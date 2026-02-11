Rexel : Ventes du T4 & résultats 2025

Ventes du T4 et résultats 2025

Amélioration séquentielle de la croissance au T4 dans toutes les régions

Atteinte ou dépassement de l'ensemble des objectifs annuels

Mise en œuvre d'Axelerate 2028 et renforcement des initiatives de productivité portant leurs fruits





→ Ventes 2025 de 19 414,6M€, tirées par la croissance organique et les acquisitions

Évolution des ventes à jours constants en hausse de +2,5% en 2025; avec une amélioration des tendances trimestre après trimestre Chiffre d'affaires du T4 de 4 881,1M€, en hausse de +3,8% à jours constants (en hausse de +4,7% à jours courants), avec une accélération séquentielle et une dynamique positive dans l'ensemble des régions Poursuite des gains de parts de marché , tirée par la digitalisation et les services à valeur ajoutée dans les pays tels que la France, les États-Unis, le Canada, l'Autriche et la Suède

Gestion active de la stratégie d'acquisitions, contribuant pour +1,8% à la croissance des ventes 2025

→ Marge d'EBITA courant ajusté 2025 de 6,0%, en hausse de +10bps par rapport à 5,9% publiée en 2024, démontrant une surperformance du marché et notre résilience dans un environnement macroéconomique difficile

Mise en œuvre d'actions structurelles, combinées à une adaptation rapide des dépenses pour atténuer l'effet de l'inflation des coûts opérationnels : effectifs en baisse de (2,3)% comparés à une hausse des volumes de +0,7% à jours courants





→ Résultat opérationnel 2025 de 1 061,6M€ (vs 845,9M€ en 2024), incluant des éléments exceptionnels (restructuration, dépréciation d'actifs, plus-values sur cessions)

→ Résultat net 2025 de 591,4 M€, en hausse de +73%; résultat net récurrent en progression de +2,4% à 678,5M€

→ Conversion du free cash-flow de 66,3%, ou 76,4% hors impact de l'amende de 124M€ versée à l'Autorité Française de la Concurrence en avril, dépassant significativement nos prévisions pour la troisième année consécutive et confirmant notre modèle générateur de trésorerie

→ Exécution de notre stratégie de gestion de portefeuille et de retour à l'actionnaire tout en maintenant un bilan robuste avec un ratio d'endettement de 2,0x :

Acquisitions : près de 200M€ d'opérations de croissance externe créatrices de valeur réalisées

d'opérations de croissance externe créatrices de valeur réalisées Gestion du portefeuille : cession des activités en Finlande et en Nouvelle-Zélande

cession des activités en Finlande et en Nouvelle-Zélande Dividende proposé pour 2025 de 1,20€ par action, soit un ratio de distribution de 52%, maintenu à un niveau élevé

proposé pour 2025 de 1,20€ par action, soit un ratio de distribution de 52%, maintenu à un niveau élevé Rachats d'actions : 100M€ rachetées en 2025, 400M€ depuis mi-2022 296 millions d'actions en circulation fin 2025 contre 307 millions mi-2022





400M€ depuis mi-2022

→ Objectifs 2026 : Croissance des ventes à jours constants de 3% à 5%, marge d'EBITA courant ajusté d'environ 6,2% et conversion du free cash-flow supérieure à 65%

→ Confirmation des ambitions moyen-terme de Rexel, avec une sur-performance continue des marchés et l'exécution du plan stratégique Axelerate 2028

Guillaume TEXIER, Directeur Général, a déclaré :



« Malgré une nouvelle année marquée par des vents contraires macroéconomiques, Rexel a réalisé une performance très solide en 2025, reflet de l’engagement de nos équipes, de la force du “nouveau Rexel” et de la résilience de notre nouveau modèle économique. Nous avons augmenté nos ventes à jours constants de 2,5%, amélioré notre marge d’EBITA ajusté courant à 6% et atteint un taux de conversion du cash-flow libre ajusté supérieur à 75% pour la troisième année consécutive, tout en continuant de surperformer nos marchés dans nos pays clés. En Amérique du Nord, nous avons capté la dynamique des segments à forte croissance, tels que les datacenters et les infrastructures à haut débit, soutenus par notre organisation Grands Comptes et l’intégration réussie de Talley. En Europe, nous avons intensifié nos actions internes, avec notamment des réajustements significatifs de coûts dans plusieurs pays, afin de nous adapter à des conditions toujours adverses et de délivrer une amélioration séquentielle. Dans le même temps, nous avons mobilisé le Groupe autour d’Axelerate 2028 et lancé des initiatives de transformation plus profondes couvrant l’IA, les plateformes digitales, l’excellence commerciale et l’efficacité opérationnelle, qui continueront de produire des effets au cours des trois prochaines années. A moyen terme, la rigueur de notre exécution, combinée aux opportunités structurelles liées à l’électrification et à l’IA, renforce notre confiance dans notre capacité à délivrer une croissance rentable et à atteindre nos ambitions. »





Analyse des ventes au 31 décembre 2025

Ce communiqué de presse présente les résultats consolidés de Rexel pour l'exercice clos le 31 décembre 2025. Les procédures d'audit par les Commissaires aux Comptes sont en cours et leur rapport sur les comptes consolidés pour l'exercice clos le 31 décembre 2025 sera émis le 12 février 2026.

Le rapport financier 2025 a été arrêté par le Conseil d'Administration qui s’est tenu le 11 février 2026.

Les termes suivants : EBITA courant, EBITA courant ajusté, EBITDA, EBITDAaL, Résultat net récurrent, Free cash-flow ou Flux net de trésorerie disponible et Endettement financier net sont définis dans la section « Glossaire » de ce document.

Sauf mention contraire, tous les commentaires sont faits en base comparable et ajustée et, pour ce qui concerne le chiffre d’affaires, à nombre de jours constant.

Chiffres clés 2025





Chiffres clés1 (M€) - Réalisé 2025 Variation Ventes en données publiées 19 414,6 +0,7% À nombre de jours courant +2,0% À nombre de jours constant +2,5% EBITA courant ajusté² 1 157,8 +1,8% En pourcentage des ventes +6,0% Stable EBITA courant 1 163,3 +2,1% Résultat opérationnel 1 061,6 +25,5% Résultat net 591,4 +73,4% Résultat net récurrent 678,5 +2,4% FCF avant intérêts et impôts3 937,8 +2,3% Conversion du FCF4 76,4% Endettement financier net 2 631,4 Hausse de 148M€

1 Cf. définition dans la section “Glossaire” de ce document ; 2 Variation à périmètre et taux de change constants ;3 Hors amende de 124M€ versée par l'Autorité Française de la Concurrence 4 FCF avant intérêts et taxes / EBITDAaL

VENTES

Ventes du T4 stables à (0,2)% en données publiées d'une année sur l'autre, et hausse de +3,8% en données comparables et à nombre de jours constant

Chiffres clés (M€) T4 2025 Variation 2025 Variation Ventes en données publiées 4 881,1 (0,2) % 19 414,6 +0,7% À nombre de jours courant +4,7% +2,0% À nombre de jours constant +3,8% +2,5%

