EssilorLuxottica: Risultati del quarto Trimestre e del 2025 - Fatturato in crescita del 18,4% nel quarto trimestre e dell’11,2% nel 2025. Margine operativo adjusted a 16,0% nel 2025

Fatturato1 in crescita del 18,4% nel quarto trimestre e dell’11,2% nel 2025

Margine operativo adjusted1,2 a 16,0% nel 2025

Fatturato del Gruppo a 28.491 milioni di Euro nel 2025, in crescita dell’11,2% a cambi costanti 1 , con un quarto trimestre in crescita del 18,4%

Nord America, EMEA e Asia-Pacifico in crescita a doppia cifra sia nel quarto trimestre sia nell’anno

Più di 7 milioni di AI glasses venduti nel 2025, grazie al contributo di tutte le aree geografiche e dei marchi

Promettente la chiusura del primo anno di Nuance Audio, disponibile in 12 mercati e 15.000 negozi nel mondo

Le soluzioni per la gestione della miopia in crescita del 22% a livello globale, con un buon avvio negli Stati Uniti

Margine operativo adjusted 2 al 16,0% a cambi costanti 1 , per via dell’impatto dei dazi statunitensi e degli AI glasses

Free cash flow 4 record a 2,8 miliardi di Euro nel 2025, 400 milioni in più rispetto al 2024

Dividendo proposto a 4 Euro per azione, con opzione di dividendo in azioni

Nuovo outlook di lungo periodo: in media, nei prossimi cinque anni, a cambi costanti¹, il Gruppo prevede una solida crescita del fatturato totale, con una crescita sostanzialmente allineata dell’utile operativo adjusted²





Parigi, Francia (11 febbraio 2026 – ore 18:00) – Il Consiglio di Amministrazione di EssilorLuxottica si è riunito l’11 febbraio 2026 per l'approvazione del progetto di bilancio consolidato per l’esercizio chiuso al 31 dicembre 2025. Quest’ultimo è stato sottoposto a revisione, la relazione di revisione è in corso di emissione.

Francesco Milleri, Presidente e Amministratore Delegato, e Paul du Saillant, Vice Amministratore Delegato di EssilorLuxottica, hanno commentato: ““Questo è un anno storico per EssilorLuxottica: per la prima volta dalla creazione del Gruppo, le vendite crescono a doppia cifra a cambi costanti, dopo un altro trimestre record, con una crescita del 18,4% negli ultimi tre mesi dell'anno. In un contesto macroeconomico e geopolitico incerto, e nonostante l’impatto dei dazi statunitensi, abbiamo realizzato utili record, continuando al tempo stesso a rafforzare gli investimenti nell’innovazione.

Questa forte accelerazione riflette la solidità del nostro Gruppo in tutti i business e nelle nuove categorie e la capacità di generare valore nel tempo per tutti i nostri stakeholder e l’intero settore. Il successo dei nostri wearable sta guidando la rivoluzione degli AI glasses, grazie anche alla forza dei nostri marchi iconici. Allo stesso tempo, le innovazioni nel med-tech, nella gestione della miopia e nell’audiologia continuano a rafforzare la leadership di EssilorLuxottica, capace di connettere dimensioni e mondi diversi.

Dobbiamo questi risultati al contributo di tutte le aree geografiche e di tutti i business. Le nostre persone hanno dimostrato grande resilienza, abbracciando appieno la strategia di innovazione che abbiamo tracciato. Siamo fiduciosi che questo slancio proseguirà, confermando la solidità e la rilevanza della nostra visione, supportata dall’eccellenza di sempre nella capacità di esecuzione. Confermiamo di essere in linea con l'outlook a cinque anni comunicato a marzo 2022, che oggi aggiorniamo. Guardando ai prossimi cinque anni, contiamo di raggiungere una solida crescita del fatturato, sostanzialmente allineata a quella dell’utile operativo adjusted, mentre continuiamo a lavorare con determinazione per guidare il nostro Gruppo nel suo percorso di trasformazione nel med-tech"

Allegato