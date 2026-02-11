GROUPE PARTOUCHE : Distribution de dividende et mise à disposition des documents préparatoires à l'assemblée générale ordinaire annuelle et extraordinaire

Distribution de dividende et mise à disposition des documents préparatoires à l'assemblée générale ordinaire annuelle et extraordinaire

Paris, le 11 février 2026, à 18h

GROUPE PARTOUCHE SA informe ses actionnaires que son Assemblée Générale mixte à caractère ordinaire annuel et extraordinaire, se tiendra le mercredi 25 mars 2026 à 10 heures aux Salons Hoche, 9 avenue Hoche 75008 PARIS.

L’avis de réunion comportant l’ordre du jour et les projets de résolutions a été publié ce jour au BALO et l’avis de convocation sera publié au BALO le 9 mars 2026.

Au cours de l’Assemblée Générale statuant sur les comptes de l’exercice 2025, les actionnaires pourront se prononcer sur la distribution d’un dividende d’un montant de 12 033 793 € (soit 1,25 € par action). La mise en paiement du dividende se fera au plus tard le 31 juillet 2026.

Les documents prévus par l’article R. 225-83 du code de commerce seront tenus à la disposition des actionnaires à compter de la date de la convocation de l’assemblée, conformément aux dispositions légales et réglementaires applicables :

tout actionnaire nominatif peut, jusqu’au cinquième jour inclusivement avant l’Assemblée, demander à la société de lui envoyer ces documents. Pour les titulaires d’actions au porteur, l’exercice de ce droit est subordonné à la fourniture d’une attestation de participation dans les comptes de titres au porteur tenus par l’intermédiaire habilité ;

tout actionnaire peut en prendre connaissance au siège de la société pendant un délai de 15 jours précédant la date de l’Assemblée.

Les documents pourront également être consultés sur le site internet de la société (https://groupe.partouche.com/finances > Assemblées générales) dans les conditions prévues par la loi.

