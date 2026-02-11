RESULTATS ANNUELS 2025

INFORMATION RÉGLEMENTÉE

DES RÉSULTATS 2025 SOLIDES CONFIRMANT LA STRATÉGIE DE NEXTENSA





Nextensa a clôturé l’exercice financier 2025 avec des résultats solides, confirmant une nette amélioration de sa rentabilité (+€ 33,8 M), portée par une contribution accrue des activités de développement (+€ 1,8 M), la baisse des coûts de financement (-€ 9,2 M) et la poursuite du renforcement du bilan.

Au cours des exercices 2024 et 2025, Nextensa a réalisé plusieurs transactions ciblées pour un montant total de € 360 M. Grâce à cette approche disciplinée de recyclage du capital, le groupe a réduit son ratio d’endettement de 45,39 % à 38,80 %, renforçant significativement sa flexibilité financière et sa capacité à financer la prochaine phase de son pipeline de développement, avec les projets Lake Side et BEL Towers comme développements clés.

Ces projets devraient démarrer en 2026 (sous réserve de l’obtention des permis et de la commercialisation) et représenteront un coût de construction d’environ € 265 M pour le siège de Proximus et la tour résidentielle de Lake Side, ainsi qu’environ € 300 M pour les BEL Towers, un projet de redéveloppement mixte de 115.000 m².





UNE RENTABILITÉ ANNUELLE SOUTENUE PAR L’EXÉCUTION DE LA STRATÉGIE

Sur l’ensemble de l’exercice 2025, Nextensa a réalisé un résul-tat net (part du Groupe) de € 33,2 M, soit € 3,29 par action donnant droit au dividende, contre -€ 10,8 M un an plus tôt.

Cette évolution positive de la rentabilité s’explique principa-lement par la contribution accrue des activités de dévelop-pement, la diminution des charges financières et une gestion opérationnelle et financière disciplinée.

Dans un contexte de marché volatil, le portefeuille d’immeubles de placement a fait preuve de résilience, avec des ajustements de valeur limités sur l’exercice.





RECYCLAGE DU CAPITAL ET ÉTAPES STRATÉGIQUES CLÉS

Au cours de l’année 2025, Nextensa a poursuivi activement sa politique de recyclage du capital à travers plusieurs tran-sactions ciblées ayant significativement renforcé sa position financière. Celles-ci comprennent notamment la cession des centres commerciaux Knauf, du site de commerce de détail d’Ingeldorf, de l’immeuble de bureaux Monteco ainsi que de la participation du groupe dans Retail Estates.

Parallèlement, Proximus a confirmé le site de Tour & Taxis comme emplacement de son futur siège social, avec la pré commercialisation intégrale du projet de bureaux Lake Side (38 000 m²).





IMMEUBLES DE PLACEMENT : UNE PERFOR-MANCE OPÉRATIONNELLE RÉSILIENTE

Les revenus locatifs à périmètre constant ont progressé de plus de 3 % sur l’exercice, reflétant la poursuite de la solide performance de Tour & Taxis ainsi que la contribution de réno-vations majeures, dont Moonar au Luxembourg.

Les revenus locatifs nets ont toutefois diminué en valeur abso-lue, en ligne avec la stratégie de cessions du groupe.





PROJETS DE DÉVELOPPEMENT PROGRES-SANT CONFORMÉMENT AUX OBJECTIFS

À Tour & Taxis, le site a continué de renforcer son positionne-ment en tant que quartier urbain mixte de référence, soutenu par un nombre croissant d’événements, de baux permanents et de visiteurs.

À la clôture de l’exercice, 96 % des appartements de la deu-xième phase du projet Park Lane étaient vendus ou réservés, et l’ensemble des immeubles résidentiels avait été livré.

À la Cloche d’Or, au Luxembourg, Nextensa a poursuivi le déve-loppement du projet Grossfeld, dans lequel le groupe détient une participation de 50 %. Plusieurs projets de bureaux « built-to-suit » ont été sécurisés, dont The Terraces (4 600 m²) pour la banque privée suisse Lombard Odier et Eosys (12 000 m²) pour PwC. En outre, un nouveau projet résidentiel de 50 loge-ments a été lancé, dont environ la moitié est déjà vendue.





GESTION FINANCIÈRE ACTIVE ET RÉDUC-TION DE L’EFFET DE LEVIER

La gestion financière active est restée une priorité tout au long de l’exercice. Le coût moyen du financement s’est stabilisé à 2,90 %, soutenu par la stratégie de couverture du groupe et la réduction progressive de l’endettement financier.

La majorité des lignes de crédit arrivant à échéance en 2026 a déjà été prolongée.

Avec une marge de financement de € 169 M sur les lignes de crédit disponibles à la clôture de l’exercice 2025, portée à plus de € 200 M après la cession de Gewerbepark Stadlau intervenue mi -janvier 2026, l’obli-gation privée de € 100 M arrivant à échéance en novembre 2026 pourra être remboursée à l’aide des lignes de crédit exis-tantes, tout en conservant une marge suffisante pour financer les projets en cours, dont le nouveau siège de Proximus à Tour & Taxis.





DIVIDENDE

Compte tenu des solides résultats financiers et du renforcement du bilan, le conseil d’administration propose à l’assemblée générale ordinaire des actionnaires de distribuer un dividende de € 1,00 par action





PERSPECTIVES

Malgré un environnement économique toujours marqué par l’incertitude et des conditions de marché exigeantes, Nextensa aborde la prochaine phase de sa stratégie avec un bilan renforcé, des coûts de financement maîtrisés, une marge financière confortable et un pipeline de projets de développement de grande qualité. Le groupe est ainsi bien positionné pour poursuivre la création de valeur durable à long terme pour l’ensemble de ses parties prenantes, en s’appuyant sur une exécution rigoureuse, des investissements sélectifs et un engagement constant en faveur du développement urbain durable.





"Depuis sa création en 2021, Nextensa a cédé pour plus de € 550 M d’actifs, réduisant ainsi son ratio d’endette ment à 38 %. La libération de ce capital renforce notre capacité financière à mener à bien les projets ambitieux que nous prévoyons de lancer au cours de l’année 2026" Michel Van Geyte, CEO Nextensa









À PROPOS DE NEXTENSA

Nextensa SA est un investisseur et développeur immobilier mixte.

Le portefeuille d’investissements de la société est réparti entre le Grand-Duché de Luxembourg (34 %), la Belgique (52 %) et l’Autriche (14 %) ; sa valeur totale au 31/12/2025 s’élevait à environ € 1,1 milliard.

En tant que développeur, Nextensa est principalement active dans le développement de grands projets urbains. À Tour & Taxis (développe-ment de plus de 350 000 m²) à Bruxelles, Nextensa construit un porte-feuille immobilier mixte combinant la revalorisation de bâtiments emblé-matiques et de nouvelles constructions. Au Luxembourg (Cloche d’Or), le groupe développe, en partenariat, une importante extension urbaine de plus de 400 000 m² comprenant des immeubles de bureaux, de commerce de détail et résidentiels.

La société est cotée sur Euronext Brussels et affiche une capitalisation boursière de € 431,53 M (valeur au 31/12/2025).