Au 4 ème trimestre 2025, Rexel a enregistré des ventes de 4 881,1M€, globalement stables à (0,2)% en données publiées, avec les contributions positives de croissance organique et des acquisitions neutralisées par des effets de change négatifs. Cela inclut :

Une croissance des ventes en données comparables et à nombre de jours constant de +3,8% avec : une accélération des volumes (contribution de +2,1%) et une amélioration séquentielle de la hausse des prix de vente par rapport au T3 2025, principalement soutenue par les câbles (contribution de +0,8%). L'effet prix des produits hors-câbles est resté stable (contribution de +0,9%) comparé au T3 2025 avec une amélioration de la situation en Amérique du Nord, principalement compensée par la Chine une amélioration séquentielle dans l'ensemble des régions comparée au T3 2025

Un effet calendaire positif de +0,9% ;

Un effet périmètre net négatif de (0,6)%, résultant principalement de la cession des activités de Rexel en Nouvelle-Zélande et en Finlande (déconsolidées respectivement le 1 er février et le 1 er septembre 2025), compensée par les acquisitions en Amérique du Nord (Warshauer, Schwing, Jacmar, Talley, Electrical Supplies Inc) et en Europe (Tecno Bi)

février et le 1 septembre 2025), compensée par les acquisitions en Amérique du Nord (Warshauer, Schwing, Jacmar, Talley, Electrical Supplies Inc) et en Europe (Tecno Bi) Un effet change négatif de (4,1)%, principalement dû à la dépréciation des dollars américain et canadien, et dans une moindre mesure du dollar australien, du renminbi et de la livre sterling, par rapport à l'euro.

Ventes 2025 en hausse de +0,7% en données publiées d'une année sur l'autre, et de +2,5% en données comparables et à nombre de jours constant

Sur l'année 2025, Rexel a enregistré des ventes de 19 414,6M€, en hausse de +0,7% en données publiées, soutenues par les contributions positives de croissance organique et d'effet périmètre. Cela inclut :

Une évolution des ventes en données comparables et à nombre de jours constant de +2,5%, avec des contributions positives de +1,2% des volumes, de +0,6% des prix de vente des produits hors-câbles et de +0,7% des produits câbles ;

Un effet calendaire négatif de (0,5)% ;

Un effet périmètre positif de +0,9%, résultant principalement des acquisitions de Talley, Itesa, Warshauer, Schwing, Electrical Supplies Inc, Jacmar et Tecno Bi, net de l'effet des cessions des activités en Nouvelle-Zélande et en Finlande ;

Un effet change négatif de (2,2)%, lié à la dépréciation des dollars américain et canadien, et dans une moindre mesure du dollar australien et du renminbi, par rapport à l'euro.

Les ventes digitales en 2025 ont progressé de +226bps, représentant 34 % du chiffre d'affaires Groupe :

L'Europe a affiché 44% de ventes digitales, en hausse de +107bps, l'Amérique du Nord ressort à 25%, en hausse de +347bps notamment grâce à une adoption rapide des outils digitaux et d'IA ; et l'Asie-Pacifique ressort à 27% des ventes, comparé à 17% en 2024





Europe (48% des ventes du Groupe) : Évolution stable des ventes au T4, en baisse de (1,1)% en 2025 en données comparables et à nombre de jours constant

Au 4 ème trimestre , les ventes en Europe ont reculé de (1,8)% en données publiées, incluant :

Une évolution stable des ventes en données comparables et à nombre de jours constant ;

Un effet calendaire positif de +0,6% ;

Un effet périmètre négatif de (2,3)%, résultant de la cession de l'activité en Finlande, compensée par l'effet de l'acquisition de Tecno Bi en Italie ;

Un effet change globalement stable de (0,1)%.

Chiffres clés (M€) % des ventes de la région T4 2025 Variation 2025 Variation Europe 2 348,3 0% 9 403,2 (1,1) % Dont France 42% 978,9 +3,0% 3 756,2 +1,5% DACH 22% 524,6 (4,7) % 2 191,8 (2,9) % Benelux 18% 412,0 +2,6% 1 553,5 +0,1% Royaume-Uni & Irlande 9% 213,1 (6,7) % 945,3 (7,7) % Pays nordiques 7% 155,2 (0,2) % 732,2 (3,1) %

L'Europe est restée stable à jours constants d'une année sur l'autre, tout en s'améliorant séquentiellement comparée à (0,5)% au T3 2025, dans un environnement qui reste difficile. Plus précisément : Les volumes sont restés stables (vs T3 2025) dans un marché morose affecté par des incertitudes politiques et macroéconomiques L'effet prix au T4 2025 s'est légèrement amélioré comparé au T3 2025, principalement grâce aux câbles (contribution similaire de l'effet prix de vente des produits hors-câbles) Retraité du solaire (4,5% des ventes), la croissance des ventes a progressé de +0,5% à jours constants d'une année sur l'autre



Par marché : Le marché du résidentiel est resté stable, à l'exception du solaire, avec des premiers signes de reprise dans certains pays tels que la Suède et les Pays-Bas Le marché du non-résidentiel est resté stable Le secteur de l'industrie a légèrement progressé



Tendances par pays et cluster (à nombre de jours constants) : Les ventes en France ont augmenté de +3,0%, dans un environnement difficile, grâce à de nouveaux gains de parts de marché et une forte contribution du génie climatique Détérioration séquentielle de la région DACH (Allemagne, Autriche, Suisse), en baisse de (4,7)%, à cause notamment de notre stratégie de sélectivité, particulièrement dans le marché non-résidentiel, dans un contexte macroéconomique difficile. Le groupe a cependant augmenté ses parts de marché en Autriche Le Benelux progresse de +2,6%, soutenu par l'activité de distribution électrique aux Pays-Bas et par l'accélération de la croissance du solaire en Belgique Au Royaume-Uni et en Irlande , les ventes reculent de (6,7)%, avec une dynamique favorable en Irlande tirée par l'industrie, atténuant un marché britannique difficile, à l'exception de la région de Londres qui bénéficie de nos récents investissements La Suède est restée stable, en amélioration séquentielle grâce au marché industriel et à un moindre effet négatif du solaire (-250bps au T4 contre -650bps au T3 2025)



Amérique du Nord (46% des ventes du Groupe) : Solide croissance des ventes de +7,9% au T4 et +7,0% sur l'année 2025 en données comparables et à nombre de jours constant

Au 4 ème trimestre , les ventes en Amérique du Nord ont augmenté de +2,9% en données publiées. Cela inclut :

Une croissance soutenue des ventes en données comparables et à nombre de jours constant de +7,9%;

Un effet calendaire positif de +1,4% ;

Un effet périmètre positif de +2,2%, résultant des acquisitions de Warshauer, Schwing, Talley et Electrical Supplies aux États-Unis, et de Jacmar au Canada ;

Un effet change négatif de (8,1)%, principalement dû à la dépréciation des dollars américain et canadien par rapport à l'euro.

