QUADIENT SA: Information mensuelle relative au nombre total d’actions et de droits de vote

Etabli en application de l’article 223.11 du Règlement Général
de l’Autorité des Marchés Financiers
Catégorie des titres concernés : Actions ordinaires - ISIN : FR0000120560
|Au 31 janvier 2026
|Nombre total d’actions
|34 468 912
|Nombre total de droits de vote théorique
|34 468 912
|Nombre de droits de vote net
|33 908 281
Pour toute information complémentaire vous pouvez contacter :
|Anne-Sophie Jugean, Quadient
+33 (0)1 45 36 30 24
as.jugean@quadient.com
financial-communication@quadient.com
|Laura Paxton, Quadient
l.paxton@quadient.com
Ou consulter notre site Internet : https://invest.quadient.com/
Pièce jointe