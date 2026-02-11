EssilorLuxottica: Résultats T4 et annuels 2025 - Hausse de +18,4 % du chiffre d'affaires au T4 et de +11,2 % sur l'exercice. Marge opérationnelle ajustée à 16,0 % sur l'exercice

Hausse de +18,4 % du chiffre d'affaires1 au T4 et de +11,2 % sur l'exercice

Marge opérationnelle ajustée1,2 à 16,0 % sur l'exercice

Chiffre d’affaires annuel du Groupe à 28 491 millions d’euros, +11,2 % à taux de change constants 1 , T4 à +18,4 %

Les régions Amérique du Nord, EMEA et Asie-Pacifique ont toutes enregistré une croissance à deux chiffres au T4 et sur l’exercice

Les lunettes avec IA se sont vendues à plus de 7 millions d’unités au cours de l’exercice, portées par une contribution de toutes les régions et marques

La première année des lunettes Nuance Audio se termine sur une note prometteuse, elles sont désormais disponibles dans 12 pays et 15 000 points de vente à travers le monde

Le portefeuille des solutions de gestion de la myopie a enregistré une hausse de +22 % du chiffre d'affaires dans le monde, les États-Unis étant bien positionnés pour un démarrage solide

Marge opérationnelle ajustée 2 à 16,0 % sur l'exercice à taux de change constants 1 , impactée par les droits de douane américains et les lunettes avec IA

Cash-flow libre 4 record, à 2,8 milliards d'euros sur l'exercice, soit 400 millions d'euros de plus qu'en 2024

Dividende proposé à 4,00 euros par action, avec option de paiement du dividende en actions

Nouvelles perspectives à long terme : en moyenne, durant les cinq prochaines années et à taux de change constants¹, le Groupe prévoit de réaliser une solide croissance de son chiffre d'affaires total et une croissance globalement alignée de son résultat opérationnel ajusté².





Paris, France (11 février 2026 – 18h00) – Le Conseil d’administration d’EssilorLuxottica, qui s’est réuni le 11 février 2026, a arrêté les comptes consolidés de l’exercice 2025. Ces comptes ont été audités par les Commissaires aux comptes dont le rapport d’audit est en cours d'émission.

Francesco Milleri, Président-Directeur Général, et Paul du Saillant, Directeur Général Délégué d'EssilorLuxottica ont commenté : « C’est une année historique pour EssilorLuxottica : pour la première fois depuis l’origine du Groupe, notre chiffre d’affaires a enregistré une croissance à deux chiffres à taux de change constant, après un quatrième trimestre affichant une croissance record de 18,4 %. Dans un environnement macroéconomique et géopolitique incertain et malgré l’impact des droits de douane américains, nous avons atteint des bénéfices records, tout en maintenant un niveau d’investissement soutenu dans l'innovation.

Cette forte accélération traduit notre position de premier plan dans toutes nos activités et dans nos nouvelles catégories, ainsi que notre capacité à générer une création de valeur durable pour nos parties prenantes et pour l'ensemble de notre industrie. Notre succès dans les wearables contribue à l’expansion de la révolution des lunettes avec IA, dont nos marques emblématiques stimulent fortement la demande. Parallèlement, nos avancées dans la medtech, la gestion de la myopie et l’audiologie renforcent notre positionnement de précurseur, à la croisée de plusieurs univers.

Nous devons ces résultats à la contribution de chaque région et de chaque segment d’activité. Nos équipes ont démontré une remarquable résilience tout en intégrant pleinement notre nouvelle trajectoire disruptive. Nous sommes confiants dans la poursuite de cette dynamique, qui confirme la robustesse et la pertinence de notre vision, portée par l'excellence de notre exécution. Nous confirmons que le Groupe est en bonne voie pour atteindre les objectifs à cinq ans communiqués en mars 2022, que nous avons décidé d'actualiser aujourd'hui. Pour les cinq prochaines années, nous nous engageons à réaliser une croissance solide de notre chiffre d’affaires, avec une progression du résultat opérationnel ajusté à un rythme globalement aligné, tout en continuant en menant résolument le Groupe dans sa transformation medtech. »