Chiffres clés (M€) % des ventes de la région T4 2025 Variation 2025 Variation Amérique du Nord 2 251,2 +7,9% 8 906,8 +7,0% Dont Etats-Unis 82% 1 857,2 +6,9% 7 381,9 +6,6% Canada 18% 394,0 +12,9% 1 524,9 +8,5%

Les ventes sont en hausse de +7,9% à jours constants, avec les trois marchés en territoire positif. Plus précisément:

L'accélération a été portée par le marché du non-résidentiel, en particulier par les datacenters au Canada

Alors que les États-Unis ont été soutenus par le segment proximité, l'activité projets est le principal moteur de croissance au Canada

L'effet prix des produits hors-câbles était légèrement meilleur que celui du T3 2025 grâce à une poursuite de l'amélioration de celui des conduits / chemins de câbles

Les carnets de commandes restent solides, représentant 2,7 mois d'activité à la fin de l'année, similaires au trimestre précédent

Plus précisément :

Les ventes aux États-Unis ont augmenté de +6,9% au T4 2025 Les segments à forte croissance (datacenters et infrastructures à haut débit) ont contribué pour plus de 55% à la croissance américaine Le secteur des automatismes industriels était en hausse de +8%, tandis que le secteur du résidentiel est resté positif (tiré par la région du Nord-Ouest) La demande a été forte en solaire et solutions de bornes de recharges pour véhicules électriques

ont augmenté de +6,9% au T4 2025

Le Canada a connu une accélération significative de la croissance des ventes au T4, en hausse de +12,9% à jours constants, portée par les marchés du non-résidentiel et par des gains de parts de marché Forte activité en datacom La demande liée aux datacenters a fortement progressé (projet dans la région Ouest) représentant 7,5% des ventes du trimestre.





a connu une accélération significative de la croissance des ventes au T4, en hausse de +12,9% à jours constants, portée par les marchés du non-résidentiel et par des gains de parts de marché

Asie-Pacifique (6% des ventes du Groupe) : Hausse des ventes de +4,5% au T4 et baisse de (0,4)% sur l'année 2025 en données comparables et à nombre de jours constant

Au 4 ème trimestre , les ventes en Asie-Pacifique reculent de (10,6)% en données publiées, avec :

Une croissance des ventes en données comparables et à nombre de jours constant en hausse de +4,5%;

Un effet calendaire globalement stable de (0,1)% ;

Un effet périmètre négatif de (6,9)%, résultant de la cession des activités de Rexel en Nouvelle-Zélande;

Un effet change négatif de (7,4)%, principalement dû à la dépréciation du dollar australien et du renminbi par rapport à l'euro.

Chiffres clés (M€) % des ventes de la région T4 2025 Variation 2025 Variation Asie-Pacifique 281,6 +4,5% 1 104,7 (0,4) % Dont Australie 50% 142,2 +3,7% 551,2 (0,9) % Chine 41% 115,2 +3,1% 465,0 (1,6) % Inde 9% 24,2 +16,9% 88,5 +9,0%

En Asie-Pacifique , les ventes du T4 2025 sont en hausse de +4,5% en données comparables et à nombre de jours constant

En Australie , la croissance des ventes a accéléré au cours du trimestre, en hausse de +3,7%, notamment tirée par l'activité solaire (soutenue par les subventions sur les batteries)

, la croissance des ventes a accéléré au cours du trimestre, en hausse de +3,7%, notamment tirée par l'activité solaire (soutenue par les subventions sur les batteries) En Asie, les ventes en Chine et Inde ont progressé de respectivement +3,1% et +16,9%, soutenues par la croissance de l'activité d'automatismes industriels

PROFITABILITÉ

Marge d'EBITA courant ajusté de 6,0% en 2025, en hausse de +10bps comparé à 5,9% publiés en 2024

Pour le graphique, veuillez ouvrir le fichier pdf en cliquant sur le lien à la fin du communiqué de presse.

Dans un environnement de faible croissance, avec une hausse de +2,0% des ventes à jours courants en 2025 la profitabilité a été résiliente comme l'illustre la marge d'EBITA courant ajusté de 6,0%, en hausse de +10bps comparé à 5,9% publiée en 2024 (et stable sur une base comparable)

Plus spécifiquement, cette évolution se décompose comme suit selon les différentes rubriques :

Les effets périmètres et change contribuent pour +11bps principalement grâce aux opérations de portefeuille relutives, avec des contributions positives à la fois issues des acquisitions et des cessions

L'effet calendaire ressort à -5bps

Le levier opérationnel ressort à -8bps, principalement dû à un environnement difficile en Europe

Le delta inflation (écart entre l'augmentation des prix de vente et l'inflation des coûts d'exploitation) ressort à -19bps, en amélioration par rapport au S1 grâce notamment à des hausses de prix de vente plus favorables L'inflation des dépenses d'exploitation s'est établie à +2,2% (+2,9% provenant des augmentations de salaires et +2,0% des autres dépenses d'exploitation, y compris la dépréciation des droits d'utilisation) alors que les prix de ventes ont progressé de +1,3%

Cela a été largement compensé par des actions internes sur la marge brute ainsi que par des initiatives d'économies de coûts et de productivité la marge brute a augmenté de +9bps, représentant une bonne performance dans un environnement concurrentiel, soutenue par une gestion active des prix de vente Les plans d'actions se sont traduits par un effet positif de +33bps, conformément aux attentes

Enfin, les dépenses d'investissements à la croissance (principalement dans le digital) ont eu un effet de -11bps sur la marge d'Ebita





Comparé aux cycles précédents, Rexel continue de démontrer sa capacité à adapter sa base de coûts dans un environnement commercial difficile. Ceci a été possible notamment grâce à des initiatives de gains de productivité, liés à une réduction des effectifs de (2,3)% enregistrée en 2025 (vs 2024), alors que les volumes ont augmenté de +0,7% à jours courants.

Par géographie, l'évolution de la marge d'EBITA courant ajusté en 2025 se décompose comme suit :

2025 (M€) Europe Amérique du Nord Asie-Pacifique Groupe Ventes 9 403,2 8 906,8 1 104,7 19 414,6 À nombre de jours courant (1,6) % +6,6% (0,7) % +2,0% À nombre de jours constant (1,1) % +7,0% (0,4) % +2,5% EBITA courant ajusté 535,2 650,8 12,6 1,158* En pourcentage des ventes 5,7% 7,3% 1,1% 6,0% Variation en bps en % des ventes -16 bps 27 bps -110 bps Stable

*Incluant (41)M€ de coûts centraux en 2025

Plus précisément :

L'Europe est en recul de -16 bps à 5,7% des ventes, résultant d'un levier opérationnel négatif, principalement dû à une sous absorption des coûts fixes, notamment dans les pays en sous-performance, atténuée en partie par l'adaptation rapide des coûts comme l'illustre la réduction de 4% du nombre de collaborateurs (-600 employés en moyenne en 2025) ;

de -16 bps à 5,7% des ventes, résultant d'un levier opérationnel négatif, principalement dû à une sous absorption des coûts fixes, notamment dans les pays en sous-performance, atténuée en partie par l'adaptation rapide des coûts comme l'illustre la réduction de 4% du nombre de collaborateurs (-600 employés en moyenne en 2025) ; L'Amérique du Nord est en hausse de +27 bps à 7,3% des ventes, grâce à une dynamique positive des ventes, aux effets des droits de douane sur les prix de vente et à une gestion stricte des dépenses opérationnelles (maintien du nombre de collaborateurs dans un environnement en croissance) ;

de +27 bps à 7,3% des ventes, grâce à une dynamique positive des ventes, aux effets des droits de douane sur les prix de vente et à une gestion stricte des dépenses opérationnelles (maintien du nombre de collaborateurs dans un environnement en croissance) ; L'Asie-Pacifique est en diminution de -110 bps à 1,1% des ventes, dans un environnement plus compétitif, notamment en Chine.





