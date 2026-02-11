VALNEVA Déclaration d’actions et de droits de vote : 31 janvier 2026

VALNEVA

Déclaration d’actions et de droits de vote

31 janvier 2026
__________________________________________________________________________________________

Dénomination sociale : VALNEVA
Adresse du siège social : Îlot Saint-Joseph Bureaux Convergence – Bât. A, 12 ter Quai Perrache – 69002 Lyon
Marché réglementé Euronext Paris - Compartiment B

Date de la déclaration : correctif au 11 février 2026

Nombre d’actions
composant le capital de Valneva		Nombre total de droits de vote incluant les droits de vote suspendus*Origine de la variationDate à laquelle cette variation a été constatéeNombre total de droits de vote hors droits de vote suspendus**
 

173 877 420

actions ordinaires de valeur nominale de 0,15 € chacune		189 766 949Passage en droit de vote double de 890 actions ordinaires

 

Exercice d’options de souscription d’actions donnant lieu à l’émission de 337 675 actions ordinaires		Entre le 8 et le 30 janvier 2026

 

Entre le 12 et le 30 janvier 2026		189 642 627

__________________________

* Droits de vote bruts ou théoriques. Ce nombre sert de base de calcul pour les franchissements de seuil. Conformément à l’article 223-11 du Règlement Général de l’AMF, il est calculé sur la base de l’ensemble des actions auxquelles sont attachés des droits de vote, y compris les actions privées de droit de vote.
** Droits de vote nets ou exerçables en Assemblée Générale.

