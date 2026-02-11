VALNEVA
Déclaration d’actions et de droits de vote
31 janvier 2026
Dénomination sociale : VALNEVA
Adresse du siège social : Îlot Saint-Joseph Bureaux Convergence – Bât. A, 12 ter Quai Perrache – 69002 Lyon
Marché réglementé Euronext Paris - Compartiment B
Date de la déclaration : correctif au 11 février 2026
|Nombre d’actions
composant le capital de Valneva
|Nombre total de droits de vote incluant les droits de vote suspendus*
|Origine de la variation
|Date à laquelle cette variation a été constatée
|Nombre total de droits de vote hors droits de vote suspendus**
|
173 877 420
actions ordinaires de valeur nominale de 0,15 € chacune
|189 766 949
|Passage en droit de vote double de 890 actions ordinaires
Exercice d’options de souscription d’actions donnant lieu à l’émission de 337 675 actions ordinaires
|Entre le 8 et le 30 janvier 2026
Entre le 12 et le 30 janvier 2026
|189 642 627
* Droits de vote bruts ou théoriques. Ce nombre sert de base de calcul pour les franchissements de seuil. Conformément à l’article 223-11 du Règlement Général de l’AMF, il est calculé sur la base de l’ensemble des actions auxquelles sont attachés des droits de vote, y compris les actions privées de droit de vote.
** Droits de vote nets ou exerçables en Assemblée Générale.
Pièce jointe