En conséquence, l'EBITA courant ajusté s'est établi à 1 157,8M€ (vs 1 137,2M€ en comparable en 2024) et l ’EBITA courant ressort à 1 163,3M€ (incluant un effet positif non-récurrent du cuivre de 5,5M€ similaire au 7,4M€ en 2024).

Le tableau de passage de l'EBITDA publié à l'EBITA courant inclut les éléments suivants :

La marge d'EBITDA est en hausse de +14bps, à 8,0% en données publiées;

Les amortissements des droits d'utilisation se sont élevés à (269,8)M€ comparé à (258,3)M€ en 2024, principalement dû à l'inflation des loyers et à des investissements additionnelles dans des capacités logistiques notamment aux États-unis;

Les autres amortissements & dépréciations se sont établis à (119,3)M€, soit 0,6% des ventes.





Données publiées (M€) 2024 2025 Variation EBITDA 1 515,6 1 552,5 +2,4% Marge d'EBITDA (%) 7,9% 8,0% Amortissements des droits d'utilisation (IFRS 16) (258,3) (269,8) Autres amortissements & dépréciations (117,9) (119,3) EBITA courant 1 139,3 1 163,3 +2,1%

RÉSULTAT NET

Résultat net de 591,4M€, en hausse de +73% en 2025 ; résultat net récurrent de 678,5M€ en hausse de +2,4%

Le bénéfice d'exploitation de l'année s’est établi à 1 061,6M€ (vs 845,9M€ en 2024)

L’amortissement des actifs incorporels résultant de l'allocation du prix des acquisitions s’est élevé à (45,6)M€ (vs (35,7)M€ en 2024), résultant des acquisitions récentes, notamment celle de Talley

Les autres produits et charges ont représenté une charge nette de (56,2)M€ (contre une charge nette de (257,7)M€ en 2024, incluant une amende des Autorités de la Concurrence pour 124M€). Ils comprennent notamment : (41,1)M€ de restructuration principalement en Europe 36,0M€ de plus-values sur cessions (29,7)M€ de dépréciations d'actifs, principalement au Royaume-Uni (20,4)M€ d'autres coûts, dont des coûts d'intégration et la couverture assurantielle ("buy-in") d'un plan de retraite au Canada



Les charges financières nettes de l'année se sont élevées à (214,2)M€ (vs (207,7)M€ en 2024), réparties comme suit :

(141,9)M€ de frais financiers contre (141,5)M€ en 2024, avec un meilleur coût de la dette compensé par une dette brute plus élevée. Le taux d'intérêt effectif a diminué pour s'établir à 3,96% en 2025 contre 4,35% en 2024

(72,2)M€ d'intérêts sur obligations locatives en 2025 comparés à (66,2)M€ en 2024, reflétant l'impact des acquisitions et de l'inflation.

La charge d’impôt de l'année ressort à (256,0)M€ (contre (297,2)M€ en 2024)

Le taux d'impôt s'est élevé à 30,2% en 2025, incluant l'effet de l'impôt exceptionnel en France pour 23,5M€

Le taux d'impôt normatif s'est établi à 30% en 2025, ou 27% hors taxe exceptionnelle en France

En conséquence, le résultat net de l'année s'est établi à 591,4M€, en hausse de +73% (vs 341,0M€ en 2024) et l e résultat net récurrent s’est élevé à 678,5M€, en hausse de +2,4% vs. 2024 (voir annexe 3).

STRUCTURE FINANCIÈRE

Free cash-flow avant intérêts et impôts de 937,8M€ en 2025, hors amende infligée par l'Autorité Française de la Concurrence

Ratio d’endettement à 2,03x au 31 décembre 2025

En 2025, le Free cash-flow avant intérêts et impôts a atteint 813,8M€ (contre 916,5M€ en 2024), correspondant à un taux de conversion (de l’EBITDAaL en Free cash flow avant intérêts et impôts) de 66,3%.

Excluant l'amende de 124M€ infligée par l'Autorité Française de la Concurrence, payée en avril 2025, le FCF avant intérêts et impôts s'élève à 937,8M€ représentant un taux de conversion de 76,4%, supérieur à la moyenne des quatre dernières années

Cela inclut :

Un EBITDAaL de 1 226,8M€ dont (325,7)M€ de paiement des loyers en 2025 ;

Un flux de trésorerie opérationnelle de 1 189,2M€, dont notamment (68,9)M€ d'autres produits et coûts opérationnels ;

Un flux négatif de (239,1)M€ de variation du besoin en fonds de roulement (contre 34,3M€ en 2024) La variation du besoin en fonds de roulement opérationnel s'est établie à (138,7)M€. A périmètre constant, le BFR opérationnel ressort à 15,0% du chiffre d'affaires en 2025 (contre 14,6% en 2024, à cause principalement de l'accélération au T4. En nombre de jours, l'amélioration des stocks et des créances clients neutralisent partiellement la dégradation du poste fournisseurs. Le nombre de jours de stock et le délai moyen de paiements clients se sont améliorés respectivement de 1,5 et 1 jour La variation du besoin en fonds de roulement non-opérationnel ressort à (100,4)M€, dont 124M€ lié à l'amende de l'Autorité Française de la Concurrence, payée en avril.





Des dépenses brutes d’investissement de (136,2)M€ (vs (125,8)M€ en 2024). Les dépenses brutes d'investissements ont représenté 0,7% des ventes, soit un niveau globalement stable d'une année sur l'autre, avec la poursuite des investissements dans le digital, les agences et la logistique.





En dessous de la ligne Free cash-flow avant intérêts et impôts, le tableau de flux de trésorerie comprenait :

(137,1)M€ de frais financiers nets versés en 2025 (contre (129,6)M€ versés en 2024) ;

(270,6)M€ d'impôts sur le résultat versés en 2025, contre (281,0)M€ versés en 2024 ;

(161,5)M€ d'investissements financiers incluant principalement Warshauer, Schwing, Jacmar et Tecno Bi, net des afflux provenant des cessions (Finlande et Nouvelle-Zélande) ;

(354,6)M€ de paiement du dividende versé en 2025, au titre de l'exercice 2024 (1,20€ par action) ;

(100,0)M€ de rachat d'actions ;

75,4M€ d'effets de changes (contre (19,0)M€ en 2024) principalement en raison de la dépréciation du dollar américain.

Au 31 décembre 2025 :

L’endettement financier net est en hausse de 147,6M€ d'une année sur l'autre et s’est établi à 2 631,4M€ (contre 2 483,9M€ au 31 décembre 2024), incluant 28,6M€ de complément de prix de Talley ainsi que des options de vente accordées aux minoritaires Mavisun et Tecno Bi

est en hausse de 147,6M€ d'une année sur l'autre et s’est établi à 2 631,4M€ (contre 2 483,9M€ au 31 décembre 2024), incluant 28,6M€ de complément de prix de Talley ainsi que des options de vente accordées aux minoritaires Mavisun et Tecno Bi Le ratio d’endettement (endettement financier net / EBITDAaL) , calculé selon les termes du contrat de crédit syndiqué senior, s’est établi à 2,03 x.

