QUADIENT SA: Information mensuelle relative au nombre total d’actions et de droits de vote

Etabli en application de l’article 223.11 du Règlement Général
de l’Autorité des Marchés Financiers

Catégorie des titres concernés : Actions ordinaires - ISIN : FR0000120560

 Au 31 janvier 2026
Nombre total d’actions34 468 912
Nombre total de droits de vote théorique34 468 912
Nombre de droits de vote net33 908 281

