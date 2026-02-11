JAARRESULTATEN 2025

GEREGLEMENTEERDE INFORMATIE

STERKE RESULTATEN OVER 2025 BEVESTIGEN DE STRATEGIE VAN NEXTENSA





Nextensa sloot het boekjaar 2025 af met sterke resultaten, waarmee een duidelijke stijging van de winstgevendheid werd bevestigd (+€ 33,8 M), gedreven door een hogere bijdrage van de ontwikkelingsactiviteiten (+€ 1,8 M), lagere financieringskosten (-€ 9,2 M) en een verdere versterking van de balans.

In 2024 en 2025 realiseerde Nextensa meerdere gerichte transacties voor een totaalbedrag van € 360 M. Als rechtstreeks gevolg van deze gedisciplineerde kapitaalrecyclage verlaagde Nextensa haar schuldgraad van 45,39% naar 38,80%, wat de financiële flexibiliteit aanzienlijk versterkte en de capaciteit van de Groep vergrootte om de volgende fase van haar ontwikkelingspipeline te financieren, met Lake Side en BEL Towers als kernprojecten.

Deze projecten worden in 2026 opgestart (onder voorbehoud van vergunning en commercialisatie) en zullen een bouwkost van ongeveer € 265 M met zich meebrengen voor de Proximus HQ en de residentiële toren in Lake Side en ongeveer € 300 M voor de BEL Towers, een gemengde herontwikkeling van 115.000 m².





JAARLIJKSE RENDABILITEIT ONDERSTEUND DOOR DE UITVOERING VAN DE STRATEGIE

Over het volledige boekjaar 2025 realiseerde Nextensa een nettoresultaat (aandeel van de groep) van € 33,2 M, of € 3,29 per dividendgerechtigd aandeel, tegenover -€ 10,8 M een jaar eerder.

Deze positieve evolutie van de rendabiliteit is voornamelijk toe te schrijven aan de verhoogde bijdrage van de ontwik-kelingsactiviteiten, de daling van de financiële lasten en een gedisciplineerd operationeel en financieel beheer.

In een volatiele marktomgeving heeft de portefeuille vast-goedbeleggingen haar veerkracht aangetoond, met beperkte waardecorrecties over het boekjaar.





KAPITAALRECYCLAGE EN STRATEGISCHE MIJLPALEN

In de loop van 2025 zette Nextensa haar actief kapitaal-recyclagebeleid voort via meerdere gerichte transacties die haar financiële positie aanzienlijk hebben versterkt. Deze omvatten onder meer de verkoop van de Knauf-winkelcentra, het retailpand in Ingeldorf, het kantoorgebouw Monteco en de verkoop van de participatie van de groep in Retail Estates. Daarnaast bevestigde Proximus de site Tour & Taxis als locatie voor haar toekomstige hoofdzetel, met de volledige voorverhuring van het kantoorproject Lake Side (38.000 m²).





VASTGOEDBELEGGINGEN: VEERKRACHTIGE OPERATIONELE PRESTATIES

De Like-for-like huurinkomsten stegen met meer dan 3% over het boekjaar, dankzij de aanhoudend sterke prestaties van Tour & Taxis en de bijdrage van grootschalige renovaties, waaronder Moonar in Luxemburg. De netto-huurinkomsten daalden evenwel in absolute waarde, in lijn met de desinvesteringsstrategie van de groep.





ONTWIKKELINGSPROJECTEN VERLOPEN VOLGENS DE DOELSTELLINGEN

Op Tour & Taxis bleef de site haar positie als referentie voor gemengde stedelijke ontwikkeling versterken, ondersteund door een toenemend aantal evenementen, permanente huur-overeenkomsten en bezoekers.

Op balansdatum was 96% van de appartementen van de tweede fase van het Park Lane-project verkocht of gereser-veerd en waren alle residentiële gebouwen opgeleverd. In Cloche d’Or, Luxemburg, zette Nextensa de ontwikkeling van het Grossfeld-project verder, waarin de groep een par-ticipatie van 50% aanhoudt. Verschillende built-to-suit-kan-toorprojecten werden veiliggesteld, waaronder The Terraces (4.600 m²) voor de Zwitserse private bank Lombard Odier en Eosys (12.000 m²) voor PwC. Daarnaast werd een nieuw resi-dentieel project van 50 wooneenheden gelanceerd, waarvan ongeveer de helft reeds werd verkocht.





ACTIEF FINANCIEEL BEHEER EN VERLAGING VAN DE SCHULDGRAAD

Actief financieel beheer bleef gedurende het volledige boek-jaar een prioriteit. De gemiddelde financieringskost stabili-seerde zich op 2,90%, ondersteund door de afdekkingsstrate-gie van de groep en de geleidelijke afbouw van de financiële schuld.

Het merendeel van de kredietlijnen die vervallen in 2026 werd inmiddels verlengd. Met een beschikbare financieringsmarge van € 169 M op het einde van boekjaar 2025, verhoogd tot meer dan € 200 M na de verkoop van Gewerbepark Stadlau midden januari 2026, kan de private obligatie van € 100 M met vervaldag in november 2026 worden terugbetaald met bestaande kredietlijnen. Tegelijk blijft voldoende ruimte behouden om lopende projecten te financieren, waaronder de nieuwe hoofdzetel van Proximus op Tour & Taxis.





DIVIDEND

Gelet op de sterke financiële resultaten en de versterkte balans stelt de raad van bestuur aan de gewone algemene vergadering van aandeelhouders voor om een dividend van € 1,00 per aandeel uit te keren.





VOORUITZICHTEN

Ondanks een economische omgeving die gekenmerkt blijft door onzekerheid en uitdagende marktomstandigheden, start Nextensa de volgende fase van haar strategie met een versterkte balans, gecontroleerde financieringskosten, een comfortabele financiële marge en een hoogwaardige ontwik-kelingspijplijn. De groep is aldus goed gepositioneerd om op lange termijn duurzame waardcreatie voor al haar stakehol-ders voort te zetten, gesteund door een rigoureuze uitvoering, selectieve investeringen en een blijvende inzet voor duurzame stedelijke ontwikkeling.

"Sinds onze oprichting in 2021 heeft Nextensa voor meer dan € 550 M aan activa verkocht, waardoor onze schuldgraad is teruggebracht tot 38%. Het vrijmaken van dit kapitaal geeft ons de financiële capaciteit om de ambitieuze projecten te realiseren die wij in de loop van 2026 hopen op te starten." Michel Van Geyte, CEO Nextensa









OVER NEXTENSA

Nextensa is een gemengde vastgoedinvesteerder en -ontwikkelaar.

De investeringsportefeuille van de vennootschap is verdeeld over het Groothertogdom Luxemburg (34%), België (52%) en Oostenrijk (14%) en vertegenwoordigt een totale waarde van ongeveer € 1.1 miljard op 31/12/2025.

Als ontwikkelaar is Nextensa voornamelijk actief in de realisatie van grootschalige stedelijke projecten. In Tour & Taxis (meer dan 350.000 m² aan ontwikkelingsprojecten) in Brussel bouwt Nextensa een gemengd district dat de renovatie van iconische gebouwen combineert met nieuwbouw. In Luxemburg (Cloche d’Or) neemt het bedrijf als part-ner deel aan een grootstedelijk uitbreidingsproject van meer dan

400.000 m², dat kantoren, winkels en woningen omvat.

Nextensa is genoteerd op Euronext Brussel en had een marktkapitalisa-tie van € 4321,53 M (waarde 31/12/2025).