Proposition d'un dividende de 1,20€ par action pour 2025

Rexel proposera à ses actionnaires de maintenir son dividende de 1,20€ par action, payable entièrement en numéraire. Cela représente un taux de distribution de 52% du résultat net récurrent du Groupe, dans le haut de fourchette de la politique de distribution de Rexel d'au moins 40% de son résultat net récurrent. Ce dividende, payable en numéraire le 13 mai 2026 (date de détachement le 11 mai), sera soumis à l'approbation de l'Assemblée Générale des actionnaires qui se tiendra à Paris le 22 avril 2026.

Objectifs

En 2026, nous anticipons des tendances contrastées entre les différentes géographies, et plus précisément :

Une accélération de la croissance en Amérique du Nord avec : Des incertitudes macroéconomiques suite à l'introduction des droits de douane Une moindre demande pour les solutions d'électrification durables Poursuite de la progression dans les datacenters et une contribution moindre des infrastructures telecom à haut débit Des tendances positives dans les automatismes industriels soutenues par la politique fiscale (One Beautiful Bill Act) et la relocalisation

Une amélioration des tendances en Europe occidentale, notamment au second semestre : L'environnement qui demeure plus difficile avec un marché de la construction au plus bas Un manque de confiance des consommateurs, dans un contexte d'incertitude macroéconomiques et politiques Une base de comparaison plus facile pour les tendances d'électrification Un environnement de taux d'intérêts plus bas qui commence à avoir un impact positif sur les indicateurs avancés du marché résidentiel Le plan d'infrastructure allemand pourrait avoir des effets favorables dans la seconde moitié de l'année

Une augmentation des prix de vente et une inflation des coûts : L'inflation des coûts opérationnels restera supérieure à l'augmentation des prix de vente Les augmentations des prix de vente de 2025 aux États-Unis, produiront un effet report en 2026 Des augmentations potentielles supplémentaires des prix de vente pourraient être décidées pour notamment refléter la récente hausse du prix du cuivre







Dans cet environnement globalement incertain, la priorité sera de compenser la pression inflationniste des coûts et de préserver notre profitabilité en s'appuyant sur :

Les effets des plans d'action de réduction des coûts initiés en 2025

La mise en œuvre de nouvelles actions d'économies en 2026

Nous visons ainsi pour l'année 2026 :

Une croissance des ventes à jours constants de 3% à 5% ;

Une marge d'EBITA courant ajusté 1 d'environ 6,2%

d'environ 6,2% Une conversion du free cash-flow2 supérieure à 65%





Les objectifs moyen-terme de Rexel restent inchangés :

Un potentiel de croissance des ventes comprise entre 5% et 8%, incluant 2% à 3% des acquisitions ciblées

Une marge d’EBITA ajusté supérieure à 7%

Un taux de conversion moyen de 65 % de l'EBITDAaL en free cash-flow avant intérêts et impôts





1 En excluant (i) l’amortissement des actifs incorporels reconnus dans le cadre de l’affectation du prix des acquisitions et (ii) l’effet non-récurrent lié aux variations du prix des câbles à base de cuivre

2 FCF avant intérêt et impôts / EBITDAaL

NB : Les impacts estimés par trimestre (i) des effets calendaires par géographie, (ii) des variations de périmètre de consolidation et (iii) des effets de change (fondés sur des hypothèses de taux moyens sur le reste de l’année pour les principales devises du Groupe) sont présentés en détail en annexe 6.



CALENDRIER

22 avril 2026 Ventes du T1 2026

22 avril 2026 Assemblée Générale

11 mai 2026 Date de détachement du dividende

13 mai 2026 Paiement du dividende

INFORMATION FINANCIÈRE

Le rapport financier 2025 est disponible sur le site web de Rexel (www.rexel.com).

La présentation des ventes du 4ème trimestre et les résultats 2025 est également disponible sur le site web de Rexel.

AU SUJET DU GROUPE REXEL

Rexel, expert mondial de la distribution professionnelle multicanale de produits et services pour le monde de l’énergie, est présent sur trois marchés : résidentiel, tertiaire et industriel. Le Groupe accompagne ses clients pour leur permettre de gérer au mieux leurs activités en leur offrant une gamme adaptée et évolutive de produits et services de maîtrise de l’énergie pour la construction, la rénovation, la production et la maintenance.

Présent dans 17 pays, à travers un réseau de 1 876 agences, Rexel compte 26 306 collaborateurs. Son chiffre d'affaires a atteint 19,4 milliards d’euros en 2025.

Rexel est coté sur le marché Eurolist d’Euronext Paris (compartiment A, symbole RXL, code ISIN FR0010451203) et figure dans les indices suivants : MSCI World, CAC Next 20, SBF 120, CAC Large 60, CAC SBT 1.5 NR, CAC AllTrade, CAC AllShares, FTSE EuroMid et STOXX600. Rexel fait également partie des indices ISR suivants : FTSE4Good, Dow Jones Sustainability Index Europe, Euronext Sustainable Europe 120 et S&P Global Sustainability Yearbook 2025, grâce à sa performance en matière de responsabilité sociale d’entreprise (RSE).

Pour plus d’information : www.rexel.com

GLOSSAIRE

L’EBITA COURANT (Earnings Before Interest, Taxes and Amortization) est défini comme le résultat opérationnel avant amortissement des actifs incorporels reconnus dans le cadre de l’affectation du prix des acquisitions et avant autres produits et charges.

L’EBITA COURANT AJUSTÉ est défini comme l’EBITA courant retraité de l’estimation de l’effet non-récurrent des variations du prix des câbles à base de cuivre.

L’EBITDA (Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization) est défini comme le résultat opérationnel avant amortissements et avant autres produits et charges.

L’EBITDAaL est défini comme L’EBITDA après déduction des loyers payés au titre des contrats de location capitalisés conformément à IFRS 16.

LE RÉSULTAT NET RÉCURRENT est défini comme le résultat net ajusté de l’effet non-récurrent du cuivre, des autres produits et autres charges, des charges financières non-récurrentes, déduction faite de l’effet d’impôt associé aux éléments ci-dessus.

LE FREE CASH-FLOW ou FLUX NET DE TRÉSORERIE DISPONIBLE est défini comme la variation de trésorerie nette provenant des activités opérationnelles, diminuée des investissements opérationnels nets.

L’ENDETTEMENT FINANCIER NET est défini comme les dettes financières diminuées de la trésorerie et des équivalents de trésorerie. La dette nette inclut les dérivés de couverture.

