无需变更服务器

SOC 2 Type II 认证

绝不使用客户数据进行训练

面向模型选择、治理与数据保留的企业级控制



NetBox Copilot 已直接嵌入所有 NetBox 版本——NetBox Community、NetBox Cloud 与 NetBox Enterprise，并利用现有的身份验证与 RBAC 控制功能。 它也是更广泛的 NetBox AI 生态系统的一部分，与 NetBox MCP Server 并列，未来计划扩展到 NetBox Labs 的整个产品组合，包括 NetBox Discovery、NetBox Assurance、NetBox Observability 等。

NetBox Copilot 可用性

NetBox Copilot 现已在各 NetBox 版本中全面可用 企业级治理增强功能以及 NetBox Copilot 用于在 NetBox 中自动化变更的功能现已面向 NetBox Cloud 和 NetBox Enterprise 客户提供。 更多私有化部署选项将持续推出，以满足企业数据主权要求。

作为免费套餐的一部分，NetBox Copilot 已向 NetBox 社区所有用户免费开放；同时为 NetBox Cloud 与 NetBox Enterprise 客户提供基于使用量的扩展定价与附加功能。

通过快速入门入口，启用 NetBox Copilot：

https://netboxlabs.com/docs/copilot/quickstart/

需要产品演示或深入了解？

https://netboxlabs.com/contact-us/

关于 NetBox Labs

NetBox Labs 致力于让复杂网络与基础设施更易理解和管理。 NetBox 是运营、自动化、理解与保护复杂网络与基础设施领域最广为使用的平台，而作为这一开源平台的商业运营方，NetBox Labs 提供一流的开放式可组合产品，覆盖网络发现、保障、运维与可观测性等多个维度。 NetBox Labs 培育并投资于一个由数万名网络与基础设施专业人士组成的活跃社区。 ARM、Cisco、Constant Contact、CoreWeave、J.P. Morgan、Kaiser Permanente 与 Riot Games 等顶级企业均信任 NetBox Labs，以理解并运营其关键基础设施，进而实现关键基础设施的转型。