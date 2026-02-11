NetBox Labs 宣佈 NetBox Copilot 正式推出，提供以準確基礎建設數據為本的企業級就緒人工智能

紐約, Feb. 12, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- 今日，網絡與基礎建設的中樞神經系統 NetBox Labs 宣佈 NetBox Copilot 正式推出，NetBox Copilot 是直接嵌入 NetBox 平台的互動式人工智能 (AI) 代理。

隨著人工智能代理迅速從試驗階段邁向生產營運，資訊科技 (IT) 團隊發現大多數代理缺乏生產環境中贏取信任所必需的準確營運情境。 NetBox 為自動化奠定關鍵基礎， 帶來全面的基礎建設語義地圖，為 NetBox Copilot 賦予完整的基礎建設情境。 NetBox Copilot 是以公司網絡與基礎建設數據為本的代理型人工智能，可提供可靠解答、穩定地進行自動化及企業級管治能力，這一切皆透過自然語言流暢完成。

這項新功能讓成千上萬的 NetBox 用戶如虎添翼，有助提升工作效率，並將基礎建設數據的存取權限擴展至安全團隊、營運團隊、管理層以及其他非資訊科技部門。

NetBox Copilot 提供深度情境化結果

NetBox Copilot 在正式推出之際，功能已從查詢延伸至工作流程執行，讓基礎建設團隊不僅能探索數據，更可自動化執行基礎建設的更改。

團隊可借助 NetBox Copilot 達成以下目標：

驗證數據的完整性及質素（「哪些裝置缺少 IP 地址？」）

調查更改以排除故障和審查合規問題（「上週是誰改了這個前綴？」）

在維護前評估潛在影響（「哪些系統依賴這部交換機？」）

規劃不同站點及基礎建設的容量（「丹佛數據中心還有多少可用的機架空間？」）

建立自動化工作流程及營運操作手冊（「編寫用於部署交換機設定的 Ansible 劇本」）

直接將更改應用於 NetBox（「為紐約市數據中心新增另一部伺服器」—— 此類寫入操作適用於 NetBox Enterprise 及 NetBox Cloud）

NetBox Copilot 將人工智能直接嵌入 NetBox 的用戶介面 (UI) 及權限模型，使網絡營運 (NetOps)/網路營運中心 (NOC) 團隊、資訊科技營運經理，以至只求迅速獲得解答而不欲鑽研應用程式介面 (API) 或複雜介面流程的偶發性用戶，均能更自如地取用基礎建設數據。

專為基礎建設團隊而設的人工智能

NetBox Copilot 彰顯行業潮流：人工智能代理已從單純解答疑問，邁向自主執行營運工作流程，同時兼備企業採納所需的控制功能。

NetBox Labs 行政總裁兼聯合創始人 Kris Beevers 表示：「面對複雜無比的環境，網絡與基礎建設團隊的自動化程度一直落後於開發及雲端團隊。 但過去兩年，對網絡與基礎建設自動化的需求呈現爆發式增長。 NetBox Copilot 應運而生，正好滿足此需求，當中提供自然語言介面，使工程師、營運人員及管理層皆能快速獲取解答、驗證基礎建設數據並自動化工作流程，無需具備精深的 NetBox 專業知識。 NetBox Copilot 宣告自動化新時代已經來臨，並推動團隊管理網絡與基礎建設的模式邁向下一階段演進。 最終，網絡與基礎建設營運團隊終於能夠運用對其最直接的工具——自然語言，使更多工作都能自動化。」

NetBox Copilot 的全面推出版本，為 NetBox Cloud 及 NetBox Enterprise 客戶帶來多項重要新功能，其中包括：

企業級管治功能 ，支援自攜模型並提供增強的私隱控制

，支援自攜模型並提供增強的私隱控制 數據保留與管理 的選項

的選項 寫入操作功能 ，讓 NetBox Copilot 直接在 NetBox 內自動執行經審批的更改

，讓 NetBox Copilot 直接在 NetBox 內自動執行經審批的更改 強化的管理功能及點數管理

基於您獨有基礎建設數據的企業級就緒人工智能

有別於生硬附加在基礎建設工具上的通用人工智能助手，NetBox Copilot 專為理解 NetBox 別具一幟的全面基礎建設數據模型而設。 NetBox Copilot 優勢如下：

對 NetBox 關聯及情境的原生理解

幾秒內無縫部署，無須更改伺服器

SOC 2 Type II 認證

永不使用客戶數據訓練模型

提供模型選擇、管治及數據保留的企業級控制功能



NetBox Copilot 直接嵌入所有 NetBox 版本（包括 NetBox Community、NetBox Cloud 及 NetBox Enterprise），並充分運用既有的身份驗證及 RBAC 權限控制。 這亦是宏大 NetBox AI 生態系統的一環，與 NetBox MCP Server 協同運作，未來更計劃擴展至 NetBox Labs 整個產品系列，包括 NetBox Discovery、NetBox Assurance、NetBox Observability 等。

NetBox Copilot 正式登場

NetBox Copilot 即日起於全系列 NetBox 版本正式推出。 企業管治強化功能，以及 NetBox Copilot 用於在 NetBox 內自動執行更改的特色功能，現已向 NetBox Cloud 及 NetBox Enterprise 客戶開放。 為了滿足企業數據主權要求，我們將持續推出更多私有部署選項。

NetBox Copilot 提供慷慨的免費級方案，讓所有 NetBox 社群用戶免費使用；而 NetBox Cloud 及 NetBox Enterprise 客戶則可依據使用量及所需額外功能，選用階梯式升級定價。

透過快速入門指南啟用 NetBox Copilot：

https://netboxlabs.com/docs/copilot/quickstart/

需要產品導覽或深度剖析？

https://netboxlabs.com/contact-us/

關於 NetBox Labs

NetBox Labs 致力解構複雜的網絡與基礎建設。 作為開源 NetBox 的商業推動力量，NetBox Labs 是最受歡迎的平台，專為操作、自動化、理解和防護複雜網絡與基礎建設而設，當中呈獻世界級的開放式自組產品系列，橫跨網絡探索、驗證、營運及觀測層面。 NetBox Labs 致力培育並投資發展生機勃勃的社群，數以萬計的網絡與基礎建設專業人才雲集其中。 眾多頂尖公司，例如 ARM、Cisco、Constant Contact、CoreWeave、J.P. Morgan、Kaiser Permanente 以及 Riot Games，均委託 NetBox Labs 來理解、營運並革新其關鍵基礎建設。