ANNEXES





Annexe 1: Tables de correspondance des ventes et de l'EBITA ajusté au T4 et en 2025

Table de correspondance des ventes

T4 Europe Amérique du Nord Asie-Pacifique Groupe Ventes publiées 2024 2 390,3 2 187,7 315,1 4 893,1 +/- Effet de change net (0,1) % (8,1) % (7,4) % (4,1) % +/- Effet de périmètre net (2,3) % +2,2% (6,9) % (0,6) % = Ventes comparables 2024 2 333,6 2 058,1 269,8 4 661,4 +/- Croissance organique à nombre de jours courant, dont : +0,6% +9,4% +4,4% +4,7% Croissance organique constant, hors effet prix cable (0,3) % +6,5% +4,4% +3,0% Effet prix cable +0,3% +1,4% +0,2% +0,8% Croissance organique à nombre de jours constant incluant l'effet prix cable 0% +7,9% +4,5% +3,8% Effet calendaire +0,6% +1,4% (0,1) % +0,9% = Ventes publiées 2025 2 348,3 2 251,2 281,6 4 881,1 Variation (1,8) % +2,9% (10,6) % (0,2) %





Année Europe Amérique du Nord Asie-Pacifique Groupe Ventes publiées 2024 9 550,6 8 461,8 1 272,7 19 285,1 +/- Effet de change net +0,2% (4,5) % (5,1) % (2,2) % +/- Effet de périmètre net (0,2) % +3,3% (7,5) % +0,9% = Ventes comparables 2024 9 557,1 8 357,5 1 112,0 19 026,6 +/- Croissance organique à nombre de jours courant, dont : (1,6) % +6,6% (0,7) % +2,0% Croissance organique constant, hors effet prix cable (1,3) % +5,7% (0,6) % +1,8% Effet prix cable +0,3% +1,2% +0,2% +0,7 % Croissance organique à nombre de jours constant incluant l'effet prix cable (1,1) % +7,0% (0,4) % +2,5% Effet calendaire (0,5) % (0,4) % (0,3) % (0,5) % = Ventes publiées 2025 9 403,2 8 906,8 1 104,7 19 414,6 Variation (1,5) % +5,3% (13,2) % +0,7%

Table de correspondance de l’EBITA :

De l’EBITA courant ajusté 2024 à l'EBITA courant ajusté 2024 sur une base comparable

EBITA courant ajusté 2024 Effet cuivre 2024 à taux 2024 EBITA courant 2024 Impact taux de change 2025 Impact périmètre 2025 Effet cuivre 2024 à taux de change 2025 EBITA courant ajusté comparable 2024 Rexel Groupe 1 131,7 7,6 1 139,3 (26,7) 32,0 (7,4) 1 137,2

A l'EBITA courant ajusté 2024 à l'EBITA courant 2025

EBITA courant ajusté comparable 2024 Croissance organique EBITA courant ajusté 2025 Impact cuivre 2025 EBITA courant 2025 Rexel Groupe 1 137,2 20,6 1 157,8 5,5 1 163,3





Annexe 2 : Information sectorielle – en données comparables et ajustées*

* Comparable et ajusté = A périmètre et taux de change constant et en excluant l’effet non-récurrent lié aux variations du prix des câbles à base de cuivre et avant amortissement des actifs incorporels reconnus dans le cadre de l’affectation du prix des acquisitions ;

L’effet non-récurrent lié aux variations du prix des câbles à base de cuivre représente sur l’EBITA :

En données comparables et ajustées (M€) 2024 2025 Effet cuivre non-récurrent au niveau de l'EBITA 7,4 5,5





GROUPE En données comparables et ajustées (M€) T4 2024 T4 2025 Variation 2024 2025 Variation Chiffre d'affaires 4 661,4 4 881,1 +4,7% 19 026,6 19 414,6 +2,0% en données comparables et à nombre de jours constant +3,8% +2,5% Marge brute 4 752,4 4 867,7 +2,4% en % du chiffre d'affaires 25,0% 25,1% 9 bps Frais adm. et commerciaux (yc amortissements) (3 615,2) (3 709,9) +2,6% EBITA courant ajusté 1 137,2 1 157,8 +1,8% en % du chiffre d'affaires 6,0% 6,0% -1 bps ETP (fin de période) 26 860 26 306 (2,1) %





EUROPE En données comparables et ajustées (M€) T4 2024 T4 2025 Variation 2024 2025 Variation Chiffre d'affaires 2 333,6 2 348,3 +0,6% 9 557,1 9 403,2 (1,6) % en données comparables et à nombre de jours constant 0% (1,1) % France 935,7 978,9 +4,6% 3 714,5 3 756,2 +1,1% en données comparables et à nombre de jours constant +3,0% +1,5% DACH 547,6 524,6 (4,2) % 2 270,0 2 191,8 (3,4) % en données comparables et à nombre de jours constant (4,7%) (2,9%) Benelux 403,1 412,0 +2,2% 1 561,2 1 553,5 (0,5) % en données comparables et à nombre de jours constant +2,6% +0,1% Royaume-Uni & Irlande 229,5 213,1 (7,1) % 1 029,3 945,3 (8,2) % en données comparables et à nombre de jours constant (6,7) % (7,7) % Pays Nordiques 155,7 155,2 (0,3) % 763,6 732,2 (4,1) % en données comparables et à nombre de jours constant (0,2) % (3,1) % Marge brute 2 535,7 2 514,8 (0,8) % en % du chiffre d'affaires 26,5% 26,7% 21 bps Frais adm. et commerciaux (yc amortissements) (1 976,7) (1 979,6) +0,1% EBITA courant ajusté 559,0 535,2 (4,3) % en % du chiffre d'affaires 5,8% 5,7% -16 bps ETP - Fin de période 14 489 13 865 (4,3) %





AMERIQUE DU NORD En données comparables et ajustées (M€) T4 2024 T4 2025 Variation 2024 2025 Variation Chiffre d'affaires 2 058,1 2 251,2 +9,4% 8 357,5 8 906,8 +6,6% en données comparables et à nombre de jours constant +7,9% +7,0% Etats-Unis 1 709,3 1 857,2 +8,7% 6 947,1 7 381,9 +6,3% en données comparables et à nombre de jours constant +6,9% +6,6% Canada 348,8 394,0 +13,0% 1 410,3 1 524,9 +8,1% en données comparables et à nombre de jours constant +12,9% +8,5% Marge brute 2 027,2 2 174,8 +7,3% en % du chiffre d'affaires 24,3% 24,4% 16 bps Frais adm. et commerciaux (yc amortissements) (1 438,7) (1 524,0) +5,9% EBITA courant ajusté 588,4 650,8 +10,6% en % du chiffre d'affaires 7,0% 7,3% 27 bps ETP - Fin de période 10 028 10 165 +1,4%





ASIE-PACIFIQUE En données comparables et ajustées (M€) T4 2024 T4 2025 Variation 2024 2025 Variation Chiffre d'affaires 269,8 281,6 +4,4% 1 112,0 1 104,7 (0,7) % en données comparables et à nombre de jours constant +4,5% (0,4) % Chine 111,8 115,2 +3,1% 472,4 465,0 (1,6) % en données comparables et à nombre de jours constant +3,1% (1,6) % Australie 137,0 142,2 +3,8% 558,2 551,2 (1,2) % en données comparables et à nombre de jours constant +3,7% (0,9) % Inde 21,0 24,2 +15,1% 81,5 88,5 +8,6% en données comparables et à nombre de jours constant +16,9% +9,0% Marge brute 189,6 178,0 (6,1) % en % du chiffre d'affaires 17,0% 16,1% -93 bps Frais adm. et commerciaux (yc amortissements) (164,6) (165,4) +0,5% EBITA courant ajusté 24,9 12,6 (49,4) % en % du chiffre d'affaires 2,2% 1,1% -110 bps ETP - Fin de période 2 086 2 027 (2,8) %





