VALNEVA

Déclaration d’actions et de droits de vote

31 janvier 2026

__________________________________________________________________________________________

Dénomination sociale : VALNEVA

Adresse du siège social : Îlot Saint-Joseph Bureaux Convergence – Bât. A, 12 ter Quai Perrache – 69002 Lyon

Marché réglementé Euronext Paris - Compartiment B

Date de la déclaration : correctif au 11 février 2026

Nombre d’actions

composant le capital de Valneva Nombre total de droits de vote incluant les droits de vote suspendus* Origine de la variation Date à laquelle cette variation a été constatée Nombre total de droits de vote hors droits de vote suspendus**



173 877 420



actions ordinaires de valeur nominale de 0,15 € chacune 189 766 949 Passage en droit de vote double de 890 actions ordinaires







Exercice d’options de souscription d’actions donnant lieu à l’émission de 337 675 actions ordinaires Entre le 8 et le 30 janvier 2026







Entre le 12 et le 30 janvier 2026 189 642 627

__________________________

* Droits de vote bruts ou théoriques. Ce nombre sert de base de calcul pour les franchissements de seuil . Conformément à l’article 223-11 du Règlement Général de l’AMF, il est calculé sur la base de l’ensemble des actions auxquelles sont attachés des droits de vote, y compris les actions privées de droit de vote.

** Droits de vote nets ou exerçables en Assemblée Générale.

Pièce jointe