Annexe 3 : Eléments financiers consolidés

Compte de résultat consolidé

Données publiées (M€) 2024 2025 Variation Chiffre d'affaires 19 285,1 19 414,6 +0,7% Marge brute 4 795,8 4 873,2 +1,6% en % du chiffre d'affaires 24,9% 25,1% Charges opérationnelles (hors amortissements) (3 280,2) (3 320,7) Amortissements (376,3) (389,2) EBITA courant 1 139,3 1 163,3 +2,1% en % du chiffre d'affaires 5,9% 6,0% Amortissement des actifs incorporels reconnus lors de l'allocation du prix d'acquisition des entités acquises (35,7) (45,6) Résultat opérationnel avant autres produits et charges 1 103,6 1 117,7 +1,3% en % du chiffre d'affaires 5,7% 5,8% Autres produits et charges (257,7) (56,2) Résultat opérationnel 845,9 1 061,6 +25,5% Charges financières nettes (207,7) (214,2) Résultat net avant impôt 638,2 847,4 +32,8% Charge d'impôt sur le résultat (297,2) (256,0) Résultat net 341,0 591,4 +73,4%

Table de correspondance entre le résultat opérationnel avant autres charges et produits et l’EBITA courant ajusté

in €m 2024 2025 Résultat opérationnel en données publiées 845,9 1 061,6 Autres revenues et charges 257,7 56,2 Amortissement des actifs incorporels 35,7 45,6 Effet des variations de périmètre 32,0 — Effet change (26,7) — EBITA courant 1 144,6 1 163,3 Effet non-récurrent lié au cuivre (7,4) (5,5) EBITA courant ajusté en base comparable 1 137,2 1 157,8

Résultat net récurrent

En millions d'euros 2024 2025 Variation Résultat net 341,0 591,4 +73,4% Effet non-récurrent lié au cuivre (7,6) (5,5) Autres produits & charges 257,7 56,2 Charge financière 0,0 0,0 Charge fiscale 71,2 36,4 Résultat net récurrent 662,3 678,5 +2,4%

Chiffre d’affaires et rentabilité par zone géographique

Données publiées (M€) 2024 2025 Variation Chiffre d'affaires 19 285,1 19 414,6 +0,7% Europe 9 550,6 9 403,2 (1,5) % Amérique du Nord 8 461,8 8 906,8 +5,3% Asie-Pacifique 1 272,7 1 104,7 (13,2) % Marge brute 4 795,8 4 873,2 +1,6% Europe 2 526,4 2 515,2 (0,4) % Amérique du Nord 2 044,6 2 180,0 +6,6 % Asie-Pacifique 224,7 178,0 (20,8) % EBITA courant 1 139,3 1 163,3 +2,1% Europe 556,6 535,5 (3,8) % Amérique du Nord 597,7 656,0 +9,8% Asie-Pacifique 20,2 12,6 (37,7) % Autre (35,2) (40,8) (16,0) %

Bilan consolidé1

Actifs (données publiées M€) 31 décembre 2024 31 décembre 2025 Goodwill 3 978,4 3 907,6 Immobilisations incorporelles 1 675,1 1 659,3 Immobilisations corporelles 368,3 353,7 Droit d'utilisation des actifs 1 381,4 1 342,2 Actifs financiers non-courants 67,1 61,7 Actifs d'impôts différés 23,3 30,7 Actifs non-courants 7 493,5 7 355,2 Stocks 2 485,7 2 364,1 Créances clients 2 694,4 2 682,0 Autres créances 818,6 927,7 Actifs destinés à être cédés 32,5 — Trésorerie et équivalents de trésorerie 883,3 1 037,5 Actifs courants 6 914,6 7 011,3 Total des actifs 14 408,2 14 366,6





Passifs et capitaux propres (M€) 31 décembre 2024 31 décembre 2025 Capitaux propres 5 569,9 5 405,7 Dettes financières (part à long-terme) 2 330,0 2 934,2 Obligations locatives non courantes 1 277,6 1 248,2 Passifs d'impôts différés 295,7 309,4 Autres passifs non-courants 219,2 315,5 Total des passifs non-courants 4 122,5 4 807,4 Dettes financières (part à court-terme) et intérêts courus 890,8 691,1 Obligations locatives courantes 243,7 240,1 Dettes fournisseurs 2 305,4 2 170,9 Autres dettes 1 239,2 1 051,3 Passifs liés aux actifs destinés à être cédés 36,6 — Total des passifs courants 4 715,7 4 153,5 Total des passifs 8 838,2 8 960,9 Total des passifs et des capitaux propres 14 408,2 14 366,6

1 Incluant :

Des dérivés de couverture de juste valeur de 16,5M€ au 31 décembre 2025 et de 21,3M€ au 31 décembre 2024 ; et

Des intérêts courus à recevoir pour (1,4)M€ au 31 décembre 2025 et pour (2,7)M€ au 31 décembre 2024.

Évolution de l’endettement net

Données publiées (M€) 2024 2025 EBITDA 1 515,6 1 552,5 Remboursement des obligations locatives (311,3) (325,7) EBITDAaL 1 204,3 1 226,8 Autres produits et charges opérationnels 1,2 (196,3) (37,6) Flux de trésorerie d'exploitation 1 008,0 1 189,2 Variation du besoin en fonds de roulement 1 34,3 (239,1) Investissements opérationnels (nets), dont : (125,8) (136,2) Dépenses d'investissement brutes (135,9) (143,1) Cessions d'immobilisations 6,2 9,2 Flux net de trésorerie avant intérêts et impôts 916,5 813,8 Conversion du free cash flow (% de l'EBITDAaL) 76% 66% Intérêts payés (nets) (129,6) (137,1) Impôts payés (281,0) (270,6) Flux net de trésorerie après intérêts et impôts 506,0 406,1 Investissements financiers (nets) (439,6) (161,5) Dividendes payés (357,2) (354,6) Variation des capitaux propres (102,0) (96,6) Autres (110,6) (16,3) Effet de la variation des taux de change (19,0) 75,4 Diminution (augmentation) de l'endettement net (522,3) (147,5) Dette nette en début de période 1 961,5 2 483,9 Dette nette en fin de période 2 483,9 2 631,4

1 Incluant l'amende de 124M€ de l'Autorité Française de la Concurrence, comptabilisée en compte de résultats en 2024 et payée en 2025

2 Incluant des dépenses de restructuration de 35,3M€ en 2025 vs 17,1M€ en 2024

Annexe 4 : Analyse du BFR





Base comparable 31 décembre 2024 31 décembre 2025 Stock net en % du chiffre d'affaires sur 12 mois glissants 12,5% 12,4% en nombre de jours 58,3 56,7 Créances clients nettes en % du chiffre d'affaires sur 12 mois glissants 13,4% 13,7% en nombre de jours 47,3 46,2 Dettes fournisseurs nettes en % du chiffre d'affaires sur 12 mois glissants 11,4% 11,2% en nombre de jours 47,7 45,6 BFR opérationnel en % du chiffre d'affaires sur 12 mois glissants 14,6% 15,0% BFR total en % du chiffre d'affaires sur 12 mois glissants 12,8% 14,3%





Annexe 5 : Effectifs et agences par zone géographique





ETP (fin de période) en données comparables 31 Décembre 2024 31 Décembre 2025 Variation annuelle Europe 14 489 13 865 (4,3) % USA 7 873 7 900 +0,3% Canada 2 155 2 265 +5,1% Amérique du Nord 10 028 10 165 +1,4 % Asie-Pacifique 2 086 2 027 (2,8) % Autre 258 249 (3,5) % Groupe 26 860 26 306 (2,1) %





Agences 31 Décembre 2024 31 Décembre 2025 Variation annuelle Europe 1 047 1 031 (1,5) % USA 468 463 (1,1) % Canada 193 197 +2,1 % Amérique du Nord 661 660 (0,2) % Asie-Pacifique 189 185 (2,1) % Groupe 1 897 1 876 (1,1) %





Annexe 6 : Effets calendaire, de périmètre et de change sur les ventes





En supposant que les taux de change (au 4 février) restent inchangés jusqu'à la fin de l'année : 1 € = 1.18 USD 1 € = 1.61 CAD 1 € = 1.68 AUD 1 € = 0.86 GBP et sur la base des acquisitions/cessions réalisées à ce jour, les ventes 2025 doivent prendre en compte les impacts suivants pour être comparables aux ventes 2026 : T1e T2e T3e T4e Année est Effet périmètre au niveau Groupe -0,8 -37,5 -38,5 0,0 -76,8 en % des ventes 2025 —% (0,8) % (0,8) % —% (0,4) % Effet change au niveau Groupe -221,4 -80,6 5,0 -7,8 -304,8 en % des ventes 2025 (4,6) % (1,6) % 0,1 % (0,2) % (1,6) % Effet calendaire au niveau Groupe (0,9) % 0,1 % 0,5 % 1,0 % 0,2 % Europe (0,5) % 0,2 % 1,1% 0,7% 0,4% USA (1,7) % (0,1) % (0,1) % 1,7 % — % Canada — % — % — % — % — % Amérique du Nord (1,4) % (0,1) % (0,1) % 1,4 % — % Asie 0,2 % — % — % (0,2) % — % Pacifique — % 1,3 % — % (0,2) % 0,3 % Asie-Pacifique 0,1 % 0,6 % — % (0,2) % 0,1 %





Annexe 7 : Evolution du cours du cuivre

Pour le graphique, veuillez ouvrir le fichier pdf en cliquant sur le lien à la fin du communiqué de presse.

USD/t T1 T2 T3 T4 Année 2023 8 959 8 476 8 401 8 249 8 523 2024 8 540 9 873 9 340 9 318 9 266 2025 9 419 9 472 9 865 11 104 9 973 2023 vs. 2022 (10)% (11)% 9% 3% (3)% 2024 vs. 2023 (5)% 17% 11% 13% 9% 2025 vs.2024 10% (4)% 6% 19% 8%





€/t T1 T2 T3 T4 Année 2023 8 348 7 784 7 718 7 672 7 883 2024 7 865 9 171 8 507 8 721 8 564 2025 8 949 8 354 8 445 9 543 8 826 2023 vs. 2022 (6)% (13)% 1% (2)% (5)% 2024 vs. 2023 (6)% 18% 10% 14% 9% 2025 vs.2024 14% (9)% (1)% 9% 3%





AVERTISSEMENT

Du fait de son activité de vente de câbles, le Groupe est exposé aux variations du prix du cuivre. En effet, les câbles constituaient environ 16% du chiffre d'affaires du Groupe et le cuivre représente environ 60 % de leur composition. Cette exposition est indirecte dans la mesure où les prix des câbles sont également dépendants des politiques commerciales des fournisseurs et de l'environnement concurrentiel sur les marchés du Groupe. Les variations du prix du cuivre ont un effet estimé dit « récurrent » et un effet estimé dit « non récurrent » sur la performance du Groupe, appréciés dans le cadre des procédures de reporting interne mensuel du Groupe Rexel :

- l'effet récurrent lié aux variations du prix des câbles à base de cuivre correspond à l'effet prix lié au changement de valeur de la part de cuivre incluse dans le prix de vente des câbles d'une période à une autre. Cet effet concerne essentiellement le chiffre d'affaires du Groupe

- l'effet non récurrent lié aux variations du prix des câbles à base de cuivre correspond à l'effet de la variation du coût du cuivre sur le prix de vente des câbles entre le moment où ceux-ci sont achetés et celui où ils sont vendus, jusqu'à complète reconstitution des stocks (effet direct sur la marge brute). En pratique, l'effet non récurrent sur la marge brute est déterminé par comparaison entre le prix d'achat historique des câbles à base de cuivre et le tarif fournisseur en vigueur à la date de la vente des câbles par le Groupe Rexel. Par ailleurs, l'effet non récurrent sur l'EBITA correspond à l'effet non récurrent sur la marge brute qui peut être diminué, le cas échéant, de la part non récurrente de la variation des charges administratives et commerciales.

L’impact de ces deux effets est évalué, dans la mesure du possible, sur l'ensemble des ventes de câbles de la période par le Groupe. Les procédures du Groupe Rexel prévoient par ailleurs que les entités qui ne disposent pas des systèmes d'information leur permettant d'effectuer ces calculs sur une base exhaustive doivent estimer ces effets sur la base d'un échantillon représentant au moins 70 % des ventes de la période, les résultats étant ensuite extrapolés à l'ensemble des ventes de câbles de la période par l’entité concernée. Compte tenu du chiffre d'affaires couvert, le Groupe Rexel considère que l’estimation de l’impact de ces deux effets ainsi mesurée est raisonnable.

Ce document peut contenir des données prévisionnelles. Par leur nature, ces données prévisionnelles sont soumises à divers risques et incertitudes (y compris ceux décrits dans le document d’enregistrement universel enregistré auprès de l'AMF le 10 mars 2025 sous le n° D.25-0084). Aucune garantie ne peut être donnée quant à leur réalisation. Les résultats opérationnels, la situation financière et la position de liquidité de Rexel pourraient différer matériellement des données prévisionnelles contenues dans ce communiqué. Rexel ne prend aucun engagement de modifier, confirmer ou mettre à jour ces prévisions dans le cas où de nouveaux événements surviendraient après la date de ce communiqué, sauf si une réglementation ou une législation l'y contraint.

Les données de marché et sectorielles ainsi que les informations prospectives incluses dans ce document ont été obtenues à partir d’études internes, d’estimations, auprès d’experts et, le cas échéant, à partir d’études de marché externes, d’informations publiquement disponibles et de publications industrielles. Rexel, ses entités affiliées, dirigeants, conseils et employés n’ont pas vérifié de manière indépendante l’exactitude de ces données de marché et sectorielles ou de ces informations prospectives, et aucune déclaration et garantie n’est fournie relativement à ces informations et informations prospectives, qui ne sont fournies qu’à titre indicatif.

Ce document n’inclut que des éléments résumés et doit être lu avec le document d’enregistrement universel de Rexel, déposé auprès de l’AMF le 10 mars 2025 sous le n° D.25-0084, ainsi que les états financiers consolidés et le rapport de gestion pour l’exercice 2025, disponibles sur le site internet de Rexel (www.rexel.com).



Pièce jointe